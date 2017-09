Il risarcimento danni conseguenti a cancellazione di volo

Qui la sentenza: Giudice di Pace di Carrara - sentenza n. 206 del 20-4-2016

La causa, instaurata innanzi al Giudice di Pace di Carrara con R.G. 736/2012, ha avuto ad oggetto la seguente fattispecie concreta: due nuclei familiari, per un totale di 5 persone fisiche residenti in Carrara, dopo aver acquistato presso la compagnia aerea Air France il diritto di viaggio, suddiviso in vari voli, tutti su aeromobili Air France, sia andata (per quanto qui interessa, due voli, Pisa / Parigi – Parigi / Santo Domingo) che ritorno, per la tratta complessiva Pisa / Santo Domingo, si vedevano negato l’imbarco il giorno della partenza , con comunicazione ricevuta mediante messaggio sms la notte prima del volo, attestante che il volo corrispondente alla prima tratta era stato “cancellato” ; la mattina seguente, sempre in virtù di invito della compagnia contenuto nel medesimo sms, i suddetti si recavano comunque presso l’aeroporto per conferire con i responsabili di Air France, i quali offrivano loro una soluzione alternativa.

Precisamente, la compagnia proponeva loro un “doppio volo” sostitutivo : al posto del primo volo Pisa/Parigi, ormai cancellato, avrebbero potuto fruire di due voli, Pisa/Roma e Roma/Parigi, con espressa rassicurazione che sarebbero così giunti a Parigi in tempo utile per imbarcarsi sul volo che avrebbe coperto la seconda ed ultima tratta Parigi / Santo Domingo.

Gli attori, ovviamente, nella speranza di non veder “rovinato” il proprio progetto di vacanza, si fidavano della compagnia ed accettavano la soluzione alternativa loro offerta, e tuttavia i due voli sostitutivi accumulavano ritardi tali da non poter giungere all’aeroporto di Parigi in tempo per l’imbarco alla volta di Santo Domingo; bloccati, quindi, presso l’aeroporto di Parigi, in condizioni di disagio, riuscivano a raggiungere la meta definitiva di Santo Domingo soltanto due giorni dopo rispetto a quelli originariamente previsti , sostenendo anche varie spese, non tutte prontamente rimborsate dalla compagnia.

I suddetti, perciò, si determinavano ad agire in giudizio, falliti i tentativi di composizione bonaria in via stragiudiziale, avvalendosi della giurisdizione italiana (non contestata ex adverso), alla luce della propria qualifica di consumatori[1] (non contestata ex adverso), residenti in Carrara, e quindi domiciliati in Italia (CC SU 26/05/2009, n. 12105[2]; CC 6630/1993), e fatta applicazione dei criteri di collegamento giurisdizionali di cui all’art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999, che si applica anche in caso di trasporto comunitario, e del Regolamento Comunitario n° 44/2001, in particolare dell’Art. 16[3] e dell’Art. 24[4].

La compagnia, in primo luogo, sollevava eccezione di incompetenza territoriale, ritenendo che il Giudice di Pace naturalmente competente per territorio avrebbe dovuto essere individuato in quello di Roma, anzi che in quello di Carrara, richiamando all’uopo i “criteri” indicati nel cit. art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999, qualificati, a dire della resistente, come “criteri attributivi della competenza territoriale”.

Sotto questo primo aspetto, la Sentenza del Giudice di Pace di Carrara, respingendo l’eccezione, si è allineata alla giurisprudenza della Suprema Corte, per cui l’art. 28 della Convenzione di Varsavia (riprodotto dall’art. 33 della Convenzione di Montreal del 1999 cit. in nota[5]), nella parte in cui individua i “fori alternativi dell’azione del danneggiato”, nel “luogo del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o nel luogo in cui esso possiede un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto”, attiene esclusivamente alla giurisdizione e non anche alla competenza interna (CC 11183/2005[6]; CC SU 6630/1993[7]; CC SU 12105/2009; CC 15028/2005[8]; Corte di Giustizia UE, sez. IV, 09/07/2009, C-204/2008[9]).

A sostegno della fondatezza di tale indirizzo, il Giudice di Pace di Carrara richiamava anche CC SU 22035/2014[10] per cui l’art. 28 par. 1 della Convenzione di Varsavia (ripresa dall’art. 33 par. 1 della Convenzione di Montreal cita.), pur impiegando espressioni come “tribunale del domicilio del vettore” o “tribunale del luogo di destinazione”, si limita ad identificare lo Stato contraente le cui Autorità giudiziarie devono reputarsi munite di giurisdizione, senza disporre alcunché in ordine al riparto di competenza interna tra i singoli uffici giudiziari di detto Stato ; sicché per determinare, poi, in quel contesto, il singolo giudice competente per territorio e per materia occorre fare riferimento alle norme dello Stato in questione.

