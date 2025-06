Genitorialità intenzionale e riconoscimento dei figli nati da PMA all’estero

Tramite la sentenza n. 15075/2025, pubblicata il 5 giugno 2025, la I Sezione Civile della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso interposto dal Viminale, ribadendo il diritto al riconoscimento della genitorialità intenzionale per la madre non biologica in una coppia omosessuale. Per approfondire, abbiamo pubblicato il volume “I nuovi procedimenti di famiglia -Prima udienza, fase istruttoria e cumulo delle domande“, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon

1. La vicenda

Origina nell'istanza, presentata al Comune di Brescia, di registrazione dell'atto di nascita di due bambini nati da fecondazione eterologa praticata all'estero, riportando i nomi di ambedue le mamme, sia biologica che intenzionale. L'ufficiale di stato civile aveva negato l'annotazione, cosicché la coppia aveva adito l'autorità giudiziaria. Il Tribunale prima, e la Corte territoriale in seguito, accoglievano il ricorso. Il Viminale, per l'effetto, ha promosso ricorso per cassazione, asserendo la presunta violazione della disciplina sulla PMA e sull'atto di nascita.

2. La sopravvenuta incostituzionalità

La Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, tuttavia al contempo ha corretto la motivazione della Corte d’appello, fondandola non su una interpretazione evolutiva dell’art. 8 della legge n. 40/2004, bensì sulla sentenza sopravvenuta della Corte costituzionale n. 68/2025. Quest’ultima, si rammenta, aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui non prevedeva il riconoscimento della madre intenzionale nei casi di PMA praticata all’estero da coppie femminili, ove fondata sul consenso previo e informato di entrambe. La Corte aveva pertanto riconosciuto che l’omessa attribuzione dello status di figlio anche nei confronti della madre intenzionale lede diritti costituzionalmente garantiti del minore, tra cui l’identità personale (art. 2), l’uguaglianza (art. 3) e il diritto alla genitorialità effettiva (art. 30 Cost.).



3. L’evoluzione del quadro normativo e la funzione della Corte costituzionale

Degno di nota appare lo step ove la Cassazione chiarisce che, prima della succitata declaratoria di incostituzionalità, l’interprete non avrebbe potuto giustificare la soluzione accolta tramite una mera operazione esegetica. L’interpretazione evolutiva, in dettaglio, avrebbe colliso col tenore testuale e sistematico della legge n. 40, la quale circoscriveva l’accesso alla PMA a coppie eterosessuali. La Corte ha rammentato che, in dette ipotesi, il giudice non può surrogarsi al legislatore, ma deve sollevare questione di legittimità costituzionale. È ciò che ha fatto, in un altro procedimento, il Tribunale di Lucca, il cui rinvio pregiudiziale ha originato la vicenda sfociata nella sentenza n. 68/2025 della Corte Costituzionale.

4. La necessità di tutela immediata della genitorialità

Uno dei focus del dibattito giurisprudenziale si concentra sulla valutazione dell’idoneità dell’adozione in casi particolari (art. 44, lett. d), legge n. 184/1983) come strumento di tutela dei legami affettivi tra minorenne e genitore intenzionale. La Cassazione, pur ribadendo che siffatto strumento ha rappresentato in passato un’alternativa giuridicamente percorribile, ne ha riconosciuto l’inadeguatezza nel garantire una completa e immediata tutela dei diritti del minore, specie in ordine alla tempestiva acquisizione di uno status giuridico certo e alla garanzia del principio di bigenitorialità. La pronuncia contiene un monito, ovvero che il riconoscimento della genitorialità intenzionale non può più essere rimandato a un procedimento adottivo, bensì deve derivare direttamente dal consenso prestato all’atto della PMA.

5. Il diritto vivente e la funzione nomofilattica

La pronuncia de qua sta avendo un risalto mediatico notevole per l’impatto sui pattern di famiglia e di filiazione. Da un punto di vista tecnico, essa rappresenta un delicato esercizio di equilibrio tra la funzione nomofilattica della Cassazione, la rigidità del dettato normativo, e la necessità di garantire la protezione dei diritti fondamentali dei minori. Pur correggendo l’impianto motivazionale della territoriale, la Cassazione ha riaffermato che il diritto vivente deve armonizzarsi non solamente con la volontà del legislatore, bensì pure con la giurisprudenza costituzionale, in particolare laddove questa interviene per sanare un vuoto normativo lesivo di diritti incomprimibili.

