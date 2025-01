Recupero aiuti di stato: continuità economica

3. La decisione presa dalla CGUE



La Corte ha chiarito che, in base all’articolo 288 TFUE, le decisioni della Commissione sono obbligatorie per gli Stati membri e devono essere eseguite in conformità al diritto dell’Unione. Tuttavia, il Regolamento 2015/1589 consente agli Stati membri di adottare misure per garantire l’efficacia del recupero, incluse valutazioni sulla continuità economica.

La Corte ha affermato che:

1. Le autorità nazionali possono ordinare il recupero di un aiuto presso un’impresa diversa dal beneficiario originario, purché sia dimostrato che tale impresa abbia beneficiato del vantaggio anticoncorrenziale attraverso il trasferimento di attività. Questa valutazione deve essere condotta in base a criteri come la natura del trasferimento, il prezzo e la logica economica dell’operazione.

2. L’estensione dell’ordine di recupero non invade le competenze della Commissione, poiché questa individua i beneficiari sulla base delle informazioni disponibili al momento della decisione. Le autorità nazionali, nell’esecuzione della decisione, possono adeguare l’ambito soggettivo in base a sviluppi successivi, come trasferimenti di attività.

3. Gli Stati membri sono tenuti a rispettare i diritti di difesa e il principio del contraddittorio nel corso del procedimento nazionale di recupero. Tuttavia, la partecipazione diretta al procedimento dinanzi alla Commissione non è necessaria per le imprese coinvolte indirettamente.