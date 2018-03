L'evento formativo: la videoconferenza privacy per gli avvocati e non solo

Privacy, l’evento formativo accreditato

Si svolgerà mercoledì 14 marzo prossimo, dalle ore 15,30 alle ore 17,30, la videoconferenza dedicata alle novità in materia di privacy.

Quali sono gli adempimenti a cui sono tenuti i professionisti?

Per essere preparato all’imminente scadenza del 25 maggio 2018, partecipa al webinar.

, è sufficiente un computer, collegato a Internet, con casse o cuffie. La conferenza è “interattiva”, permette cioè agli utenti di intervenire (se lo vogliono) in diretta e confrontarsi con il relatore, attraverso quesiti o scambi di opinioni. Solo se si desidera intervenire vocalmente in diretta, per confrontarsi con il relatore, è necessaria una semplice cuffia audio con microfono.Ci si potrà in ogni caso confrontare con il relatore attraverso messaggi scritti, in tempo reale!

Per quanto riguarda gli iscirtti ODCEC, è possibile maturare i crediti formativi secondo la procedura, vale a dire rispondendo ai test di attenzione durante l’evento e al questionario valutativo finale.