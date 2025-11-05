Reati da deepfake: le novità penali del DDL IA contro le manipolazioni

1. Il nuovo reato di deepfake: la creazione e diffusione di contenuti sintetici



In materia penale, e segnatamente il diritto penale sostanziale, l’art. 2 del disegno di legge AC n. 2579 prevede una nuova norma incriminatrice, vale a dire l’art. 612-quater cod. pen., rubricato “Creazione e diffusione illecita di contenuti sintetici”, il quale dispone quanto segue: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al di fuori delle ipotesi consentite dalla legge e senza il consenso del titolare del diritto di cui all’articolo 96-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, crea, fissa, produce, acquista, detiene, cede o diffonde immagini, audio o video generati o manipolati tramite sistemi di intelligenza artificiale, idonei a rappresentare in modo realistico i tratti somatici, il corpo o la voce di una persona, è punito con la reclusione da uno a sei anni. La pena è aumentata: 1) se il fatto è commesso a scopo di lucro; 2) se il contenuto è sessualmente esplicito; 3) se il fatto è commesso per finalità di terrorismo, eversione dell’ordine democratico o disinformazione su questioni di rilevante interesse pubblico; 4) se il fatto è commesso in danno di un minore o di persona in condizione di particolare vulnerabilità; 5) se il fatto è commesso in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell’unione civile, anche se cessata, o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti”.

Dunque, stante la natura sussidiaria di codesto illecito penale (come si evince dall’uso delle parole “Salvo che il fatto costituisce più grave reato”), e tenuto conto che l’art. 96-bis della legge. n. 633 del 1941, anch’esso contemplato da questo progetto di legge (art. 1), prevede al primo comma che ogni “persona ha il diritto esclusivo di autorizzare la fissazione, la riproduzione, la comunicazione al pubblico, la manipolazione e l’elaborazione, con qualsiasi mezzo e in particolare con sistemi di intelligenza artificiale, della propria immagine, dei propri tratti somatici e della propria voce”, con tale norma incriminatrice si vuole tutelare tale diritto, potendo essa essere configurabile solo laddove il titolare di esso non presti consenso, e nella misura in cui chiunque (si tratta, quindi, di un reato comune) in violazione di legge (oltre l’assenza del consenso di cui si è appena “detto”), crei, fissi, produca, acquisti, detenga, ceda o diffonda immagini, audio o video generati o manipolati tramite sistemi di intelligenza artificiale, purché siano idonei a rappresentare in modo realistico i tratti somatici, il corpo o la voce di una persona.

Pertanto, non è sufficiente che queste immagini, audio o video siano generate o manipolate tramite sistemi di intelligenza artificiale, essendo richiesto un quid pluris, ossia che siano in grado di rappresentare realisticamente i tratti somatici, il corpo o la voce di una persona.

Per “persona”, nel silenzio della norma (e l’auspicio che su tale questione il legislatore intervenga per fare maggiore chiarezza), non è dato però sapere se la persona debba essere ricondotta al titolare del diritto di cui all’art. 96-bis della legge n. 663 del 1941, ovvero possa riguardare anche un altro soggetto.

Stante la struttura della norma, potrebbe prediligersi la prima opzione interpretativa tenuto conto che, come trapela dalla relazione illustrativa afferente questo disegno di legge, “la condotta è punita in quanto violazione del diritto d’autore personale”, essendo la norma de qua “mirata alla violazione dell’identità”.

Ad ogni modo, al di là di tale questione, comunque risolvibile, come appena visto, per colui che scrive, già a livello ermeneutico, sempre nella suddetta relazione, si precisa, da un lato, che l’illecito penale in questione è “un reato di pericolo astratto”, dall’altro, che non si “richiede la prova di un «danno ingiusto» come elemento costitutivo del reato” posto che la “lesione del diritto è sufficiente a integrare il reato, senza che l’accusa debba dimostrare un ulteriore pregiudizio”.

Ciò posto, fermo restando che, sempre ad avviso di chi scrive, è sufficiente il dolo generico, ossia la coscienza e la volontà di porre in essere una delle condotte summenzionate, va altresì fatto presente che, se, per l’ipotesi base, appena descritta, la pena è quella della reclusione da uno a sei anni, è inoltre stabilito un aumento della pena sino ad un terzo (come si evince dall’uso delle parole “La pena è aumentata”) allorché si verifichi una delle seguenti situazioni: 1) se il fatto è commesso a scopo di lucro; 2) se il contenuto è sessualmente esplicito; 3) se il fatto è commesso per finalità di terrorismo, eversione dell’ordine democratico o disinformazione su questioni di rilevante interesse pubblico; 4) se il fatto è commesso in danno di un minore o di persona in condizione di particolare vulnerabilità; 5) se il fatto è commesso in danno del coniuge, anche separato o divorziato, della parte dell’unione civile, anche se cessata, o del convivente o di persona che è legata o è stata legata da relazione affettiva ovvero di prossimi congiunti.

E’ sufficiente quindi che accada una di siffatte circostanze perché vi sia un aumento della pena di questa misura (si tratta di un’aggravante, ovviamente speciale, ma a effetto comune).

Chiarito ciò, posto che l'art. 5, co. 1, disegno di legge AC n. 2579, stabilisce che, all'"articolo 76, comma 4-ter, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le parole: «e 612-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, 612-bis e 612-quater»", va da sé che, anche alla persona offesa del reato appena esaminato è consentita la possibilità di accedere al regime di gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.