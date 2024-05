Responsabilità dell’ente: le maglie del modello 231 secondo il Tribunale di Milano

La II Sezione Penale ha premesso che ai fini della decisione fosse dirimente richiamare le considerazioni già formulate con riferimento all’elemento soggettivo in capo agli amministratori privi di delega, facendo esplicito riferimento a un precedente di legittimità (Cassazione, n. 42568/2018), secondo il quale l’affermazione della responsabilità penale necessita la prova dell’effettiva conoscenza del falso o, quantomeno, di “segnali di allarme” dai quali poterne desumere con alto livello di confidenza la sussistenza. Più in dettaglio, nell’occasione richiamata, era stato chiarito che, ai fini della configurabilità del concorso dell’amministratore privo di delega per omesso impedimento dell’evento, fosse necessario che, nel quadro di una specifica contestualizzazione delle distrazioni in rapporto alle concrete modalità di funzionamento del consiglio di amministrazione, l’emersione della prova, da un lato, dell’effettiva conoscenza di fatti pregiudizievoli per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme” inequivocabili dai quali desumere l’accettazione del rischio, secondo i criteri propri del dolo eventuale, del verificarsi dell’evento illecito e, dall’altro, della volontà, nella forma del dolo indiretto, di non attivarsi per scongiurare detto evento. La giurisprudenza afferma, al riguardo, la responsabilità, a titolo concorsuale, del componente del collegio sindacale “qualora sussistano puntuali elementi sintomatici, dotati del necessario spessore indiziario, in forza dei quali l’omissione del potere di controllo (…) e, pertanto, l’inadempimento dei poteri-doveri di vigilanza il cui esercizio sarebbe valso ad impedire le condotte degli amministratori esorbiti dalla dimensione meramente colposa per assurgere al rango di elemento dimostrativo di dolosa partecipazione, sia pure nella forma del dolo eventuale, per consapevole accettazione del rischio che l’omesso controllo avrebbe potuto consentire la commissione di illiceità da parte degli amministratori” (Cass. n. 19470/2016). In senso analogo (Cass. Pen., Sez. V, n. 14045/2016) “Il concorso dei componenti del collegio sindacale nei reati commessi dall’amministratore della società può realizzarsi anche attraverso un comportamento omissivo del controllo sindacale, poiché tale controllo non può e non deve esaurirsi in una mera verifica formale o in un riscontro contabile della documentazione messa a disposizione dagli amministratori, ma deve ricomprendere il riscontro tra la realtà e la sua rappresentazione”, ovvero estendersi al contenuto sociale, a tutela non solo dell’interesse dei soci ma anche di quello dei creditori sociali in virtù del potere-dovere dei sindaci di chiedere agli amministratori notizie sull’andamento della società e delle sue operazioni gestorie, pur non potendo investire in forma diretta le scelte imprenditoriali”. Nella specie posta sotto la lente del Tribunale meneghino, dall’analisi dei verbali richiamati nella medesima pronuncia, si evince che il Collegio non ha mai riscontrato segnali di allarme che potessero anche solo far sospettare l’esistenza delle frodi e delle manipolazioni contabili oggetto dell’impianto accusatorio. Più precisamente, nel corso del periodo considerato, il Collegio sindacale si è attenuto agli obblighi sullo stesso gravanti secondo il dettato normativo dell’art. 2403 c.c. in considerazione del fatto che nel corso delle riunioni in sede di consiglio di amministrazione, il collegio non ha mai avuto notizia, né il sospetto del compimento di operazioni imprudenti, azzardate o in conflitto di interessi; durante gli incontri di cui sono stati analizzati i relativi verbali, il collegio ha ricevuto informazioni periodiche sull’andamento della gestione, dalla quale non sono emersi segnali di particolare criticità e, anche laddove sono state evidenziate delle aree nelle quali erano stati individuati degli indici di sofferenza, quale quella del recupero dei crediti nello small e medium business, il collegio sindacale si è sempre attivato per ricevere costanti aggiornamenti sul punto, ricevendo, da parte degli amministratori, conferme in senso migliorativo di situazioni siffatte. Inoltre, innanzi alle legittime richieste e alle osservazioni sulle lacune informative, per il Tribunale meneghino il collegio non ha mai ricevuto riposte puntuali e documentate, con la conseguenza che non solo il collegio sindacale non ha mai avuto percezione di significativi segnali d’allarme che giustificassero il suo intervento, bensì tale condotta, posta in essere dai vertici aziendali, ha rappresentato un evidente ostacolo all’attività di vigilanza del Collegio. Pertanto, sempre secondo lo stesso Tribunale, l’assenza di significativi “segnali d’allarme”, insieme al riscontro di condotte fraudolente realizzata da alcuni vertici dell’azienda, consente al Collegio di ritenere che i sindaci debbano essere assolti dai restanti capi di imputazione perché il fatto non costituisce reato, per carenza dell’elemento soggettivo richiesto dalla fattispecie incriminatrice. La fattispecie di reato contestata presuppone il dolo, ovvero la prova da parte di tutti i professionisti che hanno fatto parte del team di revisione, della consapevolezza e volontà di emettere un giudizio falso ex art. 14 del decreto al fine di far conseguire agli organi amministrativi e di controllo della società sottoposta a revisione un ingiusto profitto. Dall’analisi delle deposizioni testimoniali e delle produzioni documentali, il Collegio ha ritenuto, da un lato, che la condotta contestata sussista sul piano oggettivo, essendo emerso che il socio responsabile dell’attività di revisione ha falsamente attestato la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili, rilasciando un giudizio positivo, privo di rilievi, su un bilancio inidoneo a rappresentare correttamente la situazione patrimoniale ed economica della società. Al contempo difetta l’elemento soggettivo del reato, essendo stato il revisore fuorviato da false o carenti informazioni provenienti dai vertici della società, essendo, infatti, emerse: la complessità degli schemi di frode e la loro insidiosità, la loro scoperta a seguito di ammissioni fatte all’interno della società medesima e del conseguente avvio di una complessa attività di investigazione; l’alterazione dei dati che venivano forniti al revisore, diversi rispetto a quelli contenuti nei report interni; l’impossibilità per il revisore di intercettare le frodi malgrado le procedure introdotte. Il Tribunale conclude che, rivestendo la fattispecie contestata un reato doloso ed essendo stata accertata la mancanza dell’elemento soggettivo, l’imputato deve essere assolto perché il fatto non costituisce reato, con conseguente venir meno di ogni responsabilità in capo alla società di revisione. Potrebbe interessarti anche: La responsabilità amministrativa degli enti

