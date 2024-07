Piattaforma referendum: finalmente online lo strumento

Il Ministero della Giustizia ha recentemente lanciato una piattaforma digitale innovativa per la raccolta firme a sostegno dei referendum. Accessibile tramite il sito ufficiale del ministero , questa piattaforma rappresenta un passo significativo verso la digitalizzazione della partecipazione democratica in Italia.

2. Innovazione nella raccolta delle firme digitali



Dal giovedì scorso, con l’istituzione della piattaforma pubblica, la raccolta delle firme digitali per i referendum è diventata più accessibile. Questo sviluppo segue l’emendamento alla legge di conversione del decreto semplificazioni del 2021, che aveva introdotto la possibilità per i comitati promotori di raccogliere firme digitali senza l’intervento diretto di organismi pubblici, utilizzando piattaforme di enti certificatori convenzionati con l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid). Ora, con il decreto della presidenza del Consiglio pubblicato in Gazzetta Ufficiale, la nuova piattaforma pubblica rende questo processo non solo più semplice ma anche gratuito, eliminando il costo di circa 1,50 euro per firma che i comitati dovevano precedentemente sostenere.