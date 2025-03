Prossimi concorsi pubblici 2025-2026: oltre 3500 posti in arrivo

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 29 gennaio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 marzo 2025, ha delineato il piano di assunzioni per il biennio 2025-2026. Questo provvedimento prevede oltre 3.500 nuove assunzioni in vari ministeri, enti pubblici e agenzie statali, attraverso concorsi pubblici, mobilità e progressioni di carriera. L’obiettivo è garantire il turnover del personale e migliorare l’efficienza della Pubblica Amministrazione, in linea con la legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) e le recenti riforme.

Di seguito, vediamo nel dettaglio le principali disposizioni del decreto e un riepilogo delle assunzioni previste nei diversi enti pubblici.

1. DPCM: nuove assunzioni e mobilità nella Pubblica Amministrazione

Il decreto stabilisce regole e procedure per la gestione delle nuove assunzioni, consentendo alle amministrazioni di rafforzare il proprio organico. In particolare, il provvedimento: Autorizza il turnover per sostituire il personale cessato e garantire la continuità operativa;

per sostituire il personale cessato e garantire la continuità operativa; Regola i concorsi pubblici , definendo modalità di selezione trasparenti ed efficienti;

, definendo modalità di selezione trasparenti ed efficienti; Disciplina la mobilità volontaria , armonizzando i costi con le capacità assunzionali degli enti;

, armonizzando i costi con le capacità assunzionali degli enti; Fissa scadenze per le assunzioni, assicurando una pianificazione chiara e prevedibile. Le amministrazioni interessate dovranno ora pubblicare i singoli bandi, specificando requisiti, modalità di selezione e scadenze per la presentazione delle domande.

2. Concorsi pubblici 2025-2026: le assunzioni previste

Le nuove assunzioni autorizzate copriranno diversi settori della Pubblica Amministrazione. Di seguito, i principali numeri: Ministero dell’Interno : 958 posti

: 958 posti Ministero della Giustizia :

: Dipartimento Organizzazione Giudiziaria: 1.734 posti



Amministrazione Penitenziaria: 261 posti

Agenzia delle Entrate : 80 posti

: 80 posti INAIL : 307 posti (di cui 233 funzionari amministrativi)

: 307 posti (di cui 233 funzionari amministrativi) Ministero dell’Economia e delle Finanze : 80 posti

: 80 posti Ministero della Salute : 35 posti

: 35 posti Ministero degli Affari Esteri : 53 posti

: 53 posti Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica : 22 posti

: 22 posti Ispettorato Nazionale del Lavoro : 31 posti

: 31 posti Avvocatura Generale dello Stato : 30 posti

: 30 posti Agenzia delle Dogane e dei Monopoli : 9 posti

: 9 posti Altri enti e agenzie: 144 posti ripartiti tra diversi organismi pubblici, tra cui l’ENAC, ITA-ICE, ANVUR, Accademia della Crusca e diverse Autorità di Bacino. Queste assunzioni si aggiungono a selezioni già in corso e future procedure concorsuali che saranno bandite nei prossimi mesi.

3. Quando avverranno le selezioni?

Il DPCM dell’8 marzo 2025 segna un’importante opportunità per chi aspira a entrare nella Pubblica Amministrazione. Con oltre 3.500 posti disponibili, i prossimi mesi saranno cruciali per la pubblicazione dei bandi e l’avvio delle selezioni. Chi è interessato a partecipare ai concorsi deve monitorare attentamente le comunicazioni ufficiali e iniziare subito la preparazione per affrontare al meglio le prove di selezione.

4. Come prepararsi ai concorsi pubblici

Per affrontare al meglio le selezioni, è fondamentale rimanere aggiornati sulle pubblicazioni dei bandi ufficiali e sui requisiti specifici per ogni concorso. Alcuni strumenti utili per la preparazione includono: Il canale Telegram Maggioli Editore Concorsi Pubblici , per ricevere notifiche in tempo reale sulle nuove selezioni;

, per ricevere notifiche in tempo reale sulle nuove selezioni; Gruppi di discussione e piattaforme online, dove condividere informazioni e materiali di studio con altri candidati. Puoi anche salvare questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it, e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!

