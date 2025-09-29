Categorie principali
Prompt avanzato per valutazioni 231 con tecniche Tree-of-Thought + Layer-of-Thoughts – Il prompt della settimana

Il prompt seguente usa Tree-of-Thought e Layer-of-Thoughts per produrre valutazioni robuste, trasparenti e facilmente documentabili.

Per un avvocato che si occupa di compliance, predisporre o aggiornare un Modello 231 richiede metodo e visione d’insieme: non basta conoscere i reati presupposto, vanno mappati nei processi, identificati i gap organizzativi e tradotti in misure operative. Il prompt seguente usa Tree-of-Thought e Layer-of-Thoughts per produrre valutazioni robuste, trasparenti e facilmente documentabili. Per approfondire il tema, ti consigliamo i corsi Maggioli Legal Prompting – Dal prompting ai workflow pratici: nuovi modelli di AI per lo studio legale, e il Master in Intelligenza Artificiale per imprese, professionisti e avvocati – II edizione

Indice

1. Prompt avanzato per valutazioni 231 con tecniche Tree-of-Thought + Layer-of-Thoughts


Prompt:
“Agisci come un consulente legale specializzato in D.Lgs. 231/2001.
Ti fornisco un profilo aziendale (settore, dimensioni, governance, attività sensibili).

  • Applica la tecnica Tree-of-Thought: genera diversi percorsi argomentativi che valutino i rischi 231 in base ai reati presupposto più rilevanti (es. corruzione, salute e sicurezza sul lavoro, reati ambientali, riciclaggio). Esplicita i rami logici di analisi, indicando quando scartare percorsi poco pertinenti e quando approfondire.
  • Integra Layer-of-Thoughts: struttura il ragionamento in tre livelli:
    • Layer 1: identificazione dei rischi giuridici (mappatura dei reati presupposto pertinenti);
    • Layer 2: valutazione delle carenze organizzative (assenza di procedure, controlli, codici etici, modelli già implementati);
    • Layer 3: suggerimenti operativi per la costruzione o aggiornamento del Modello 231, con misure di mitigazione concrete (es. procedure, formazione, protocolli).
  • Concludi con una mappa sintetica che mostri:
    • Aree aziendali a rischio;
    • Probabilità e impatto stimati;
    • Azioni prioritarie (es. aggiornamento modello, istituzione OdV, formazione periodica).”

2. Utilizzo e avvertenze


Caso d’uso tipico
Applicazione in aziende medio-grandi per mappare i rischi 231 per settore e definire un piano di adeguamento del MOG (azioni correttive, priorità, responsabilità), propedeutico al confronto con cliente/OdV.
Spiegazione tecnica:

  • Tree-of-Thought (ToT): permette di esplorare più rami di ragionamento, valutando rischi e soluzioni alternative in maniera strutturata.
  • Layer-of-Thoughts (LoT): organizza il ragionamento in livelli gerarchici, perfetto per compliance 231 perché consente di distinguere rischi, carenze e soluzioni.

In sintesi, il prompt diventa un alleato pratico: guida l’avvocato nell’analisi, riduce il rischio di superficialità e produce un output strutturato, difendibile e subito utilizzabile.

Formazione per professionisti in materia


Il corso Legal Prompting -Dal prompting ai workflow pratici: nuovi modelli di AI per lo studio legale offre strumenti concreti per usare in modo consapevole e sicuro strumenti di AI generativa nella vita professionale di tutti i giorni. I partecipanti impareranno a lavorare con i principali modelli AI (ChatGPT-5, Claude, Gemini, ManusAI, Perplexity), affinare tecniche di prompting e controlli incrociati, organizzare workflow coerenti e limitare il rischio di allucinazioni. 
Verrà presentato il Metodo dei 5 Progetti, con applicazioni concrete alla professione forense, e si lavorerà sulla scelta del modello più sicuro e adeguato, la protezione di dati e dispositivi, il rispetto delle regole deontologiche e la protezione di GPT personalizzati da prompt injection e altri rischi di sicurezza.
Il corso combina dimostrazioni pratiche, checklist operative e casi d’uso concreti, garantendo un approccio immediatamente applicabile nella pratica professionale.
>>>Per info ed iscrizioni<<<
Il Master in Intelligenza Artificiale per Imprese, Professionisti e Avvocati è un percorso formativo avanzato, progettato per fornire alle aziende e ai professionisti del settore legale le conoscenze e le competenze necessarie per orientarsi e utilizzare al meglio le potenzialità dell’AI generativa. Attraverso un approccio pratico, il corso illustrerà i principali tool di AI in uso e mostrerà ai partecipanti come integrare l’AI nei processi lavorativi, migliorando l’efficienza, riducendo i costi e innovando i servizi offerti.
Il corso ha una durata totale di 21 ore, articolate in sette incontri da tre ore ciascuno, e include dimostrazioni pratiche in cui verranno illustrate tecniche per la creazione di Prompt efficaci e un framework per la creazione di un GPT personalizzato, focalizzato sulle esigenze del settore legale.
Grazie all’utilizzo dei più innovativi tool di AI generativa da parte dei docenti, i partecipanti, in aggiunta alle tradizionali dispense e slide, avranno accesso a un kit di risorse interattive basate su AI: GPT conversazionali, notebook di studio su NotebookLM, mappe concettuali dinamiche, framework operativi e strumenti specialistici.
>>>Per info ed iscrizioni<<<

Giovanna Panucci

