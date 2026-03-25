EU Inc., come funziona la nuova società europea

EU Inc. è la nuova forma societaria proposta dalla Commissione europea per consentire alle imprese di operare con un unico quadro normativo valido in tutta l’Unione. Non sostituisce le legislazioni nazionali, ma si affianca ad esse come regime opzionale, offrendo un’alternativa più semplice, digitale e armonizzata.
L’iniziativa nasce da un problema strutturale: oggi, chi vuole crescere in Europa deve confrontarsi con 27 sistemi giuridici diversi e decine di forme societarie. Questa frammentazione rallenta lo sviluppo delle imprese, soprattutto di quelle innovative. EU Inc. si inserisce quindi nel progetto del “28° regime”, con l’obiettivo di creare un ambiente più favorevole alla crescita e agli investimenti. In questo contesto si inserisce il volume “Contratti commerciali internazionali – Struttura, tecniche redazionali e clausole commentate”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
1. Come si crea una EU Inc.: tempi, costi e passaggi
La fase di costituzione è uno degli elementi più innovativi della proposta, perché punta a eliminare gran parte degli ostacoli burocratici esistenti. La registrazione sarà completamente digitale e accessibile da qualsiasi Stato membro, senza necessità di presenza fisica.
In concreto, creare una EU Inc. significa poter contare su:
- registrazione interamente online tramite una piattaforma europea
- costituzione entro 48 ore
- costo massimo fissato a 100 euro
- nessun requisito di capitale minimo
- inserimento dei dati una sola volta (principio “once-only”)
Questa impostazione rappresenta un cambiamento significativo rispetto a molti sistemi nazionali, dove i tempi possono essere molto più lunghi e le formalità più complesse. In questo contesto si inserisce il volume “Contratti commerciali internazionali – Struttura, tecniche redazionali e clausole commentate”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Contratti commerciali internazionali
Il manuale offre al professionista una guida passo passo alla redazione dei contratti commerciali internazionali, fornendo un metodo chiaro e immediatamente applicabile.Partendo dalla struttura tipo dei contratti transnazionali, l’opera accompagna il lettore nella costruzione delle clausole che incidono sull’interpretazione del contratto, sulla sua esecuzione e sulla gestione del rischio.Ampio spazio è riservato alle Representations & Warranties, alle clausole di limitazione della responsabilità e di risoluzione, nonché alla scelta della legge applicabile, della giurisdizione e dell’arbitrato. Ogni previsione è corredata da formule commentate, pronte all’uso e adattabili anche alla contrattualistica nazionale.La parte finale propone una raccolta organica dei principali contratti della prassi internazionale – dalle lettere di intenti ai contratti di distribuzione, licenza, joint venture e M&A, fino alle garanzie bancarie e alle lettere di credito – offrendo schemi contrattuali ragionati pensati per un utilizzo immediato nella pratica professionale.Niccolò PisaneschiProfessore di Diritto processuale civile presso l’Università degli Studi di Siena, dove tiene anche un corso dedicato alle tecniche di redazione dei contratti transnazionali. Avvocato spe- cializzato in diritto contrattuale internazionale, per oltre dieci anni ha assistito il settore vaccini del gruppo Novartis nella redazione di contratti di sviluppo ed esportazione, nonché nella contrattualistica relativa alla costruzione delle sedi di produzione, rappresentandola a Bruxelles come membro dell’International Vaccines Manifacturers.Esperto di diritto aziendale e di M&A, ha partecipato ad operazioni di acquisizione e ristrutturazione di diversi gruppi industriali di rilievo nazionale. Segue come consulente il settore della finanza d’impresa, assistendo banche e fondi di investimento nazionali ed esteri in operazioni di finanziamento, private equity e ristrutturazione societaria
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2. Come funziona nella gestione quotidiana
Una volta costituita, la EU Inc. è progettata per funzionare in modo pienamente digitale lungo tutto il ciclo di vita dell’impresa. Questo significa che le attività societarie possono essere gestite senza interruzioni e senza passaggi burocratici inutili.
Nel concreto, il funzionamento quotidiano si basa su alcuni elementi chiave:
- procedure societarie digitali per default
- assemblee e decisioni gestionali anche da remoto
- sistema europeo collegato ai registri nazionali
- ottenimento automatico di codice fiscale e partita IVA
- possibilità di operare in più Paesi senza cambiare regime giuridico
Questo approccio consente alle imprese di concentrarsi sull’attività economica, riducendo il tempo dedicato agli adempimenti amministrativi.
3. I vantaggi concreti per le imprese
Il principale valore aggiunto di EU Inc. è rappresentato dai benefici operativi. Non si tratta solo di semplificazione formale, ma di un cambiamento che incide direttamente sulla capacità delle imprese di crescere.
Tra i vantaggi più rilevanti si possono evidenziare:
- meno burocrazia, grazie a un unico sistema giuridico invece di 27
- accesso più semplice ai capitali, con trasferimenti di quote più rapidi e flessibilità nelle azioni
- maggiore attrattività per i talenti, attraverso stock option europee
- riduzione del rischio imprenditoriale, grazie a procedure di insolvenza più snelle
Questi elementi sono pensati per rendere le imprese europee più competitive a livello globale. Non a caso, nel factsheet della Commissione il sistema viene descritto come “semplice, veloce, digitale e a basso rischio”.
4. Cosa cambia per startup e PMI
Le startup sono tra i principali beneficiari della riforma. Oggi, per espandersi in più Paesi, spesso devono costituire nuove società o affrontare procedure complesse. Con EU Inc., invece, possono operare direttamente su scala europea con un unico quadro normativo.
Questo comporta diversi effetti concreti:
- crescita più rapida nei mercati europei
- riduzione dei costi legali e amministrativi
- maggiore facilità nel raccogliere investimenti
- possibilità di testare modelli di business con minori rischi
Anche le PMI potranno trarre vantaggio dal sistema, soprattutto nelle fasi di internazionalizzazione, quando la complessità normativa rappresenta spesso un freno allo sviluppo.
5. Le garanzie: cosa NON cambia
Nonostante la forte spinta alla semplificazione, la proposta mantiene alcuni punti fermi importanti. EU Inc. interviene sul diritto societario, ma non modifica altre aree fondamentali.
In particolare, restano invariati:
- diritto del lavoro e tutele dei dipendenti
- normative su sicurezza e condizioni di lavoro
- regole fiscali nazionali (in attesa di eventuali armonizzazioni future)
Questo significa che la nuova forma societaria non potrà essere utilizzata per aggirare obblighi o ridurre i diritti dei lavoratori. Inoltre, sono previste misure specifiche per evitare abusi e garantire una concorrenza equa tra imprese.
6. FAQ – Le domande chiave su EU Inc.
EU Inc. è obbligatoria?
- No, è una forma opzionale che si affianca alle società nazionali.
Chi può utilizzarla?
- Qualsiasi impresa che voglia operare nell’Unione europea, in particolare startup e PMI.
Serve capitale minimo?
- No, la proposta elimina questo requisito.
Quanto tempo serve per aprirla?
- Fino a 48 ore, con procedura completamente digitale.
Come vengono tutelati i lavoratori?
- Continuano ad applicarsi le leggi nazionali del Paese in cui si lavora.
Quando entrerà in vigore?
- Dopo l’approvazione di Parlamento e Consiglio, con obiettivo entro il 2026.
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