Risoluzione contrattuale: una guida

1. Tipi di risoluzione



– Risoluzione per Inadempimento

La risoluzione per inadempimento si verifica quando una delle parti non adempie agli obblighi contrattuali in modo sostanziale, compromettendo l’essenza stessa del contratto. L’inadempimento può essere di vario tipo:

Totale: quando la parte non adempie a nessuna delle obbligazioni contrattuali.

Parziale: quando solo alcune obbligazioni non vengono adempiute.

Ritardo: quando l’adempimento avviene oltre i termini concordati.

Esempi di risoluzione per inadempimento includono la mancata consegna di beni, la non esecuzione di servizi promessi o il mancato pagamento di somme dovute. In questi casi, la parte non inadempiente ha il diritto di risolvere il contratto e richiedere il risarcimento dei danni subiti.

–Risoluzione Consensuale

La risoluzione consensuale avviene quando entrambe le parti concordano di terminare il contratto. Questo tipo di risoluzione è spesso preferito perché evita controversie e può essere negoziato in modo da soddisfare gli interessi di entrambe le parti. La risoluzione consensuale può avvenire per vari motivi:

Le parti non vedono più benefici reciproci nell’accordo.

Circostanze esterne che rendono il contratto non più vantaggioso.

Volontà di entrambe le parti di terminare la relazione contrattuale senza conflitti.

Un esempio tipico è quando due aziende, inizialmente partner in un progetto, decidono di sciogliere il contratto perché il mercato o le condizioni economiche sono cambiate.

– Risoluzione per Impossibilità Sopravvenuta

Questo tipo di risoluzione si verifica quando un evento imprevedibile e non imputabile a nessuna delle parti rende impossibile l’adempimento del contratto. Tali eventi possono includere:

1. Disastri naturali (terremoti, inondazioni).

2. Cambiamenti legislativi che rendono illegale l’oggetto del contratto.

3. Morte o incapacità di una delle parti (nei contratti personalissimi).