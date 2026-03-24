Rate oltre 24 mesi: rinvio UE su contratti a pacchetto

La durata dei contratti e i meccanismi di pagamento rateale tornano al centro del dibattito giuridico europeo. Con l’ordinanza del 17 febbraio 2026, il Consiglio di Stato ha rimesso alla Corte di Giustizia UE una questione cruciale: è legittimo prevedere rateizzazioni oltre i 24 mesi per servizi o beni accessori, senza violare i limiti imposti dal diritto europeo? La risposta avrà impatti significativi non solo nel settore delle comunicazioni elettroniche, ma più in generale nella contrattualistica commerciale e internazionale. Per approfondire, consigliamo il volume “Contratti commerciali internazionali – Struttura, tecniche redazionali e clausole commentate”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Indice
- 1. Il nodo dei contratti “a pacchetto”
- 2. Durata del contratto o durata del vincolo economico?
- 3. Il principio europeo anti lock-in
- 4. Deroghe e interpretazione restrittiva
- 5. Il momento della sottoscrizione fa la differenza
- 6. Implicazioni per la contrattualistica internazionale
- 7. In attesa della Corte di Giustizia
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1. Il nodo dei contratti “a pacchetto”
La vicenda nasce da un regolamento Agcom che consente agli operatori di prevedere rateizzazioni più lunghe rispetto alla durata del contratto principale, nei casi di offerte che includono servizi o dispositivi aggiuntivi
Il problema giuridico è tipico delle operazioni complesse: quando più prestazioni vengono combinate in un unico pacchetto (servizio + bene + pagamento dilazionato), si pone il rischio che la struttura negoziale aggiri i limiti imposti dalla normativa sulla durata contrattuale.
Il TAR Lazio aveva adottato un approccio restrittivo, annullando la norma regolamentare: secondo il giudice di primo grado, una rateizzazione ultrabiennale sarebbe ammissibile solo se riferita a un contratto separato e successivo rispetto a quello principale. Per approfondire, consigliamo il volume “Contratti commerciali internazionali – Struttura, tecniche redazionali e clausole commentate”, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.
Contratti commerciali internazionali
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2. Durata del contratto o durata del vincolo economico?
Il cuore della decisione sta nella qualificazione della rateizzazione. Gli operatori sostengono che si tratti di una mera modalità di pagamento, distinta dalla durata del contratto.
Il Consiglio di Stato mette in discussione questa impostazione, osservando che la rateizzazione individua il periodo entro cui il consumatore resta obbligato economicamente, e quindi può rientrare nel concetto di “periodo di impegno”
Si tratta di un passaggio fondamentale: la distinzione tra forma e sostanza contrattuale viene superata a favore di una lettura economica del rapporto.
3. Il principio europeo anti lock-in
La direttiva (UE) 2018/1972 fissa un limite massimo di 24 mesi per i contratti con i consumatori, con l’obiettivo di evitare effetti di “lock-in” che ostacolino il cambio di operatore
Secondo il Consiglio di Stato, consentire rateizzazioni più lunghe potrebbe svuotare di contenuto tale limite, soprattutto nei contratti a pacchetto. In questo modo, il vincolo economico potrebbe protrarsi ben oltre la durata formale del contratto, limitando di fatto la libertà del consumatore.
Il rischio, evidenziato anche nei considerando della direttiva, è che le offerte bundle diventino uno strumento per aggirare la disciplina sulla durata massima.
4. Deroghe e interpretazione restrittiva
Un altro profilo centrale riguarda le deroghe. Il diritto UE ammette eccezioni al limite dei 24 mesi solo in casi specifici, come la rateizzazione della connessione fisica, escludendo però esplicitamente le apparecchiature terminali
Il Collegio sottolinea che tali deroghe devono essere interpretate in modo restrittivo. Estenderle ai dispositivi o ai servizi accessori, attraverso operazioni contrattuali complesse, potrebbe alterare l’equilibrio normativo e compromettere la tutela del consumatore.
5. Il momento della sottoscrizione fa la differenza
La questione interpretativa si concentra anche sul “quando” del consenso. È sufficiente che il consumatore accetti fin dall’inizio una rateizzazione lunga, oppure serve un contratto successivo e autonomo?
Il Consiglio di Stato evidenzia che il testo della direttiva sembra riferirsi a servizi “aggiunti” a un contratto già esistente, suggerendo quindi una sequenza temporale distinta
Se invece si ammettesse la sottoscrizione contestuale, basterebbe strutturare l’offerta come pacchetto iniziale per superare sistematicamente il limite dei 24 mesi.
6. Implicazioni per la contrattualistica internazionale
La portata della decisione va oltre il settore telecom. Il caso evidenzia un principio generale: il diritto UE tende a valutare i rapporti contrattuali in base alla loro sostanza economica, non alla qualificazione formale.
Per gli operatori della contrattualistica internazionale, ciò implica:
- attenzione ai meccanismi di pagamento dilazionato collegati al contratto principale
- cautela nella costruzione di offerte bundle
- consapevolezza che obblighi economici post-contrattuali possono essere qualificati come vincoli di durata
7. In attesa della Corte di Giustizia
Il Consiglio di Stato ha quindi sospeso il giudizio e rimesso alla Corte UE due quesiti: se sia ammissibile una rateizzazione oltre i 24 mesi e, in caso positivo, a quali condizioni
La risposta sarà determinante per definire i confini tra libertà contrattuale e tutela del consumatore nel mercato europeo. E, soprattutto, chiarirà se il limite dei 24 mesi possa essere aggirato attraverso architetture contrattuali più sofisticate o se debba essere considerato un principio sostanziale inderogabile.
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