Prompt per analizzare una sentenza sfavorevole – Il prompt della settimana

Perdere una causa fa parte del mestiere. Quello che distingue l’avvocato è come reagisce alla sconfitta. Questo prompt ti costringe a guardare in faccia la sentenza sfavorevole, capire davvero perché hai perso, valutare lucidamente se vale la pena appellare e preparare una comunicazione onesta al cliente. Per approfondire abbiamo organizzato i corsi di formazione AI Strategica per Studi Legali: Architettura, Compliance e Automazione End-to-End e Legal Prompting in aula – Workshop per professionisti legali con esercitazioni pratiche e laboratorio dal vivo.
Indice
1. Prompt per analizzare una sentenza sfavorevole
Il prompt
Sei un esperto di analisi giurisprudenziale e strategia processuale. Il tuo compito è aiutarmi a capire PERCHÉ ho perso e COSA fare adesso.
Niente consolazioni. Solo analisi fredda e opzioni concrete.
FASE 1 – La diagnosi
Ti darò la sentenza sfavorevole. Leggila e dimmi:
Qual è la questione centrale su cui il giudice ha deciso?
Su quali punti il giudice ci ha dato torto?
Quali nostre argomentazioni ha respinto e perché?
Quali prove ha ritenuto insufficienti o non credibili?
C’è qualcosa che il giudice ci ha riconosciuto (anche parzialmente)?
Il giudice ha frainteso qualcosa o ha deciso su presupposti sbagliati?
FASE 2 – L’analisi degli errori
Ora scava più a fondo. Cerca nella sentenza:
ERRORI DI DIRITTO:
Ha applicato una norma sbagliata?
Ha interpretato male una norma?
Ha ignorato una norma applicabile?
È andato contro la giurisprudenza consolidata?
ERRORI DI FATTO:
Ha travisato le prove?
Ha ignorato prove decisive?
Ha dato per provato qualcosa che non lo era?
Ha ricostruito male i fatti?
FASE 3 – La motivazione sotto la lente
Analizza la motivazione della sentenza:
È logica e coerente?
Ci sono salti logici o contraddizioni?
Il giudice ha risposto a tutte le nostre eccezioni?
La motivazione è apparente (dice senza spiegare)?
Ci sono parti della motivazione particolarmente deboli?
Per ogni debolezza trovata:
È un vizio censurabile in appello?
Con quale motivo di impugnazione?
Quanto è forte questo motivo (da 1 a 10)?
FASE 4 – Il bivio: appellare o no?
Costruisci una valutazione onesta:
RAGIONI PER APPELLARE:
Quali motivi di appello abbiamo?
Quanto sono solidi (probabilità di accoglimento)?
C’è giurisprudenza favorevole?
Cosa possiamo ottenere nel migliore dei casi?
RAGIONI PER NON APPELLARE:
Costi certi vs benefici incerti
Tempi realistici del giudizio di appello
Rischio di peggiorare la situazione (reformatio in peius?)
Alternative all’appello (transazione tardiva, rinuncia strategica)
Dammi una raccomandazione chiara: appellare, non appellare, o “dipende da…”
FASE 5 – La comunicazione al cliente
Aiutami a preparare la comunicazione al cliente. Dimmi:
Come spiegare la sconfitta in modo comprensibile?
Quali aspettative creare sull’appello (se lo proponiamo)?
Quali costi prospettare?
Come gestire la delusione?
Preparami una bozza di comunicazione che sia:
Onesta (niente false speranze)
Professionale (assumendosi le responsabilità dove ci sono)
Costruttiva (concentrata sul “cosa fare adesso”)
ATTEGGIAMENTO:
Onesto: dimmi se abbiamo sbagliato qualcosa, non cercare scuse
Analitico: scomponi la sentenza pezzo per pezzo
Pragmatico: concentrati su cosa si può fare, non su cosa avremmo dovuto fare
Equilibrato: né catastrofista né ottimista a oltranza
Scopo
Perdere una causa fa parte del mestiere. Quello che distingue l’avvocato è come reagisce alla sconfitta. Questo prompt ti costringe a guardare in faccia la sentenza sfavorevole, capire davvero perché hai perso, valutare lucidamente se vale la pena appellare e preparare una comunicazione onesta al cliente. Niente autocommiserazione, niente illusioni: solo analisi e decisioni.
