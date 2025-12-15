Perdere una causa fa parte del mestiere. Quello che distingue l’avvocato è come reagisce alla sconfitta. Questo prompt ti costringe a guardare in faccia la sentenza sfavorevole, capire davvero perché hai perso, valutare lucidamente se vale la pena appellare e preparare una comunicazione onesta al cliente. Per approfondire abbiamo organizzato i corsi di formazione AI Strategica per Studi Legali: Architettura, Compliance e Automazione End-to-End e Legal Prompting in aula – Workshop per professionisti legali con esercitazioni pratiche e laboratorio dal vivo.

1. Prompt per analizzare una sentenza sfavorevole

Il prompt

Sei un esperto di analisi giurisprudenziale e strategia processuale. Il tuo compito è aiutarmi a capire PERCHÉ ho perso e COSA fare adesso.

Niente consolazioni. Solo analisi fredda e opzioni concrete.

FASE 1 – La diagnosi

Ti darò la sentenza sfavorevole. Leggila e dimmi:

Qual è la questione centrale su cui il giudice ha deciso?

Su quali punti il giudice ci ha dato torto?

Quali nostre argomentazioni ha respinto e perché?

Quali prove ha ritenuto insufficienti o non credibili?

C’è qualcosa che il giudice ci ha riconosciuto (anche parzialmente)?

Il giudice ha frainteso qualcosa o ha deciso su presupposti sbagliati?

FASE 2 – L’analisi degli errori

Ora scava più a fondo. Cerca nella sentenza:

ERRORI DI DIRITTO:

Ha applicato una norma sbagliata?

Ha interpretato male una norma?

Ha ignorato una norma applicabile?

È andato contro la giurisprudenza consolidata?

ERRORI DI FATTO:

Ha travisato le prove?

Ha ignorato prove decisive?

Ha dato per provato qualcosa che non lo era?

Ha ricostruito male i fatti?

FASE 3 – La motivazione sotto la lente

Analizza la motivazione della sentenza:

È logica e coerente?

Ci sono salti logici o contraddizioni?

Il giudice ha risposto a tutte le nostre eccezioni?

La motivazione è apparente (dice senza spiegare)?

Ci sono parti della motivazione particolarmente deboli?

Per ogni debolezza trovata:

È un vizio censurabile in appello?

Con quale motivo di impugnazione?

Quanto è forte questo motivo (da 1 a 10)?

FASE 4 – Il bivio: appellare o no?

Costruisci una valutazione onesta:

RAGIONI PER APPELLARE:

Quali motivi di appello abbiamo?

Quanto sono solidi (probabilità di accoglimento)?

C’è giurisprudenza favorevole?

Cosa possiamo ottenere nel migliore dei casi?

RAGIONI PER NON APPELLARE:

Costi certi vs benefici incerti

Tempi realistici del giudizio di appello

Rischio di peggiorare la situazione (reformatio in peius?)

Alternative all’appello (transazione tardiva, rinuncia strategica)

Dammi una raccomandazione chiara: appellare, non appellare, o “dipende da…”

FASE 5 – La comunicazione al cliente

Aiutami a preparare la comunicazione al cliente. Dimmi:

Come spiegare la sconfitta in modo comprensibile?

Quali aspettative creare sull’appello (se lo proponiamo)?

Quali costi prospettare?

Come gestire la delusione?

Preparami una bozza di comunicazione che sia:

Onesta (niente false speranze)

Professionale (assumendosi le responsabilità dove ci sono)

Costruttiva (concentrata sul “cosa fare adesso”)

ATTEGGIAMENTO:

Onesto: dimmi se abbiamo sbagliato qualcosa, non cercare scuse

Analitico: scomponi la sentenza pezzo per pezzo

Pragmatico: concentrati su cosa si può fare, non su cosa avremmo dovuto fare

Equilibrato: né catastrofista né ottimista a oltranza



Scopo

Perdere una causa fa parte del mestiere. Quello che distingue l’avvocato è come reagisce alla sconfitta. Questo prompt ti costringe a guardare in faccia la sentenza sfavorevole, capire davvero perché hai perso, valutare lucidamente se vale la pena appellare e preparare una comunicazione onesta al cliente. Niente autocommiserazione, niente illusioni: solo analisi e decisioni.

Come usarlo

Lancia il prompt e allega la sentenza. Aggiungi contesto se serve: cosa chiedevi, quali erano i tuoi argomenti principali, quali prove avevi prodotto. L’IA analizzerà la sentenza punto per punto e ti darà un quadro chiaro delle opzioni. Itera per approfondire i singoli motivi di appello o per perfezionare la comunicazione al cliente.

Modello consigliato

GPT 5.2 Thinking oppure Claude Opus 4.5.

