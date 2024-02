Quali sono le procedure amministrative che servono per vendere un’auto?

Hai comprato un’auto qualche anno fa e vorresti rivenderla, ma non sai come funziona il mercato e le procedure amministrative? Te lo diciamo noi in questa guida esaustiva. Per prima cosa dovrai decidere se affidarti a una concessionaria, per esempio una rivendita multimarca che abbia marchi importanti come BMW, Toyota, Renault o Ford, oppure se desideri vendere la tua auto in modo privato. In quest’ultimo caso potresti voler mettere un annuncio online, che è il metodo migliore per vendere una vettura usata se vuoi fare tutto da solo. Ma vediamo insieme i documenti necessari e le procedure che ti serviranno per vendere la tua automobile.

1. Quali sono i documenti necessari per vendere un’auto

Sia che tu voglia affidarti a un venditore di auto, sia che tu abbia intenzione di vendere la tua auto da solo, avrai comunque bisogno di tutti i documenti di cui ti parlo in questo paragrafo. Non è semplice districarsi tra le varie carte che si avranno in mano, anche perché i documenti da redigere saranno due: l’atto di vendita e la voltura dell’auto, ovvero il passaggio di proprietà.

2. L’atto di vendita

Per quanto riguarda l’atto di vendita, il contratto che mette nero su bianco la compravendita, è necessario che siano presenti i dati anagrafici di entrambi, sia quelli di chi vende l’auto sia di chi la compra. Sarà obbligatorio avere: I documenti di identità di entrambi

Il libretto di circolazione in originale (vietata qualsiasi altra forma come la fotocopia o la sola foto)

(vietata qualsiasi altra forma come la fotocopia o la sola foto) Il certificato di proprietà dell’auto, questo sia in formato cartaceo che in digitale. Attenzione però all’anno di immatricolazione. Le auto che sono state immatricolate prima del 2015 lo hanno cartaceo

dell’auto, questo sia in formato cartaceo che in digitale. Attenzione però all’anno di immatricolazione. Le auto che sono state prima del 2015 lo hanno cartaceo Una marca da bollo da 16 euro L’atto di vendita deve sempre essere stipulato secondo delle convenzioni. Queste possono essere: o con la sola firma del venditore (dichiarazione unilaterale), con le firme di entrambi (dichiarazione bilaterale), oppure con un atto pubblico. L’ultimo caso è il più comodo. Per poter autenticare questo atto ci si può rivolgere a un notaio. In questo caso si paga la prestazione, e sappiamo che il prezzo non è mai economico. Altrimenti, possiamo affidarci a un ufficio pubblico tra il PRA (Pubblico Registro Automobilistico), la Motorizzazione, o gli Uffici Comunali. Si dovrà sicuramente pagare la marca da bollo da 16 euro, e, talvolta, qualche spesa di ufficio. Conviene, in ogni caso, rispetto alla firma e al timbro del notaio. Vendere l’auto a un concessionario è la scelta più semplice perché saranno loro a occuparsi di tutto.