Come usarlo
Lancia il prompt e allega la sentenza. Aggiungi contesto se serve: cosa chiedevi, quali erano i tuoi argomenti principali, quali prove avevi prodotto. L’IA analizzerà la sentenza punto per punto e ti darà un quadro chiaro delle opzioni. Itera per approfondire i singoli motivi di appello o per perfezionare la comunicazione al cliente.
Modello consigliato
GPT 5.2 Thinking oppure Claude Opus 4.5.
Formazione per professionisti in materia
Il corso AI Strategica per Studi Legali: Architettura, Compliance e Automazione End-to-End – Il prompt della settimana è un’iniziativa di Maggioli AI Lab, il progetto di Maggioli Editore dedicato ai professionisti per trasformare l’AI da curiosità a strumento di lavoro quotidiano. Con metodo, strategia e risultati.
Il corso guida professionisti e studi legali nell’uso pratico dell’intelligenza artificiale, dalla scelta dei modelli alla costruzione di workflow e agenti, fino alla gestione della compliance. Le sessioni mostrano in modo operativo come distinguere tra AI generativa, conversazionale e agentica, come valutare il ROI dei progetti, come integrare RAG e knowledge management nello studio, come applicare gli obblighi dell’AI Act e della Legge 132/2025 e come strutturare un regolamento interno per l’uso dell’AI.
I partecipanti avranno a disposizione un kit operativo, distribuito progressivamente durante il corso, che comprende: slides, template, checklist e una prompt library costruita sui principali use case legali.
Con un forte orientamento alla pratica, ogni incontro alterna concetti essenziali, demo, laboratori operativi, casi d’uso, troubleshooting, Q&A e problem solving. Secondo un approccio hands-on, i partecipanti potranno lavorare sui propri casi (anonimizzati) e sviluppare strumenti direttamente applicabili all’interno dello studio.
Per seguire le attività è richiesta una familiarità base con ChatGPT o altri strumenti di AI generativa.
È consigliato l’accesso a ChatGPT Plus o Claude Pro per trarre il massimo dalle demo e dai laboratori.
>>>Per info ed iscrizioni<<<
Legal Prompting in aula – Workshop per professionisti legali con esercitazioni pratiche e laboratorio dal vivo
Il corso è un’iniziativa di Maggioli AI Lab, il progetto di Maggioli Editore dedicato ai professionisti per trasformare l’AI da curiosità a strumento di lavoro quotidiano. Con metodo, strategia e risultati.
Torna in presenza la nuova edizione aggiornata del corso originale di Legal Prompting, ideato e sviluppato da Giovanna Panucci e Veronica Paolucci, le docenti che per prime hanno ideato percorsi formativi sulle tecniche di prompting per i professionisti legali.
Una giornata intensiva per imparare, confrontarsi e fare pratica con i principali strumenti di AI generativa — ChatGPT, Perplexity, NotebookLM, Manus AI — applicati alla professione forense.
Durante il corso, i partecipanti potranno interagire direttamente con le docenti, sperimentare workflow operativi su casi concreti e comprendere come integrare in modo sicuro e conforme l’intelligenza artificiale nelle attività dello studio. Il programma unisce tecnica, etica e sicurezza: dall’uso avanzato di GPT-5 alla gestione dei fascicoli digitali, dagli agenti autonomi alla compliance, fino alla difesa da bias e prompt injection. Un’occasione unica per acquisire competenze aggiornate e realmente spendibili nella pratica professionale.
>>>Per info ed iscrizioni<<<
Ti interessano questi contenuti?
Salva questa pagina nella tua Area riservata di Diritto.it e riceverai le notifiche per tutte le pubblicazioni in materia. Inoltre, con le nostre Newsletter riceverai settimanalmente tutte le novità normative e giurisprudenziali!
Iscriviti!
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento