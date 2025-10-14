PMA e doppia maternità: la CEDU in X c. Italia e la svolta dopo la Corte Cost. 68/2025

Il volume, accompagnato da un FORMULARIO e da una completa disamina delle fonti, analizza nel dettaglio le modalità di presentazione dei RICORSI alla Corte europea dei diritti dell’uomo. L’opera esamina il funzionamento del Consiglio d’Europa e della Corte europea ed è aggiornata con le novità introdotte dalla riforma del Regolamento di procedura della Corte avvenuta nel corso del 2025. Completo di tutte le informazioni necessarie per la presentazione delle istanze, il testo si propone come uno strumento operativo che permette di impostare il ricorso alla Corte, al fine di vedere riconosciuta la piena tutela dei diritti dell’uomo contro le inefficienze presentate dai sistemi nazionali. Accurata è l’analisi della CASISTICA suddivisa per argomenti tra i quali: ESPROPRIAZIONE E VINCOLI PREORDINATI ALL’ESPROPRIAZIONE – ECCESSIVA LUNGHEZZA DEL PROCESSO – VITA PRIVATA E FAMILIARE – CONDIZIONE DEI DETENUTI – TUTELA DEI MIGRANTI – LIBERTÀ DI PENSIERO E LIBERTÀ RELIGIOSA.Il FORMULARIO, in formato editabile e stampabile, la NORMATIVA EUROPEA ed il MASSIMARIO giurisprudenziale organizzato per argomento, sono disponibili online.Andrea Sirotti GaudenziAvvocato e docente universitario. Svolge attività di insegnamento presso vari Atenei e centri di formazione. È responsabile scientifico di alcuni enti, tra cui l’Istituto nazionale per la formazione continua di Roma. Direttore di collane e trattati giuridici, è autore di numerosi volumi, tra cui “Il nuovo diritto d’autore”, “Manuale pratico dei marchi e brevetti”, “Trattato operativo dei contratti d’impresa” e il “Codice della proprietà industriale”.I suoi articoli vengono pubblicati da diverse testate e fa parte dei comitati scientifici di riviste ed enti.

5. Indicazioni operative per avvocati e giuristi



La sentenza X c. Italia fornisce indicazioni di rilievo per la gestione dei casi riguardanti coppie omogenitoriali e figli nati da procreazione medicalmente assistita (PMA) all’estero. Il contesto normativo italiano, profondamente modificato dalla Corte costituzionale n. 68/2025, impone oggi un approccio più lineare e sistematico rispetto al passato.

Attualmente, l’orientamento principale è quello del riconoscimento diretto della madre d’intenzione. Ciò significa che, quando il minore è nato in Italia a seguito di una PMA lecita praticata all’estero e vi è stato un consenso consapevole da parte della partner della madre biologica, l’obiettivo primario deve essere ottenere l’iscrizione del rapporto di filiazione direttamente nei registri dello stato civile. In questi casi, l’interesse del minore a un’identità giuridica certa e completa giustifica la richiesta di rettifica dell’atto di nascita, senza necessità di ricorrere a strumenti più complessi.

Per le situazioni pregresse – cioè quelle anteriori alla pronuncia costituzionale o non rientranti pienamente nel suo ambito – resta praticabile la procedura di adozione “in casi particolari” (art. 44, l. 184/1983). Tale strumento, riconosciuto anche dalla CEDU come effettivo ai fini della tutela del legame tra il minore e la madre d’intenzione, consente di consolidare giuridicamente un rapporto già esistente sul piano affettivo e familiare. In questo contesto, è fondamentale predisporre un quadro probatorio completo, che documenti il progetto genitoriale condiviso, la convivenza stabile, la partecipazione alla cura del minore e l’inserimento di quest’ultimo in un ambiente familiare coerente e continuativo.

Dal punto di vista operativo, può accadere che gli uffici di stato civile manifestino incertezze o resistenze nell’applicazione delle nuove disposizioni. In tali ipotesi, è opportuno richiamare espressamente la sentenza n. 68/2025 e la sua efficacia immediata, chiedendo al giudice competente di ordinare la rettifica dell’atto o di emettere provvedimenti provvisori per garantire continuità nella responsabilità genitoriale e nei poteri decisionali relativi al minore.

È consigliabile, inoltre, adottare misure temporanee a tutela del minore durante la fase procedimentale, ad esempio richiedendo provvedimenti urgenti che riconoscano alla madre d’intenzione la possibilità di partecipare alle scelte educative e sanitarie o di contribuire al mantenimento economico. Questo tipo di interventi riduce il rischio di vuoti di tutela e favorisce la stabilità del nucleo familiare fino alla definizione della posizione giuridica definitiva.

Per quanto riguarda il possibile ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo, occorre ricordare che la sua funzione è sussidiaria rispetto ai rimedi interni. Pertanto, un ricorso a Strasburgo sarà difficilmente accolto se non siano stati previamente utilizzati gli strumenti offerti dall’ordinamento nazionale, come il riconoscimento o l’adozione. La stessa sentenza X c. Italia dimostra che la Corte valuta con attenzione se lo Stato abbia predisposto meccanismi praticabili ed effettivi: se questi esistono e non vengono attivati, non è configurabile una violazione dell’art. 8 CEDU.

In prospettiva, la decisione di Strasburgo non rappresenta un ostacolo, ma una conferma del principio di proporzionalità: ciò che conta non è la forma (trascrizione o adozione), ma l’effettiva possibilità di garantire al minore una filiazione stabile, coerente e riconosciuta.

Gli operatori del diritto sono quindi chiamati a privilegiare soluzioni pronte, documentate e conformi alla realtà familiare, evitando di concentrare il contenzioso su questioni meramente formali.

In sintesi, la linea operativa oggi è duplice: promuovere il riconoscimento diretto nei casi recenti o conformi al nuovo quadro costituzionale e ricorrere all’adozione “in casi particolari” per le situazioni ancora non coperte o risalenti. In entrambe le ipotesi, l’obiettivo rimane lo stesso: garantire il diritto del minore a una tutela effettiva, certa e conforme ai principi della Convenzione europea e della Costituzione italiana.