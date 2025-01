Processo penale telematico: le modifiche in Gazzetta (testo in PDF)

È stato pubblicato il 30 dicembre del 2024 il decreto, emesso da parte del Ministero della Giustizia, n. 206 del 27 dicembre del 2024, con cui è stato introdotto un regolamento modificativo del decreto 29 dicembre 2023, n. 217 (vale a dire il Regolamento recante: «Decreto ai sensi dell’articolo 87, commi 1[1] e 3[2] del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e dell’articolo 4, comma 1 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193[3], convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, recante modifiche al decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione 21 febbraio 2011, n. 44) in materia di processo penale telematico. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

Scarica il testo in Gazzetta normativa-commentata-articolo-1.pdf 95 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Le modifiche al processo penale telematico

Orbene, tenuto conto che il decreto qui in commento è entrato in vigore il 30 dicembre del 2024, scopo del presente scritto è quello di vedere in cosa consistono siffatte modifiche, limitandoci adesso ad osservare, a questo punto della disamina, che, come trapela nella premessa di siffatto decreto di nuovo conio, uno dei motivi, per cui si è deciso di introdurre tale regolamento, è stato dettato dalla necessità di ridefinire tanto l’individuazione degli uffici giudiziari e delle tipologie di atti per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, comunicazione o notificazione, quanto i termini di transizione al nuovo regime di deposito, comunicazione e notificazione degli atti del procedimento penale mediante la rimodulazione dei termini medesimi che, nel testo vigente, inizierebbero ad operare sin dal primo gennaio 2025.

Precisato ciò, fermo restando che, per quanto riguarda le disposizioni in materia di individuazione degli uffici giudiziari penali e delle tipologie di atti del procedimento penale per cui possono essere adottate anche modalità non telematiche di deposito, nonché in relazione ai termini di transizione al nuovo regime, così come previste dall’art. 3 del decreto ministeriale n. 217 del 29 dicembre del 2024, per effetto di quanto preveduto da comma primo dell’art. 1 del decreto ministeriale qui in commento, è stato riformulato questo articolo 3[4] nei seguenti termini: “1. Salvo quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione. 2. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché alla riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche. 3. Sino al 31 dicembre 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere c) e d) il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, può avere luogo anche con modalità non telematiche. 4. Fermo quanto previsto dai commi 1, 2 e 3, sino al 31 marzo 2025 può avere, altresì, luogo anche con modalità non telematiche l’iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale nonche’ il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale. 5. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche nei seguenti uffici giudiziari penali: a) Ufficio del giudice di pace; b) procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni; c) tribunale per i minorenni; d) tribunale di sorveglianza; e) corte di appello; f) procura generale presso la corte di appello; g) Corte di cassazione; h) Procura generale presso la Corte di cassazione. 6. Sino al 31 dicembre 2026, negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche. 7. Sino alla medesima data di cui al comma 6, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 5 il deposito da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni di atti, documenti, richieste e memorie può avere luogo anche con modalità telematiche, previo provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici. 8. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione e alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale. 9. Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche”, non resta che esaminare nel dettaglio cosa prevede questo “nuovo” articolo 3, comma per comma. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

FORMATO CARTACEO Codice penale e di procedura penale e norme complementari Il presente codice per l’udienza penale fornisce uno strumento di agile consultazione, aggiornato alle ultimissime novità legislative (la riforma Nordio, il decreto svuota carceri, modifiche al procedimento in Cassazione).L’opera è corredata dalle leggi speciali di più frequente applicazione nel corso dell’udienza penale e le modifiche del 2024 sono evidenziate in grassetto nel testo per una immediata lettura delle novità introdotte.Gli articoli del codice penale riportano le note procedurali utili alla comprensione della portata pratica dell’applicazione di ciascuna norma.Il volume è uno strumento indispensabile per avvocati e magistrati, ma anche per studenti universitari e concorsisti.Completa il codice una sezione online che mette a disposizione ulteriori leggi speciali in materia penale e gli aggiornamenti normativi fino al 31 gennaio 2025.Paolo Emilio De SimoneMagistrato presso il Tribunale di Roma, già componente del Collegio per i reati ministeriali presso il medesimo Tribunale. Docente della Scuola Superiore della Magistratura, è autore di numerose pubblicazioni.Luigi TramontanoGiurista, già docente a contratto presso la Scuola di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza, è autore di numerose pubblicazioni, curatore di prestigiose banche dati legislative e direttore scientifico di corsi accreditati di preparazione per l’esame di abilitazione alla professione forense. Paolo Emilio De Simone, Luigi Tramontano | Maggioli Editore 2024 28.41 € Scopri di più

2. Per quali atti e da quando il deposito deve avvenire con modalità telematiche?

Considerato che l’art. 1, co. 1, decreto ministeriale n. 206 del 27 dicembre del 2024 dispone che, salvo “quanto disposto dai commi 2, 3 e 4, a decorrere dal 1° gennaio 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, nei seguenti uffici giudiziari penali: a) procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; b) Procura europea; c) sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; d) tribunale ordinario; e) procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione”, va da se che, salvo quanto previsto da codesti commi (come illustreremo da qui a breve), di norma, a partire dal 1 gennaio del 2025, il deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati, sia interni che esterni, deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, in base all’articolo 111-bis del codice di procedura penale[5], presso i seguenti uffici giudiziari penali: Procura della Repubblica presso il tribunale ordinario; Procura europea; Sezione del giudice per le indagini preliminari del tribunale ordinario; Tribunale ordinario; Procura generale presso la corte di appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

Ciò posto, a sua volta, il comma quinto impone anch’esso il deposito esclusivamente telematico, ma a decorrere dal 1 gennaio del 2027, in relazione agli atti, ai documenti, alle richieste e alle memorie (sempre) da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni e ai sensi dell’articolo 111-bis del codice di procedura penale, anche quando siffatto deposito debba essere fatto nei seguenti uffici giudiziari penali: Ufficio del Giudice di pace; Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni; Tribunale per i minorenni; Tribunale di sorveglianza; Corte di Appello; Procura generale presso la Corte di Appello; Corte di cassazione; Procura generale presso la Corte di cassazione.

