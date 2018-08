Conferimento prestazioni a professionisti esterni e divieto di subappalto

Progetto esecutivo, professionista esterno e divieto di subappalto

Qui la sentenza: Consiglio di Stato - sex. V - sentenza n. 4799 del 3-08-2018

La giurisprudenza ha evidenziato orientamenti non sempre univoci in ordine: i) alla qualificabilità del professionista geologo quale ‘progettista’ in senso proprio; ii) ai limiti del divieto di subappalto delle attività connesse alla predisposizione della relazione geologica (anche in relazione alla previsione del comma 3 dell’articolo 91 del decreto legislativo n. 163 del 2006), nonché iii) alla possibilità di estromettere un operatore economico da una gara di appalto per violazione delle previsioni in tema di predisposizione della relazione geologica laddove la lex specialis non prevedesse in modo espresso l’obbligo di presentare tale relazione – predisposta da un geologo – in una con la progettazione esecutiva.

Configura tuttavia una violazione del divieto di subappalto il conferimento a un professionista esterno geologo di prestazioni ulteriore nell’ambito del progetto esecutivo da parte dell’aggiudicataria, che non siano meramente eventuali e che presentino un contenuto di apprezzabile complessità (propria della predisposizione della relazione geologica), sì da giustificare il richiamo al divieto di subappalto di cui al più volte richiamato comma 3 dell’articolo 91 del decreto legislativo n 163, cit. .

