Novità in Gazzetta Ufficiale: decreto legislativo sulla privacy

Versione PDF del documento

Con decreto legislativo sulla privacy n. 101 del 10 agosto 2018 sono state introdotte disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche’ alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il decreto legislativo è volto all’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDRP, al regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

In particolare, si è pensato di agire riformando il codice della privacy esistente, garantendo una certa continuità temporale-normativa, salvi i periodi transitori in cui i provvedimenti del Garante e le autorizzazioni saranno oggetto di successivo riesame.

Infine, il decreto è intervenuto in considerazione di quelle che sono le esigenze di semplificazione delle micro, piccole e medie imprese, nella specie il Garante è indirizzato a promuovere una modalità semplificata di trattamento degli obblighi del titolare.

Volume consigliato

Pier Paolo Muià,

2018,

L’opera mira a fornire agli operatori del settore sanitario, pubblico e privato, gli strumenti per comprendere in modo chiaro e semplice la copiosa normativa relativa al trattamento dei dati sanitari, in modo che gli stessi possano adempiere con tranquillità agli obblighi su di loro...