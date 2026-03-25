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Corte di giustizia UE -sentenza del 24-03-2026 nella causa C‑767/23 cp260046it.pdf 126 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Decisione della CGUE nella causa C‑767/23

Con la sentenza del 24 marzo 2026 nella causa C‑767/23, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito un principio destinato ad avere un impatto significativo sui sistemi giudiziari nazionali: un giudice nazionale di ultima istanza deve sempre motivare in modo specifico e concreto il rifiuto di effettuare un rinvio pregiudiziale, anche quando la normativa interna gli consente di decidere con una motivazione sommaria. Il caso nasce nei Paesi Bassi, dove la legge sugli stranieri permette al Consiglio di Stato di respingere un appello con una motivazione sintetica, per ragioni di efficienza e buona amministrazione della giustizia. Ma per la Corte UE questa facoltà non può comprimere l’obbligo di rinvio previsto dall’art. 267 TFUE. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Ruolo centrale del rinvio pregiudiziale

La Corte rammenta che il rinvio pregiudiziale rappresenta uno strumento essenziale per garantire: l’uniforme interpretazione del diritto dell’Unione,

la coerenza del sistema giuridico europeo,

la tutela giurisdizionale effettiva. Per questo, i giudici di ultima istanza sono tenuti a interpellare la Corte, salvo tre eccezioni già definite dalla giurisprudenza: irrilevanza della questione di diritto UE;

precedente interpretazione della norma da parte della Corte;

acte clair, cioè interpretazione talmente evidente da non lasciare spazio a dubbi ragionevoli.

3. Motivazione obbligatoria: specifica, concreta e contestualizzata

La Corte afferma che, quando un giudice supremo ritiene di trovarsi in una delle tre eccezioni, deve spiegare in modo puntuale perché non procede al rinvio. Non risulta sufficiente una formula generica ovvero un rinvio astratto alla giurisprudenza: la motivazione deve essere calata nelle circostanze del caso, con riferimento ai fatti e alle norme rilevanti. Il press release riporta che il giudice deve “esporre, in modo specifico e concreto, i motivi per cui si applica una di queste tre eccezioni”. La possibilità di utilizzare una motivazione sommaria, prevista dal diritto olandese, non esonera dall’obbligo di motivare il mancato rinvio.

4. Richiamo alla motivazione del giudice di grado inferiore

La Corte ammette che il giudice supremo possa “fare propria” la motivazione del giudice di primo grado, a condizione che quest’ultimo abbia già spiegato, in modo adeguato, i motivi per cui la questione non richiede un rinvio pregiudiziale. In altre parole, la motivazione può essere sintetica, bensì non può essere assente.

5. Permesso di soggiorno e doppia residenza

Il caso affrontato afferisce a un cittadino marocchino residente in Spagna, con moglie e figli nei Paesi Bassi. La sua istanza di permesso di soggiorno olandese era stata rigettata in quanto già titolare di un permesso spagnolo. Nel ricorso, l’interessato aveva sollevato una questione di diritto UE. Il Consiglio di Stato riteneva che la risposta fosse già chiara dalla giurisprudenza della Corte e che, per l’effetto, non fosse necessario il rinvio. Da qui il dubbio: è sufficiente una motivazione sommaria per giustificare il mancato rinvio? La Corte risponde “no”.

6. Implicazioni per i sistemi giudiziari nazionali

La pronuncia conferma il principio secondo cui gli Stati membri non possono ridurre, tramite norme procedurali interne, la portata dell’obbligo di rinvio pregiudiziale. Ciò comporta che: i giudici supremi devono sempre motivare in modo circostanziato;

le legislazioni nazionali che prevedono motivazioni sintetiche non possono essere applicate per eludere l’obbligo di rinvio;

la tutela dei diritti derivanti dal diritto UE deve prevalere sulle esigenze di efficienza processuale.

7. Richiamo alla responsabilità dei giudici supremi

La Corte conclude ricordando che la sua decisione non risolve la controversia nazionale, ma vincola il giudice olandese, e tutti gli altri giudici europei, a rispettare il principio affermato. Il messaggio è chiaro: la motivazione del mancato rinvio non è una formalità, ma un presidio essenziale dell’ordine giuridico europeo.

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