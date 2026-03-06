Con la legge di bilancio 2026 si torna a parlare di una questione di grande interesse per molti Italiani. Immaginiamo di avere ereditato una casa pericolante in un borgo abbandonato, oppure un terreno in una zona franosa o alluvionale dove la possibilità di edificare è inesistente o ancora un vecchio capannone che richiede interventi strutturali da migliaia di euro.
Il classico caso dell'immobile, cosi detto "collabente" che non produce reddito, semi fatiscente o parzialmente demolito, sovente classato F/2.
Indice
1. Rinuncia abdicativa alla proprietà
Fino ad oggi esisteva una via d’uscita: la rinuncia abdicativa alla proprietà.
Il proprietario poteva fino ad oggi rinunciare alla proprietà di un immobile e questo passava allo Stato per effetto dell’art. 827 del codice civile. Con un atto unilaterale che non richiede accettazione da parte dello Stato. Una volta formalizzata la rinuncia, la proprietà si trasferisce per legge allo Stato. Quindi una rinuncia alla proprietà come dismissione libera del diritto di proprietà.
Un meccanismo semplice applicabile anche a immobili fatiscenti, beni gravati da costi eccessivi o edifici siti in zone degradate. La Cassazione a Sezioni Unite, nell’agosto 2025 aveva confermato la legittimità di questo strumento. La rinuncia abdicativa è un normale esercizio del diritto di proprietà. Non occorre che il bene sia utile per lo Stato: anche un immobile fatiscente può essere abbandonato legittimamente.
I costi di gestione per immobili degradati sono stati definiti inconvenienti di fatto privi di rilievo costituzionale.
2. Le novità nella legge di bilancio 2026
L’art. 129, comma 13 della legge di bilancio 2026 stravolge questo quadro disponendo che: “l’atto unilaterale di rinuncia abdicativa della proprietà immobiliare è nullo se allo stesso non è allegata la documentazione attestante la conformità del bene alla vigente normativa, ivi compresa quella in materia urbanistica, ambientale e sismica”.
Senza la documentazione completa, la rinuncia è nulla. La proprietà resta al titolare con i relativi oneri.
La formulazione della norma è volutamente ampia: essa copre ogni profilo della normativa vigente, dagli aspetti tecnici ed urbanistici (stato legittimo, vincoli paesaggistici, normativa sismica, sanzioni edilizie) a quelli giuridici (titolarità, servitù e diritti dei terzi), fiscali e civilistici (vicinato, confini, regime condominiale). Solo un immobile conforme sotto ogni profilo potrà essere validamente abbandonato.
In altri termini lo Stato non vuole ricevere “beni problematici”.
3. Rischio erariale per lo stato
Una volta acquisito al patrimonio dello Stato sarà lo Stato stesso o saranno i Comuni a doversi fare carico di costi di abbattimento o di manutenzione straordinaria. Limitando la possibilità di rinunciare solo ai beni perfettamente a norma si impedisce che il patrimonio pubblico diventi il deposito dei rifiuti immobiliari del settore privato evitando, così, per quanto possibile che la rinuncia dei privati si trasformi in un possibile danno erariale.
Si vuole evitare la dismissione selvaggia e a garantire che solo “immobili puliti” possano passare al patrimonio dello Stato.
4. Cosa accade se mancano i documenti tecnici
Chi vuole rinunciare dovrà pertanto sostenere delle spese professionali consistenti: perizie tecniche, verifiche urbanistiche, indagini catastali, consulenze legali. Una attività che può costare diverse migliaia di euro, e spesso per scoprire che l’immobile non è in regola e quindi non può essere “abdicato”.
In assenza dei requisiti richiesti l’atto è infatti da ritenersi nullo, una nullità rilevabile da chiunque e che non va soggetta a prescrizione. Non è una nullità formale sanabile ma una nullità sostanziale, quindi l’atto non vale e la proprietà rimane in capo al rinunciante con tutti i relativi obblighi di custodia, manutenzione e responsabilità.
Il paradosso è evidente: se questo stesso standard si applicasse alle compravendite tra privati il mercato immobiliare rimarrebbe paralizzato.
Si è dunque passati dalla rinuncia alla proprietà come dismissione libera del diritto di proprietà a una rinuncia condizionata alla ricorrenza di determinati presupposti e quindi praticabile solo per immobili senza problemi.
Questa riforma per molti proprietari chiude l’unica via d’uscita possibile per situazioni insostenibili: immobili fatiscenti, in zone a dissesto idrogeologico, gravati da costi sproporzionati.
5. Ruolo dei professionisti e dei tecnici
Per poter procedere a una rinuncia valida il proprietario dovrà rivolgersi a ingegneri, architetti o geometri che possano asseverare la regolarità dell’immobile.
Il carico di lavoro e di responsabilità professionali aumenta in modo considerevole, una verifica errata o troppo superficiale potrebbero portare alla nullità dell’atto con conseguenti richieste di risarcimento.