2. La responsabilità degli enti



L’ultimo capo di imputazione ha visto coinvolta la società richiamando gli artt. 5 e 25 del d.lgs. n. 231/2001 in quanto, secondo l’impianto accusatorio, dal 2011 al 2016 aveva adottato un modello di organizzazione e gestione e controllo carente nella misura in cui lo stesso era privo di un’analisi del rischio-reato, nonché sprovvisto dei reali presidi di controllo interno idonei a prevenire la commissione dei delitti di false comunicazioni sociali di cui agli altri capi di imputazione.

Viene sottolineato che il d.lgs. n. 231/2001 ha assunto un particolare significato nel nostro ordinamento giuridico, non solo perché ha determinato il superamento del dogma societas delinquere non potest, bensì pure perché costituisce il terreno di elezione di quella categoria dogmatica già nota come colpa di organizzazione, che, nel contesto attenzionato, rimanda al fenomeno di una responsabilità collettiva dell’ente, intesa come un aggregato di individui che, proprio in quanto “organizzati”, esprimono un’autonoma “mente collettiva” e una “metacompetenza di gruppo” in grado di fronteggiare situazioni complesse, indomabili dal singolo e da una ‘pluralità disorganizzata’ di individui.

Le decisioni organizzative non possono essere descritte come un momento unico e ben individuabile, rappresentando, invece, un atto complesso, articolato all’ interno di un processo, che comprende:

l’individuazione del problema e la definizione degli obiettivi;

la diagnosi del problema alla luce delle condizioni ambientali (esterne) e d’ impresa (interne);

lo sviluppo di diverse possibili alternative di soluzione;

la valutazione di alternative;

la selezione dell’alternativa migliore;

l’attuazione della decisione e la verifica dei risultati.

L’opzione suggerita dal d.lgs. n. 231/2001 è di tipo funzionale, tale per cui chi è collocato al vertice della gerarchia è tenuto a garantire, anzitutto, che “il sistema funzioni”, vale a dire a creare le condizioni che assicurino l’osservanza dei modelli predisposti. I ruoli rivestiti dai singoli individui all’ interno della gerarchia aziendale andranno a definire l’oggetto della garanzia; per questa via la frammentazione delle posizioni di garanzia assume una dimensione qualitativa, il che significa che chi è collocato in posizione apicale assicurerà, prima di tutto, l’adozione di un modello organizzativo che consenta un’adeguata protezione ai beni giuridici tutelati dalle norme penali e, scendendo ai piani inferiori, la garanzia si concretizzerà in rapporto al tipo di funzione in concreto esercitata (es. di direzione, di controllo, di consulenza, e via dicendo). La distribuzione di una pluralità di garanti integra una condizione necessaria, ma non sufficiente, all’adempimento dell’obbligo di organizzazione: ci si limita, infatti, a collocare le pedine all’interno della società senza, però, individuare le regole di cui gli stessi garanti dovrebbero assicurare l’osservanza.

Viene, dunque, in rilievo la necessità di predisporre, all’ interno della societas, le risorse per forgiare i modelli di prevenzione del rischio-reato (compliance programs statunitensi), che costituiscono l’autentico supporto materiale del dovere organizzativo.



