Ricorso per saltum in Cassazione -Scheda di Diritto

Il ricorso per saltum in Cassazione è un istituto giuridico previsto dall’ordinamento processuale italiano che consente di impugnare direttamente in Cassazione una sentenza di primo grado, saltando il giudizio di secondo grado (appello).

1. Requisiti e condizioni del ricorso per saltum in Cassazione



1. Accordo delle Parti: Il ricorso per saltum è possibile solo se entrambe le parti del processo sono d’accordo. Tale consenso deve essere espresso in modo chiaro e inequivocabile.

2. Sentenza di Primo Grado: Deve trattarsi di una sentenza di primo grado. Non è possibile ricorrere per saltum contro ordinanze o decreti.

3. Motivi di Ricorso: I motivi per cui si può ricorrere in Cassazione sono gli stessi previsti per il ricorso ordinario, ossia:

– Violazione o falsa applicazione di norme di diritto.

– Inesistenza o nullità della sentenza.

– Difetto di giurisdizione.

– Vizi di motivazione.