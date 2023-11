Report ANAC nuovo Codice Appalti: stazioni appaltanti e centrali di committenza

1. Dati di sintesi e stazioni appaltanti



Il I° luglio scorso è entrato a regime il sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza previsto dagli artt. 62 e 63 e dall’allegato II.4 del nuovo Codice dei Contratti. L’obbligo alla qualificazione è previsto per lo svolgimento di procedure di affidamento di contratti di lavori d’importo superiore a 500.000 euro e di servizi e forniture di importo superiore alle soglie previste per gli affidamenti diretti (art. 62, c. 1). In base all’art. 2, c. 2 dell’All. II.4, la qualificazione “non si applica agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici e ai soggetti privati tenuti all’osservanza delle disposizioni del Codice”, fermo restando quanto previsto dall’art. 62, c. 17 dello stesso. L’art. 63, c. 1 del Codice prevede che sia istituito “presso l’ANAC, che ne assicura la gestione e la pubblicità, un elenco delle stazioni appaltanti qualificate di cui fanno parte, in una specifica sezione, anche le centrali di committenza, ivi compresi i soggetti aggregatori. Ciascuna stazione appaltante o centrale di committenza che soddisfi i requisiti di cui all’allegato II.4 consegue la qualificazione ed è iscritta nell’elenco di cui al primo periodo”. Inoltre, il c. 2 del medesimo articolo stabilisce che, “la qualificazione per la progettazione e l’affidamento si articola in tre fasce di importo: a) qualificazione base o di primo livello, per servizi e forniture fino alla soglia di 750.000 euro e per lavori fino a 1 milione di euro; b) qualificazione intermedia o di secondo livello, per servizi e forniture fino a 5 milioni di euro e per lavori fino alla soglia di cui all’articolo 14; c) qualificazione avanzata o di terzo livello, senza limiti di importo”. Nelle infografiche impresse sul documento si raffigurano i dati di sintesi afferenti alle domande di qualificazione pervenute all’ANAC dall’entrata in vigore della norma fino al 6 novembre. L’acquisizione delle istanze in modalità telematica, spiega il documento, consente un monitoraggio costante dell’iter di qualificazione e delle caratteristiche dei soggetti che richiedono l’iscrizione nell’Elenco dell’Autorità, con peculiare ai settori di qualificazione e ai livelli conseguiti, oltre alla distribuzione territoriale, all’eventuale funzione di centralizzazione delle committenze, e via di seguito, tutti indicatori utili a descrivere il nuovo assetto del procurement pubblico determinato dalle recenti novelle. Nei primi quattro mesi dal via dell’elenco, secondo i dati al 6 novembre, 5.832 stazioni appaltanti/centrali di committenza registrate in AUSA hanno fatto ingresso nell’applicativo messo a disposizione da ANAC per la presentazione delle domande di qualificazione. Di tali amministrazioni 4.237 hanno concluso l’iter di compilazione dell’istanza con l’invio del modulo. Le amministrazioni che hanno conseguito la qualificazione sono state 3.370 di cui 2.864 si sono qualificate per via ordinaria sulla base di una valutazione puntuale dei requisiti previsti negli artt. 4 e 6 dell’All. II.4 mentre 506 amministrazioni, appartenenti alle categorie delle unioni di comuni, province, città metropolitane, comuni capoluogo di provincia, regioni, SUA e CUC costituite dai predetti enti, si sono qualificate con riserva conseguendo i livelli massimi di qualificazione nei settori dei lavori (L1) e dei servizi e forniture (SF1), ai sensi dell’art. 2, c. 3 dell’All. II.4. Sulle dichiarazioni rese in fase di qualificazione l’ANAC sta compiendo le necessarie verifiche di competenza ex art. 10, c. 3 dell’All. II.4. Gran parte delle amministrazioni hanno richiesto la qualificazione come stazione appaltante singola piuttosto che in qualità di centrale di committenza.



