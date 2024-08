Principi della P.A. (Pubblica Amministrazione) – Scheda di Diritto

La Pubblica Amministrazione (P.A.) svolge un ruolo cruciale nella gestione della cosa pubblica, operando per il perseguimento dell’interesse generale. Per garantire che l’attività amministrativa sia svolta in modo corretto, efficiente e rispettoso dei diritti dei cittadini, il nostro ordinamento giuridico ha stabilito una serie di principi fondamentali. Questi principi, espressi nella Costituzione italiana e in altre normative, rappresentano le linee guida che devono orientare l’azione della P.A., assicurando trasparenza, legalità e imparzialità. Di seguito vengono illustrati i principali principi che regolano l’attività della Pubblica Amministrazione.