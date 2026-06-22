Errato conferimento dei rifiuti: il condominio non risponde se i contenitori sono sulla pubblica via e manca l’autore della violazione. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Come rendere semplici le delibere e la vita del condominio”, con tanti consigli pratici, casi d’uso ed esempi presi dall’esperienza professionale e personale dell’autore, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

riferimenti normativi: artt. 3 e 6 L. 689/1981

precedenti giurisprudenziali: Trib. Caltanissetta, Sentenza n. 329 del 07/04/2026

Tribunale di Siracusa – sentenza n. 1111 del 26-05-2026 rifiuti-errato-conferimento-sentenza.pdf 168 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Il verbale contro il condominio per rifiuti conferiti in modo indifferenziato

La controversia nasceva dall’opposizione proposta dal condominio avverso un verbale di accertamento, con cui la Polizia municipale del Comune aveva contestato la violazione dell’art. 23 del regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti e della delibera di Giunta. Gli ispettori avevano rilevato che nei carrellati assegnati al condominio, esposti sulla pubblica via, tutti i rifiuti risultavano conferiti in modo indifferenziato.

Il condominio opponente evidenziava come non potesse essergli attribuita alcuna responsabilità diretta o solidale per l’errato conferimento, poiché l’illecito amministrativo doveva essere imputato esclusivamente alla persona fisica autrice della condotta.

Il condominio ha censurato il verbale nella parte in cui lo qualificava contemporaneamente come trasgressore e come obbligato in solido, poiché tale impostazione presupponeva, in modo giuridicamente errato, che l’ente di gestione condominiale fosse titolare sia di una capacità soggettiva idonea a integrare l’autore dell’illecito amministrativo, sia di un potere di controllo sui conferimenti dei rifiuti tale da fondare una responsabilità per omessa vigilanza. Evidenziava inoltre che i carrellati erano collocati sul marciapiede, accessibili a chiunque, e che non era possibile impedire l’utilizzo da parte di soggetti estranei alla compagine condominiale.

L’opponente richiamava il principio della responsabilità personale sancito dall’art. 3 L. 689/1981, secondo cui l’illecito amministrativo richiede l’individuazione dell’autore materiale e la riferibilità soggettiva della condotta, almeno a titolo di colpa. Poiché gli agenti non avevano colto in flagranza alcun soggetto nell’atto di conferire i rifiuti in modo irregolare, il condominio riteneva che la sanzione fosse stata irrogata sulla base di una presunzione di responsabilità oggettiva, in contrasto con la normativa vigente.

Il Comune, pur ritualmente citato, rimaneva contumace e non depositava il rapporto con gli atti relativi all’accertamento. La causa veniva istruita sulla sola documentazione prodotta dall’opponente e trattenuta in decisione all’udienza del 26 maggio 2026. Per un approfondimento in materia condominiale, consigliamo la “Come rendere semplici le delibere e la vita del condominio”, con tanti consigli pratici, casi d’uso ed esempi presi dall’esperienza professionale e personale dell’autore, disponibile sullo shop Maggioli e su Amazon, e il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Responsabilità del condominio: serve l’identificazione dell’autore della violazione?

È legittima la sanzione amministrativa irrogata al condominio per errato conferimento dei rifiuti quando gli agenti non hanno identificato l’autore materiale della violazione?

3. Sanzione annullata: niente responsabilità oggettiva senza prova del conferimento

Il Tribunale ha accolto l’opposizione e ha annullato il verbale impugnato.

Il giudice siciliano ha ribadito che, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, l’Amministrazione assume la posizione di attrice in senso sostanziale e deve provare i fatti costitutivi della pretesa, secondo l’art. 2697 c.c. Nel caso concreto, gli agenti non hanno identificato l’autore materiale dell’illecito, né hanno contestato immediatamente la violazione a un soggetto determinato.

Il Tribunale ha ritenuto che la sanzione sia stata irrogata al condominio sulla base di una mera presunzione di responsabilità oggettiva, fondata esclusivamente sul fatto che i carrellati fossero riferibili all’edificio. Tale impostazione ha violato l’art. 3 L. 689/1981, che richiede la responsabilità personale e impedisce di imputare l’illecito a un ente privo di capacità volitiva, quale il condominio, salvo che ricorrano i presupposti della responsabilità solidale ex art. 6 della stessa legge.

Il giudice siciliano ha osservato che non è stata fornita alcuna prova, neppure indiziaria, che il conferimento irregolare fosse riconducibile a un condomino o a un soggetto legato al condominio. Ha aggiunto che, essendo i contenitori collocati sulla pubblica via, non può escludersi l’intervento di terzi estranei.

In assenza di prova sulla riferibilità soggettiva della condotta, il Tribunale ha escluso qualsiasi responsabilità del condominio, annullando il verbale. L’Amministrazione è stata poi condannata al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 462,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore.

4. Carrellati su pubblica via, obbligo di vigilanza e limiti della responsabilità solidale

È opportuno ribadire che l’amministratore di condominio non può essere ritenuto responsabile, neppure in via solidale, per le violazioni del regolamento comunale relative al conferimento irregolare dei rifiuti nei contenitori destinati alla raccolta differenziata. La sua responsabilità verso terzi può configurarsi solo per fatti propri, commissivi od omissivi, che gli siano direttamente imputabili.

Non è possibile estendere tale responsabilità all’illecito amministrativo commesso da altri, poiché l’amministratore esercita un potere di gestione dei beni comuni, ma non dispone materialmente dei contenitori né può controllare in modo continuativo le modalità di conferimento dei singoli utenti.

Neppure l’art. 6 della L. 689/1981 consente di fondare una responsabilità solidale in capo all’amministratore, mancando in capo a quest’ultimo la disponibilità materiale del bene e, soprattutto, qualsiasi potere di impedire l’uso improprio dei carrellati da parte di condomini o di terzi estranei (Cass. civ., sez. II, 14/02/2023, n. 4561).

Secondo una parte della giurisprudenza, se tale responsabilità non è configurabile in capo all’amministratore, a maggior ragione non può essere estesa all’ente di gestione condominiale nel suo complesso, per il solo fatto di essere l’assegnatario del contenitore, soprattutto quando, come nel caso esaminato, il trasgressore non solo non è stato identificato, ma non vi è neppure la prova che si tratti di un condomino, essendo il contenitore collocato sulla pubblica via e, quindi, accessibile a chiunque (Trib. Caltanissetta 7 aprile del 2026, n. 329). Per questa tesi la qualifica di mero comodatario dei carrellati esclude in radice la possibilità di applicare la responsabilità solidale prevista dall’art. 6, L. 689/1981.

Secondo un diverso e rigoroso orientamento, non è sufficiente che il condominio si limiti ad allegare l’impossibilità di individuare l’autore materiale dell’illecito. Tale impostazione muove dal presupposto che la responsabilità solidale del condominio con il contravventore ignoto trovi fondamento nella collocazione dei contenitori all’interno dell’area condominiale (Cass. civ., sez. II, 30/09/2026, n. 25905).

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