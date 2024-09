I dark pattern e la protezione dei dati: troppi ostacoli per gli utenti

L’indagine condotta dal Global Privacy Enforcement Network (GPEN) ha posto una lente d’ingrandimento su una pratica sempre più diffusa e subdola nel mondo digitale: i dark pattern. Queste strategie di design mirano a indirizzare gli utenti verso scelte che non avrebbero altrimenti compiuto, spesso a scapito della privacy. Il GPEN, in collaborazione con 26 autorità di protezione dei dati, tra cui il Garante italiano, ha esaminato 899 siti web e 111 app, trovando dark pattern nel 97% dei casi. Questi schemi ingannevoli sfruttano elementi come linguaggio complesso, opzioni di rifiuto nascoste, percorsi tortuosi per la cancellazione degli account, e richieste di informazioni personali eccedenti. Tali pratiche non sono nuove, ma la loro proliferazione ha destato particolare preoccupazione, data la crescente importanza della protezione dei dati personali e della trasparenza. Per approfondimenti al riguardo consigliamo il volume Formulario commentato della privacy Al problema dei dark pattern abbiamo dedicato l’articolo “Dark pattern nel web: che cosa sono e a cosa servono”

L’indagine ha posto particolare attenzione sui siti di comparazione di servizi e prodotti. Su 50 siti esaminati dal Garante italiano, oltre il 60% dei banner cookie enfatizzavano le scelte meno favorevoli per la privacy degli utenti . Nel 40% dei casi, rifiutare i cookie richiedeva molti più passaggi rispetto all’accettazione, mentre circa il 30% non offriva un’opzione diversa dall’accettare tutti i cookie. Questi risultati riflettono una scarsa trasparenza nei confronti degli utenti, che sono spinti a compiere scelte contrarie ai propri interessi. Un altro aspetto critico individuato è la cancellazione degli account utente . Molti siti non fornivano una funzione di cancellazione chiara e accessibile, rendendo il processo lungo e complesso. In alcuni casi, la cancellazione richiedeva informazioni personali non necessarie o era resa difficile da un linguaggio orientato a dissuadere l’utente dal completare l’operazione.

5. Conclusione



Il futuro della protezione dei dati passa attraverso una maggiore consapevolezza e trasparenza, ma anche attraverso il contrasto dei dark pattern. Le autorità come il GPEN e il Garante italiano stanno iniziando a delineare un quadro normativo più rigido, ma non basta. Le aziende devono prendere la leadership, implementando pratiche di design etico, che mettano la tutela della privacy al centro delle loro strategie.

Un altro fattore cruciale è l’educazione degli utenti: è necessario che comprendano come riconoscere e aggirare i dark pattern, esercitando un controllo attivo sui propri dati. In tal senso, l’alfabetizzazione digitale diventa una priorità per permettere agli individui di navigare in modo consapevole e sicuro, con strumenti di protezione che siano facilmente accessibili e comprensibili.

In prospettiva, il design delle interfacce dovrà evolversi per rendere più semplici e immediate le scelte informate degli utenti, eliminando i percorsi tortuosi e migliorando l’accessibilità delle opzioni di gestione dei dati. Si rende necessaria una collaborazione tra governi, regolatori, aziende tecnologiche e società civile, per creare standard internazionali che non solo contrastino i dark pattern, ma che promuovano attivamente un design user-friendly e centrato sul rispetto della privacy.

Il successo di questa transizione dipenderà dalla volontà collettiva di affrontare il tema della manipolazione digitale e dalla capacità di sviluppare tecnologie e regolamentazioni che tutelino i diritti fondamentali degli utenti in un mondo sempre più digitalizzato. Un futuro con maggiore trasparenza e controllo sulle proprie informazioni è possibile, ma richiede un impegno costante da parte di tutti gli attori coinvolti.