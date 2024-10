Polisweb: modalità di utilizzo con le nuove specifiche PCT

Polisweb è una piattaforma chiave per l’efficienza e la trasparenza del sistema giudiziario italiano, in quanto consente agli avvocati, magistrati e altri professionisti autorizzati di consultare fascicoli processuali in tempo reale e di interagire con le diverse sedi giudiziarie. Nata nell’ambito della digitalizzazione dei processi civili e penali, Polisweb rappresenta oggi uno strumento indispensabile per la gestione delle pratiche legali e si integra nel più ampio Processo Civile Telematico (PCT). Recentemente, le nuove specifiche tecniche del PCT, entrate in vigore il 30 settembre 2024, hanno portato importanti aggiornamenti alla piattaforma, migliorando l’esperienza utente e la facilità di accesso. In questo articolo, esploreremo la storia di Polisweb, le modalità di accesso e le principali funzionalità della piattaforma, evidenziando come le nuove specifiche PCT contribuiscano a rendere il processo civile più rapido e accessibile. Per approfondimenti sul PCT consigliamo l’articolo “Nuove specifiche tecniche PCT: in vigore dal 30 settembre (testo in PDF)”, e la guida “Nuove Specifiche Tecniche PCT: come cambierà il deposito telematico (pdf integrale)”