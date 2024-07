Pubblicazione di commenti e immagini sui social: finalità giornalistiche

Alla persona che pubblica commenti e immagini sui social network si applicano le disposizioni sul trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche.



Per approfondimenti si consiglia il seguente volume il quale tratta gli aspetti sostanziali e le questioni procedurali legati al trattamento dei dati personali e a tutte le attività connesse:

1. I fatti

Un amministratore di sostegno di una donna gravemente malata presentava un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali in cui lamentava una violazione dei dati personali della propria amministrata connessa alla diffusione, da parte della madre, sui social network e su altri organi di comunicazione mediatica di immagini e notizie riguardanti la salute e la vita privata di quest’ultima nonché di informazioni relative alle sue vicende processuali dinanzi al giudice tutelare.

In secondo luogo, il reclamante sosteneva che la madre dell’amministrata aveva diffuso ulteriormente i dati di quest’ultima anche tramite la pubblicazione di un libro in cui si narravano gli eventi riguardanti l’amministrata.

Preso atto del reclamo proposto, il Garante inviava alla madre dell’interessata una richiesta di informazioni che però rimaneva priva di riscontro.

Conseguentemente, il Garante comunicava alla stessa l’avvio del procedimento per l’adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori nei suoi confronti.

2. Pubblicazione di commenti e immagini sui social: la valutazione del Garante

Secondo il Garante, la diffusione dei dati relativi alla amministrata del reclamante da parte della madre deve essere ricondotta ai trattamenti effettuati nell’esercizio della libertà di espressione e che pertanto trovano applicazione nella loro integralità le relative disposizioni del Codice privacy e le Regole deontologiche di cui al medesimo codice. Infatti, dette norme si applicano non solo al giornalista, ma anche, allo stesso modo, a chiunque proceda alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero;

A tal proposito, il Garante ha ricordato che le predette norme individuano come limite alla diffusione dei dati personali per le finalità giornalistiche il principio della “essenzialità dell’informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Per quanto riguarda i dati relativi allo stato di salute di una persona, le predette regole individua ulteriori limiti alla diffusione di detti dati: in particolare, viene previsto che, nel far riferimento allo stato di salute di una determinata persona, è necessario che ne siano rispettati la dignità, il diritto alla riservatezza e al decoro personale, specie nei casi di malattie gravi o terminali, dovendosi astenere dalla pubblicazione di dati analitici di interesse strettamente clinico.

Il rispetto delle predette regole, ivi comprese le regole deontologiche per l’esercizio dell’attività giornalistica di cui al codice privacy, costituisce condizione essenziale per la liceità e la correttezza del trattamento dei dati personali: in altri termini, il mancato rispetto delle predette regole comporta l’illeicità del trattamento.

Nel caso di specie, è stato accertato dal Garante che alcuni tra i molteplici post pubblicati dalla madre della amministrata sui profili social Facebook e Instagram, sono corredati da immagini non essenziali e che, mostrandola in condizioni peculiari, legate al suo stato di salute, e senza alcuna forma di oscuramento, appaiono lesive della sua dignità (ad esempio, l’immagine che ritrae l’interessata distesa sulla sedia a rotelle con la bocca semi aperta o l’immagine che la ritrae con i capelli rasati).

Invece, secondo il Garante, i contenuti dei post e le restanti immagini, finalizzati a denunciare la qualità della vita della interessata, così come i contenuti del libro pubblicato, rientrano invece nelle forme di manifestazione del pensiero ritenute ammissibili.