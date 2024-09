Quando ricorre l’aggravante dell’ingente quantità?

1. La questione: la sussistenza dell’aggravante dell’ingente quantità di sostanze stupefacenti



Il Tribunale di Bari, in qualità di giudice del riesame, confermava un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari che, a sua volta, aveva disposto la custodia cautelare nei confronti dell’imputato per il delitto di detenzione a fini di spaccio aggravato (artt. 73, commi 1 e 4; 80, comma 2, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), perché deteneva, occultato all’interno dell’autovettura in un doppio-fondo, un quantitativo ingente di sostanza stupefacente (kg 26 di hashish; gr 7,7 di cocaina; gr 16,65 di marijuana).

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione della legge processuale per errata applicazione degli artt. 192, comma 2, 273 e 274 cod. proc. pen..

In particolare, secondo il ricorrente, nessun elemento avrebbe anticipato a livello indiziario la responsabilità per l'ipotesi aggravata dall'ingente quantità, non essendo stato accertato il quantitativo di principio attivo della sostanza richiesto per potersi stimare configurabile siffatto elemento accidentale del reato.