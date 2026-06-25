La quinta edizione del Manuale pratico operativo della responsabilità medica offre una guida aggiornata e sistematica per orientarsi nelle questioni più attuali della malpractice sanitaria, alla luce dell’entrata in vigore della Tabella Unica Nazionale per il risarcimento del danno non patrimoniale da macrolesioni e del decreto attuativo dell’art. 10 della Legge Gelli-Bianco sui requisiti minimi delle coperture assicurative.Il volume affronta con taglio pratico-operativo i principali profili civilistici, processuali, assicurativi, penali e contabili della responsabilità medica, fornendo al professionista un quadro completo per gestire correttamente casi complessi, controversie risarcitorie e questioni applicative legate alla prova, al nesso di causalità, alla perdita di chance e alla liquidazione dei danni.Particolare attenzione è dedicata alle novità normative e giurisprudenziali più recenti, con approfondimenti su consenso informato, autodeterminazione del paziente, mediazione, tentativo obbligatorio di conciliazione, azione diretta, responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario. Punti di forza Analisi aggiornata alla Tabella Unica Nazionale introdotta dal d.P.R. n. 12/2025 per il risarcimento dei danni da macrolesioni. Approfondimento sul decreto attuativo della Legge Gelli-Bianco in materia di requisiti minimi delle polizze assicurative per strutture sanitarie e professionisti. Trattazione completa delle principali questioni della malpractice medica: consenso informato, nesso causale, perdita di chance, danni risarcibili e onere della prova. Focus operativo sugli aspetti processuali, sulla mediazione e sul tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 696-bis c.p.c. Esame dei profili penali della responsabilità sanitaria, delle linee guida, della colpa medica e delle più recenti questioni giurisprudenziali. Approfondimento su responsabilità dello specializzando e danno erariale nel comparto sanitario. Struttura chiara e sistematica, pensata per supportare il professionista nella valutazione dei casi e nella gestione del contenzioso. Perché acquistarloIn un contesto in rapida evoluzione, segnato dall’applicazione della Tabella Unica Nazionale e dall’adeguamento delle coperture assicurative sanitarie, disporre di un quadro aggiornato è essenziale per evitare errori interpretativi e affrontare con sicurezza le controversie in materia di responsabilità medica.Questo volume consente di accedere in un’unica opera a normativa, orientamenti giurisprudenziali e soluzioni operative, offrendo un supporto immediatamente utilizzabile nello studio, nella consulenza e nel contenzioso. Acquista ora il volume e resta aggiornato sulle novità che incidono concretamente sulla responsabilità sanitaria, sulla liquidazione del danno e sulla gestione del rischio assicurativo.

Nelle fattispecie di responsabilità contrattuale, il creditore deve fornire la prova della sussistenza del contratto o della disposizione normativa da cui scaturisce il suo diritto e allegare la circostanza dell’inadempimento del debitore. L’applicazione del suddetto principio, nella materia della responsabilità medica, comporta che il creditore debba allegare non un qualunque inadempimento del debitore, ma soltanto l’inadempimento che costituisce causa o concausa efficiente del danno. In altri termini, il creditore deve dedurre un inadempimento del sanitario che sia astrattamente in grado di produrre il danno lamentato. Ciò significa che il paziente, anche attraverso presunzioni deve provare che sussiste un nesso di causalità materiale fra la condotta negligente del medico e la lesione della propria salute (che può sostanziarsi nell’aggravamento della patologia di cui egli era già affetto oppure nell’insorgenza di una nuova patologia). In particolare, il paziente deve provare che la condotta negligente del medico si è inserita nella serie causale che ha condotto all’insorgenza di una nuova patologia oppure al aggravamento della patologia già esistente . La valutazione circa la sussistenza del nesso causale tra condotta ed evento deve avvenire applicando il criterio del più probabile che non . Detto criterio, impone al giudice di tale prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenendo conto delle varie spiegazioni alternative possibili. Tale valutazione probabilistica non deve essere effettuata necessariamente su base statistica, ma anche in base alla logica, in considerazione dei riscontri probatori o di altri criteri di giudizio che possano far ritenere che una spiegazione possibile sia quella più probabile rispetto alle altre nel caso di specie . Nel caso in cui sussistano più concause che concorrono alla produzione del suddetto evento dannoso, per poter ritenere sussistente il nesso di causalità tra la condotta del medico e la patologia, dovrà comunque risultare che detta condotta ha avuto un’efficienza e fisiologica rispetto all’evento, in modo tale da poter ascrivere il danno interamente alla condotta dell’autore. Invece, la presenza delle altre concause potrà essere utilizzata dal giudice per limitare il quantum dell’obbligo risarcitorio a carico del sanitario, in modo da non addossare a quest’ultimo le conseguenze dannose riconducibili a fattori diversi dalla sua condotta. Soltanto dopo che il paziente avrà fornito detta prova, graverà sul sanitario l’onere di dimostrare che egli ha agito con la diligenza richiesta dalla leges artis oppure che l’inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

3. La decisione: escluso il danno alla salute, riconosciuta la lesione dell’autodeterminazione



Nel caso di specie, il giudice ha ritenuto di dover quindi valutare la sussistenza o meno del nesso di causalità verificando se si avrebbe avuto un esito diverso rispetto alla patologia della paziente, qualora i sanitari avessero gestito il caso in maniera diversa. In altri termini, il giudice ha ritenuto di compiere un giudizio contro fattuale, verificando se il danno subito dalla bambina sarebbe stato evitato qualora i sanitari avessero tenuto una condotta alternativa rispetto a quella effettivamente tenuta.

In particolare, il giudice ha ritenuto che i risultati della consulenza tecnica d’ufficio non hanno fornito una risposta in ordine a quale condotta alternativa avrebbero dovuto tenere i sanitari per evitare il predetto evento dannoso lamentato dagli attori. Infatti, la condotta dei sanitari ritenuta erronea è consistita nell’aver eseguito soltanto l’esame oftalmoscopico, omettendo invece di eseguire un’ecografia e una RET-CAM. Ebbene, secondo il giudice non è possibile affermare quale sarebbe stato il possibile risultato diagnostico se i sanitari avessero eseguito tali ulteriori indagini, né tantomeno quale diverso intervento sarebbe stato ritenuto consono. Quindi, non è possibile individuare se e quale beneficio la piccola paziente avrebbe avuto dopo l’esecuzione delle predette diverse indagini non eseguite dai sanitari.

In considerazione di ciò, il giudice ha ritenuto di non poter affermare che la mancata esecuzione dei predetti esami non eseguiti dai sanitari siano stati la causa dell’evento dannoso lamentato da parte attrice. Conseguentemente, il giudice non ha accolto la domanda avente ad oggetto di risarcimento del danno alla salute subito dalla paziente.

Per quanto riguarda, invece, il risarcimento del danno per la violazione del diritto all’autodeterminazione della paziente, il giudice ha accertato che effettivamente i genitori di quest’ultima non avevano sottoscritto il consenso informato relativo ai ricoveri successivi al trattamento chemioterapico.

Sulla base di tale presupposto di fatto, poiché nel caso di specie la paziente non ha subito una lesione alla salute a causa della violazione del consenso informato quanto piuttosto una lesione del diritto all’autodeterminazione (che richiede che parte attrice dimostri che, a causa dell’omessa informazione, il danneggiato non si è potuto preparare ad affrontare ed accettare delle conseguenze pregiudizievoli inaspettate), il giudice ha liquidato ai genitori un importo equitativo di €. 20.000 affermando che questi ultimi, se fossero stati debitamente informati, avrebbero potuto anticipare la decisione di rivolgersi ad altra struttura.