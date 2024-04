Riciclaggio: basta impedire l’accertamento della provenienza?

Integra il reato di riciclaggio il compimento delle sole operazioni volte a impedire in modo definitivo l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità? Per approfondire sul tema del riciclaggio consigliamo il volume Antiriciclaggio e professionisti

1. La questione: impedire l’accertamento è riciclaggio?

Il Tribunale di Milano, rigettando la richiesta di riesame, confermava un’ordinanza con la quale il G.i.p. del Tribunale della medesima città aveva disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari, poi sostituita con quella dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, nei confronti di una persona indagata per il reato di riciclaggio.

Ciò posto, avverso questo provvedimento il difensore proponeva ricorso per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla ritenuta gravità indiziaria e in relazione alla mancata riqualificazione giuridica del fatto nella ipotesi del favoreggiamento reale.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Suprema Corte riteneva la doglianza summenzionata infondata.

In particolare, gli Ermellini reputavano come l’ipotesi delittuosa su indicata fosse stata correttamente ravvisata a carico del ricorrente, in conformità a quell’orientamento nomofilattico secondo il quale integra il reato di riciclaggio il compimento di operazioni volte non solo a impedire in modo definitivo, ma anche a rendere difficile l’accertamento della provenienza del denaro, dei beni o delle altre utilità, in quanto l’obiettivo illecito ben può essere realizzato anche attraverso condotte che non escludono affatto l’accertamento o l’astratta individuabilità dell’origine delittuosa del bene, dal momento che queste ultime evenienze non costituiscono l’evento del reato (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 23774 del 13/07/2020; Sez. 5, n. 21925 del 17/04/2018; Sez. 2, n. 26208 del 09/03/2015; Sez. 2, n. 1422 del 14/12/2012; Sez. 2, n. 3397 del 16/11/2012).



