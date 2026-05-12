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Indice
- 1. La questione: ammissibilità ricorso straordinario per Cassazione proposto nel caso di specie
- 2. La soluzione adottata dalla Cassazione
- 3. Conclusioni: la persona condannata è legittimata a proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. anche in caso di annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio
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1. La questione: ammissibilità ricorso straordinario per Cassazione proposto nel caso di specie
La sezione Quinta penale della Cassazione accoglieva parzialmente un ricorso, limitatamente al reato di violenza privata, rigettando nel resto l’impugnazione e, in particolare, dichiarando l’inammissibilità del primo motivo di ricorso con il quale l’imputato aveva dedotto, in relazione al reato di cui all’art. 615-ter cod. pen. contestato, la tardività della querela.
Ciò posto, avverso codesto provvedimento il difensore proponeva ricorso straordinario per Cassazione. Per supporto ai professionisti, abbiamo pubblicato il Formulario annotato del processo penale 2026, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon. Si consigliano anche il Codice Penale e norme complementari 2026 – Aggiornato a Legge AI e Conversione dei decreti giustizia e terra dei fuochi, acquistabile sullo Shop Maggioli e su Amazon, e il Codice di Procedura Penale e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione
La Suprema Corte, nel ritenere il ricorso suesposto inammissibile, non lo considerava però tale a proposito di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la legittimazione alla proposizione del ricorso straordinario a norma dell’art. 625-bis cod. proc. pen. spetta anche alla persona condannata nei confronti della quale sia stata pronunciata sentenza di annullamento con rinvio limitatamente a profili che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio (Sez. U, n. 28717 del 21/06/2012; Sez. 5, n. 57484 del 13/11/2018).
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3. Conclusioni: la persona condannata è legittimata a proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. anche in caso di annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio
La decisione in esame desta un certo interesse essendo ivi chiarito se la persona condannata sia legittimata a proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. anche in caso di annullamento con rinvio limitato al trattamento sanzionatorio.
Si fornisce difatti in tale pronuncia una risposta positiva a siffatto quesito sulla scorta di un indirizzo interpretativo con cui è stato per l’appunto postulato che la legittimazione a proporre ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. spetta anche al condannato nei cui confronti sia intervenuta sentenza di annullamento con rinvio limitata ai profili concernenti la determinazione del trattamento sanzionatorio.
È dunque possibile, perlomeno alla stregua di tale approdo ermeneutico, ricorrere a codesto mezzo straordinario di impugnazione in relazione ad una sentenza di questo genere.
Ad ogni modo, il giudizio in ordine a quanto statuito in codesta sentenza, poiché prova a fare chiarezza su siffatta tematica procedurale sotto il versante giurisprudenziale, non può che essere positivo.
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