Del resto, il medesimo obbligo ricorre anche per quanto attiene i procedimenti in materia di misure di prevenzione e alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale, ossia l’esecuzione e i rapporti giurisdizionali con autorità straniere visto quanto disposto dal comma ottavo (“Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche ai procedimenti in materia di misure di prevenzione e alle fasi disciplinate dai libri X e XI del codice di procedura penale”).

Pur tuttavia, sino al 31 dicembre 2026 (e, dunque, non oltre), negli uffici indicati dal comma 5, lettere a), e) ed f) (e pertanto: Ufficio del giudice di pace, Corte di Appello e Procura generale presso la Corte di Appello) il deposito da parte dei soggetti abilitati esterni di atti, documenti, richieste e memorie può essere effettuato pure con modalità telematiche e, di conseguenza, il deposito telematico, sino a siffatto frangente temporale, rappresenta una mera facoltà, e non (ancora) un obbligo.

Sempre entro questo 31 dicembre del 2026, negli altri uffici indicati dal comma 5 dell’articolo qui in commento, il deposito telematico rimane non vincolante, purché vi sia un provvedimento che attesti la funzionalità dei sistemi informatici adottato dal Capo del Dipartimento dell’innovazione tecnologica della giustizia del Ministero della giustizia e pubblicato sul suo Portale dei servizi telematici (così recita il comma settimo).



Potrebbero interessarti anche: Processo penale telematico: la forma degli atti

Querela e deposito telematico: chiarimenti della Cassazione

3. Per quali atti e sino a quando il deposito può avvenire anche con modalità non telematiche?

Una prima deroga all’obbligo di deposito telematico è prevista dal comma secondo sempre di tale articolo 3.

Infatti, alla luce di quanto sancito in siffatto comma, sino al 31 dicembre del 2025, negli uffici giudiziari penali indicati dal comma 1, lettere a), b) e c), e quindi, la Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, la Procura europea e la Sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario, il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie, diversi da quelli relativi ai procedimenti di cui al libro V, titolo IX, e di cui al libro VI, titoli II, V e V-bis del codice di procedura penale, a quelli di archiviazione di cui agli articoli 408, 409, 410, 411 e 415 del codice di procedura penale, nonché’ alla riapertura delle indagini di cui all’articolo 414 del codice di procedura penale, può avere luogo anche con modalità non telematiche.

Quindi, ad eccezione dei procedimenti riguardanti l’udienza preliminare, il c.d. patteggiamento, il procedimento per decreto, la sospensione del procedimento con messa alla prova, la richiesta di archiviazione, i provvedimenti del giudice sulla richiesta di archiviazione, l’opposizione alla richiesta di archiviazione, gli altri casi di archiviazione e il caso in cui è ignoto l’autore del reato, nonché alla riapertura delle indagini, nelle altre ipotesi, con particolar riguardo a quanto preveduto da altri commi contemplati all’interno dell’articolo qui in esame (come abbiamo avuto modo di vedere già in precedenza e come vedremo da qui a poco), il deposito da parte dei soggetti abilitati interni di atti, documenti, richieste e memorie può avvenire anche con modalità non telematiche sino al 31 dicembre del 2025.

Inoltre, stante quanto disposto nel comma seguente, cioè il comma terzo, sempre sino a questa data, è altresì possibile procedere al deposito non telematico, per quanto concerne gli atti, i documenti, le richieste e le memorie, nei procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale (vale a dire: i procedimenti aventi ad oggetto le misure cautelari, sia personali, che reali) e in quelli relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio, purché tale deposito avvenga nei seguenti uffici giudiziari: Sezione del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario e il Tribunale ordinario.

Ciò posto, come previsto dal comma quarto, con le medesime modalità ed entro lo stesso arco temporale, la stessa cosa è possibile in riferimento all’iscrizione da parte dei soggetti abilitati interni delle notizie di reato di cui all’articolo 335 del codice di procedura penale[6] nonché al deposito di atti, documenti, richieste e memorie da parte dei soggetti abilitati interni ed esterni relativi al procedimento di cui al libro VI, titoli I, III e IV del codice di procedura penale, ovverosia: il giudizio abbreviato, il giudizio direttissimo e quello immediato.

4. È consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata?

Il ricorso alla posta elettronica certificata è consentito ai difensori solo nel caso in cui il deposito possa aver luogo con modalità non telematiche.

Come visto nella parte introduttiva di tale scritto, difatti, l’art. 1, co. 9, decreto ministeriale n. 206 del 27 dicembre del 2024 dispone a tal riguardo quanto sussegue: “Rimane consentito ai difensori il deposito mediante posta elettronica certificata come disciplinato dall’articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150[7] per tutti i casi in cui il deposito può avere luogo anche con modalità non telematiche””.

Queste sono in sostanza le novità introdotte da siffatto decreto ministeriale.