Ed interpretazione ovviamente conforme a quella cit. la si rinviene anche nella antecedente giurisprudenza di merito[11].

Si è in sostanza sempre ritenuto che l’interpretazione corretta dell’art. 33 della Conv. Montreal del 1999 (come dell’art. 28 della Conv. di Varsavia), norma non a caso titolata “competenza giurisdizionale”, sia che la norma indichi i “fori alternativi” solo come criteri di collegamento giurisdizionale, e non come criteri di individuazione della competenza territoriale, sicché quest’ultima rimane soggetta al regime interno dello Stato in cui l’attore decide di intraprendere il giudizio , tant’è che il comma 4° stabilisce che le regole di procedura, tra cui quelle sulla competenza territoriale, sono quelle del “tribunale adito”, dove per “tribunale” deve intendersi in generale “l’autorità giurisdizionale dello Stato”; perciò, nell’ambito della giurisdizione italiana, il riparto della competenza per territorio e per valore, rimane regolato dai diversi criteri di collegamento degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., nonché, per quanto qui interessa, soprattutto del foro del consumatore di cui al d.lgs. n. 206/2005, determinando la competenza del Giudice di Pace di Carrara, luogo di residenza degli attori .

Per quanto riguarda invece il merito della controversia, gli attori agivano per ottenere il risarcimento del danno conseguente alla cancellazione del volo, in virtù del Reg. Comunitario 261/2004 (applicabile perché soddisfatta la condizione che il volo parta o arrivi in un aeroporto della Comunità Europea)[12], rivendicando la cosiddetta compensazione pecuniaria ex artt. 7 e 5 par. 3 Reg. cit.

A fronte di detta domanda, la compagnia eccepiva che la domanda di compensazione pecuniaria ex artt. 5 e 7 Reg. 261/2004 vedrebbe come naturale legittimata passiva della pretesa degli attori un’altra compagnia, precisamente Alitalia, dato che uno dei due voli sostitutivi era stato svolto, seppure su espresso incarico di Air France, da quest’ultima, anzi che dalla convenuta Air France.

L’eccezione veniva contrastata dagli attori evidenziando che, aldilà dell’obbligazione contrattuale assunta solo da Air France, la medesima Air France è stata convenuta in giudizio quale “vettore sia contrattuale che operativo” del volo cancellato[13] (e non del volo sostitutivo), che è l’oggetto del contendere.

Sul punto, la Sentenza del Giudice di Pace di Carrara ha ritenuto corretta l’individuazione di Air France quale legittimata passiva delle domande spiegate, implicitamente a condividendo l’assunto degli attori per cui il vettore operativo (Air France), inteso come colui che intendeva operare un volo, ed invece lo ha cancellato, negando l’imbarco ai passeggeri, è legittimato passivo della domanda di compensazione pecuniaria (con conseguente irrilevanza dell’eventuale ri-protezione su altri voli sostitutivi, rivelatasi inutile allo scopo).

Ancora, la compagnia invocava l’applicazione dell’esimente di cui al comma 3, art. 5 Reg. UE 261/2004, perché, a suo dire, la cancellazione del volo era imputabile a circostanze eccezionali, che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.

Ed anche questa eccezione veniva rigettata dal Giudice di Pace di Carrara, valorizzando il fatto che l’esistenza di problemi tecnici, indicata dalla compagnia come fatto storico integrante valido presupposto per l’operatività dell’esenzione, non poteva rientrare tra le cosiddette circostanze eccezionali cit. dalla norma: “un problema tecnico ad un aeromobile che comporti la cancellazione di un volo non rientra nella nozione di «circostanze eccezionali» le quali permettono al vettore aereo di non corrispondere una compensazione pecuniaria …”, ciò perché “la circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i requisiti minimi di manutenzione di un aeromobile non è di per sé sufficiente per dimostrare che tale vettore abbia adottato «tutte le misure del caso» ai sensi dell’art. 5, n. 3, del regolamento, idonee a liberare il vettore stesso dall’obbligo di pagare una compensazione pecuniaria” (Corte Giustizia CE 22/12/2008, quarta sezione, procedimento C‑549/07, tra le parti Friederike Wallentin-Hermann ed Alitalia – Linee Aeree Italiane SpA pubblicata in Guida al Diritto 4/2009 pagina 111 ess.)[14].

