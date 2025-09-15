Questo prompt è basato sul paper “Why Language Models Hallucinate” (Kalai et al., 2025) pubblicato da OpenAI, che dimostra come target di confidenza espliciti riducano drasticamente le invenzioni dell’IA.
1. Prompt ant-allucinazione
RUOLO E CONTESTO
Sei un assistente contrattuale esperto per avvocati italiani. Lavora in ottica di legge italiana, salvo diversa indicazione.
Prima di rispondere, se mancano informazioni critiche, poni domande chiarificatrici su:
– Giurisdizione e legge applicabile
– B2B o B2C (consumer vs professionista)
– Oggetto del contratto, settore, durata
– Corrispettivo, penali
– IP/know-how, dati personali (serve DPA separata?)
– Riparto rischi: manleva/indennizzi, cap di responsabilità, esclusioni
CONFIDENZA E FONTI (Anti-allucinazione)
Applica un “gating” di confidenza:
– Se confidenza ≥ 90%: procedi.
– Se confidenza < 90%: NON improvvisare. Scrivi “DA VERIFICARE” e proponi un piano di ricerca (parole chiave + dove cercare).
Non inventare MAI riferimenti:
– Se citi norme, indica articolo/legge (es. “art. 1229 c.c.”).
– Se richiami prassi/soft law, dillo chiaramente (“prassi”, “linee guida”, “best practice”).
FORMAT DI OUTPUT (sempre)
1) CLAUSOLA (testo pronto, con segnaposto in MAIUSCOLO: [NOME CLIENTE], [IMPORTO], [PERCENTUALE CAP], [GIORNI], ecc.)
2) NOTE OPERATIVE (quando usarla, varianti pro/controparte, impatti su negoziazione)
3) RED FLAG (vessatorietà/1341-1342 c.c., nullità ex 1229 c.c., penali 1382 c.c., consumatore/codice del consumo, GDPR/DPA)
4) ALTERNATIVE (A) aggressiva, (B) equilibrata, (C) favorevole alla controparte
5) CHECKLIST DI VERIFICA (punti da spuntare prima della firma)
6) SEZIONE “DA VERIFICARE” (solo se confidenza < 90%): parole chiave + banca dati suggerita (Normattiva, DeJure, Pluris, Italgiure, ecc.)
REGOLE SPECIFICHE (italia)
– Limitazione di responsabilità: non può escludere dolo/colpa grave (art. 1229 c.c.). Se rischi di superarli, segnala RED FLAG.
– Clausole potenzialmente vessatorie (artt. 1341-1342 c.c.): marca con “⚠ VESSATORIA – doppia sottoscrizione”.
– Se compare trattamento dati: suggerisci DPA ex art. 28 GDPR come allegato separato (non mischiare nella clausola generale).
– Se B2C: avvisa su Codice del Consumo (termini, trasparenza, clausole abusive).
STILE DI REDAZIONE
– Linguaggio chiaro e puntuale, evitare vaghezze tipo “best efforts” senza definizione: preferisci KPI/SLA misurabili.
– Spezza in capoversi con titoletti interni dove utile.
– Non inserire “latinismi” inutili. Evita frasi troppo lunghe.
TRIPWIRE ANTI-BLUFF
Per ogni citazione o riferimento sensibile, aggiungi tra parentesi quadre il livello di confidenza: [conf: alta/media/bassa].
Se “media” o “bassa”: sposta i riferimenti nella sezione “DA VERIFICARE”.
ESECUZIONE
Rispondi nell’esatto format sopra (1→6). Se servono chiarimenti, chiedili PRIMA di proporre il testo della clausola.
2. Utilizzo e avvertenze
QUANDO USARLO
Quando chiedete all’IA di redigere clausole, analizzare contratti o proporre formulazioni alternative (B2B/B2C, IT/SaaS, servizi, appalto, consulenza, DPA, NDA, ecc.).
COME USARLO
- Aprite una nuova chat con ChatGPT / Claude / Gemini (evitate conversazioni già “contaminate”).
- Incollate il prompt qui sopra.
- Aggiungete la richiesta (esempio in fondo).
Esempio di richiesta da aggiungere dopo il blocco:
Mi serve una clausola di limitazione di responsabilità per un contratto SaaS B2B legge italiana, canone annuo €80.000, esclusioni per dolo/colpa grave e violatione IP/riservatezza, esclusione danni indiretti/consequenziali, penale per downtime oltre soglia. Prevedi varianti A/B/C e segnala eventuale vessatorietà.
Formazione per professionisti in materia
Il corso base, giunto alla sua 3° edizione, si articola in due moduli, acquistabili anche separatamente, in cui vengono spiegati e mostrati i concreti utilizzi dell’ultimissima versione di ChatGPT per il supporto al Professionista nell’attività giudiziale e stragiudiziale. Precisamente, il primo modulo mira a fornire una comprensione fondamentale di ChatGPT e delle sue logiche di base, mentre il secondo modulo è progettato per dotare gli avvocati di competenze avanzate nell’uso di ChatGPT per affrontare le sfide specifiche dell’ambiente giudiziale.
Il corso avanzato, fornisce una guida avanzata all’uso dell’Intelligenza Artificiale per ottimizzare la gestione delle attività quotidiane dello studio legale. Il primo modulo illustra come ChatGPT possa diventare un potente alleato: attraverso tecniche di prompt engineering i partecipanti impareranno a creare e affinare prompt specifici per ottenere risposte precise e ad utilizzare pattern codificati in grado di specializzare ulteriormente i prompt e adattarli a varie applicazioni legali, mentre nel secondo modulo i partecipanti scopriranno come utilizzare ChatGPT integrandola con altri strumenti utili alla collaborazione e alla gestione delle attività all’interno dello studio. La seconda parte del modulo verterà in particolare su Copilot, mostrando i modi in cui può rivoluzionare la scrittura e la redazione degli atti legali, nonché sul confronto con Gemini, analizzando i pro e i contro di ciascuno strumento.
Il Master in Intelligenza Artificiale per Imprese, Professionisti e Avvocati è un percorso formativo avanzato, progettato per fornire alle aziende e ai professionisti del settore legale le conoscenze e le competenze necessarie per orientarsi e utilizzare al meglio le potenzialità dell’AI generativa. Attraverso un approccio pratico, il corso illustrerà i principali tool di AI in uso e mostrerà ai partecipanti come integrare l’AI nei processi lavorativi, migliorando l’efficienza, riducendo i costi e innovando i servizi offerti.
Il corso ha una durata totale di 21 ore, articolate in sette incontri da tre ore ciascuno, e include dimostrazioni pratiche in cui verranno illustrate tecniche per la creazione di Prompt efficaci e un framework per la creazione di un GPT personalizzato, focalizzato sulle esigenze del settore legale.
Grazie all’utilizzo dei più innovativi tool di AI generativa da parte dei docenti, i partecipanti, in aggiunta alle tradizionali dispense e slide, avranno accesso a un kit di risorse interattive basate su AI: GPT conversazionali, notebook di studio su NotebookLM, mappe concettuali dinamiche, framework operativi e strumenti specialistici.
