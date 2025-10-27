Prompt per creare un vademecum per adottare l’AI nello studio legale – Il prompt della settimana

Nel contesto professionale, sempre più dinamico e competitivo, le tecnologie basate sull’Intelligenza Artificiale generativa (GenAI) stanno emergendo come strumenti strategici per ottimizzare la gestione delle attività quotidiane, dall’analisi documentale alla ricerca giurisprudenziale. Un prompt di qualità è fondamentale per ottenere risultati rilevanti e personalizzati, consentendo all’IA di rispondere con precisione alle esigenze specifiche della professione legale. La scelta del prompt giusto può trasformare un semplice strumento in un potente alleato di lavoro.
Curata dall’Avv. Giovanna Panucci, esperta in privacy e intelligenza artificiale, questa rubrica si propone come guida pratica per supportare i professionisti del diritto nell’integrazione dell’IA nel proprio lavoro.
Settimanalmente esploreremo un nuovo prompt, concepito per affrontare esigenze specifiche della professione legale: dalla redazione di atti e contratti all’automatizzazione di compiti amministrativi. Questi prompt forniranno soluzioni concrete per ottimizzare i tempi di lavoro e migliorare la qualità delle analisi, permettendo ai professionisti di concentrarsi maggiormente sulle decisioni strategiche e sulla consulenza.
Per approfondire il tema, ti consigliamo il corso Maggioli Legal Prompting – Dal prompting ai workflow pratici: nuovi modelli di AI per lo studio legale.
Indice
1. Prompt per la creazione di un vademecum per l’adozione dell’IA generativa nello studio legale
Prompt da utilizzare:
“Agisci come consulente in tecnologie legali e intelligenza artificiale generativa e prepara un vademecum per l’adozione di soluzioni di IA generativa nello studio legale descritto di seguito: [descrizione dello studio e delle attività da supportare].
Nel vademecum dovrai:
- mappare i processi che possono beneficiare di strumenti di IA generativa e indicare quelli non idonei;
- suggerire piattaforme e modelli di IA generativa adatti (ad esempio Chat GPT, modelli linguistici verticali per il diritto) evidenziando vantaggi, limiti e costi;
- richiamare le normative e le linee guida rilevanti (Regolamento UE 2016/679, Codice Privacy, AI Act europeo, linee guida del Consiglio Nazionale Forense) e indicare come garantire il rispetto della riservatezza e del segreto professionale;
- proporre misure di sicurezza e governance per gestire i rischi (protezione dei dati, controllo degli output, revisione umana, auditing e documentazione delle decisioni automatizzate);
- definire una policy etica per l’uso dell’IA generativa nello studio, con regole su trasparenza verso i clienti, supervisione professionale e limitazioni d’uso;
- indicare un piano di implementazione graduale, la formazione necessaria per i professionisti e il personale, e un sistema di monitoraggio dell’efficacia.
Restituisci il vademecum in forma di elenco organizzato per area tematica, con una breve introduzione.”
2. Utilizzo e avvertenze
Obiettivo: creare una guida per integrare soluzioni di intelligenza artificiale generativa (LLM, chatbot, assistenti legali) nelle attività dello studio legale, evidenziando processi idonei, rischi e normative applicabili.
Istruzioni per l’utente:
- Indica la dimensione e le aree di specializzazione dello studio (contenzioso civile, societario, penale, ecc.).
- Specifica in quali attività desideri adottare l’IA generativa (analisi documentale, redazione di atti e contratti, ricerca giurisprudenziale, gestione clienti, marketing legale).
- Segnala vincoli normativi o deontologici da rispettare (GDPR, segreto professionale, etica forense).
Ricorda: Ogni prompt è migliorabile. Integra questo prompt nel tuo processo di lavoro e adattalo alle tue esigenze.
La legge Italiana sull’Intelligenza Artificiale
Il volume presenta il primo articolato commento dedicato alla Legge 23 settembre 2025, n. 132, che detta le norme che consentono di disciplinare in ambito italiano il fenomeno dell’intelligenza artificiale e il settore giuridico degli algoritmi avanzati.Il testo offre una panoramica completa delle principali questioni giuridiche affrontate dal legislatore italiano, tra cui la tutela del diritto d’autore e la disciplina della protezione dei dati personali raccolti per l’addestramento dei modelli e per il funzionamento dei sistemi di intelligenza artificiale.Sono analizzate tutte le modifiche normative previste dalla nuova legge, che è intervenuta anche sul codice civile, sul codice di procedura civile e sul codice penale, introducendo nuove fattispecie di reato. La puntuale analisi della riforma e il confronto con le fonti europee (l’AI Act e il GDPR) sono accompagnati da schemi e tabelle, e da un agile glossario giuridico. Vincenzo FranceschelliCome professore straordinario prima, e poi come ordinario, ha insegnato nelle Università di Trieste, Siena, Parma, Milano e Milano Bicocca. È Vicepresidente del CNU – Consiglio Nazionale degli Utenti presso l’AGCom Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. È stato Visiting Professor presso la Seton Hall University Law School di New Jersey, USA. Direttore responsabile della Rivista di Diritto Industriale e autore di numerose monografie e contributi scientifici in varie riviste.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso Atenei e centri di formazione in Italia e all’estero. È responsabile scientifico di vari enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Il nuovo diritto d’autore” e “Codice della proprietà industriale”. I suoi articoli vengono pubblicati su varie testate giuridiche.
Vincenzo Franceschelli, Andrea Sirotti Gaudenzi | Maggioli Editore 2025
23.75 €
Formazione per professionisti in materia
Il corso Legal Prompting -Dal prompting ai workflow pratici: nuovi modelli di AI per lo studio legale offre strumenti concreti per usare in modo consapevole e sicuro strumenti di AI generativa nella vita professionale di tutti i giorni. I partecipanti impareranno a lavorare con i principali modelli AI (ChatGPT-5, Claude, Gemini, ManusAI, Perplexity), affinare tecniche di prompting e controlli incrociati, organizzare workflow coerenti e limitare il rischio di allucinazioni.
Verrà presentato il Metodo dei 5 Progetti, con applicazioni concrete alla professione forense, e si lavorerà sulla scelta del modello più sicuro e adeguato, la protezione di dati e dispositivi, il rispetto delle regole deontologiche e la protezione di GPT personalizzati da prompt injection e altri rischi di sicurezza.
Il corso combina dimostrazioni pratiche, checklist operative e casi d’uso concreti, garantendo un approccio immediatamente applicabile nella pratica professionale.
>>>Per info ed iscrizioni<<<