La norma cit., invero, è sempre stata intesa nel senso che le circostanze eccezionali sono quelle che “non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso, ossia circostanze che sfuggono all’effettivo controllo del vettore aereo, secondo i criteri e principi già indicati nelle sentenze Wallentin-Hermann” (Corte di Giustizia UE 23/10/2012, n° 629/10) e che vanno perciò interpretate restrittivamente (Corte di Giustizia UE sez. IV 19/11/2009), poiché altrimenti il richiamo a “problemi tecnici che possono mettere a repentaglio la sicurezza dell’aeromobile potrebbe tradursi in una esimente cui le compagnie aeree potrebbero sempre ricorrere … deve trattarsi di circostanze eccezionali nel senso normale del termine; per quanto riguarda il ritiro dal servizio, tali circostanze possono includere i problemi tecnici che non siano né di un tipo che si verifica normalmente e periodicamente su tutti gli aeromobili e/o su un determinato tipo di aeromobile né di un tipo che sia già stato rilevato in precedenza sull’aeromobile in questione; per quanto riguarda l’indisponibilità di un aeromobile sostitutivo, esse includono circostanze imprevedibili per un vettore aereo che abbia adottato provvedimenti adeguati per effettuare le sostituzioni alla luce della passata esperienza” (ancora: Corte giustizia UE sez. IX 17/09/2015 n° 257)

D’altronde, anche la giurisprudenza italiana ha sempre condiviso i principi della Sentenza CGCE 22/12/2008, 4^ sez., Wallentin-Hermann – Alitalia[15], ritenendo che debba rientrare nell’esercizio dell’attività del vettore la necessità di far fronte a guasti tecnici connessi al funzionamento degli aeromobili, anche qualora si presentino all’improvviso in sede di manutenzione precedente al volo, sicché guasti, seppur inaspettati, vanno considerati come fatti inerenti al complesso esercizio dell’attività di vettore aereo, spettando a quest’ultimo garantire in ogni caso una corretta manutenzione ed il buon funzionamento degli apparecchi che gestisce per le sue attività economiche (per altro caso analogo si veda CGCE 26/02/2013[16]).

Sul punto, la Sentenza del Giudice di Pace di Carrara ha condiviso i principi espressi nella cit. giurisprudenza della Corte giustizia UE, negando la sussistenza dei presupposti dell’esimente.

Infine, aspetto non di poco conto (in relazione al principio di diritto affermato), è il fatto che il Giudice di Pace abbia accolto, non solo ai sensi del cit. Reg. 261/2004 artt. 5 e 7 la domanda di condanna al risarcimento predeterminato, cosiddetta denied-boarding compensation[17], oltre agli ulteriori costi vivi sostenuti (quali danni indiretti)[18], ma che abbia anche accolto la domanda secondaria ad oggetto il nocumento e patimento esistenziale/morale, in conseguenza dei disagi subiti e che sono conseguenza causale con la condotta di Air France .

A riguardo, la Sentenza del Giudice di Pace di Carrara ha precisato che la domanda in punto di danno morale è da accogliersi, sulla premessa che “la nozione di risarcimento supplementare consente al Giudice Nazionale, alle condizioni previste dalla Convenzione di Montreal o dal diritto interno di ciascuno Stato, di concedere il risarcimento, tanto del danno morale, quanto di quello materiale occasionato dall’inadempimento del contratto aereo. La funzione di detto risarcimento sembra quella di completare la applicazione delle misure previste dal Regolamento 261/2004 affinché i passeggeri siano risarciti del danno complessivo subito a causa dell’inadempimento del vettore aereo”.

Carrara 18/07/2017

Avv.ti Matteo Nerbi e Paolo Martini (Studio Martini & Associati, Carrara)

[18] “In caso di ingiustificato annullamento del volo, la compagnia aerea è tenuta a corrispondere al passeggero, oltre al danno patrimoniale -costituito dal rimborso delle spese sostenute per l’acquisto dei nuovi biglietti, anche l’ulteriore risarcimento -a titolo di compensazione pecuniaria- previsto dalla normativa europea dettata a tutela del passeggero” (Giudice di Pace di Milano Sez. VII Sentenza 09/02/2009; Giudice di Pace di Milano Sentenza 06/02/2010; Giudice di Pace di Milano Sez. VII; Sentenza 01/02/2011).