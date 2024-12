Percettori di NASPI e DISCOLL: iscrizione automatica alla piattaforma SIISL

L’INPS, Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali/Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, con messaggio n. 4011/2024, fornisce alcune istruzioni operative rivolte ai percettori di NASPI e DISCOLL che, a far data dal 24 novembre 2024, sono iscritti automaticamente alla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa).

1. La normativa di riferimento

L’articolo 25 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 – Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione – , convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, dispone che: “I percettori della nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) e quelli dell’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui al decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, sono iscritti d’ufficio alla piattaforma del sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all’articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023 n. 85. Gli stessi soggetti sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del patto di attivazione digitale e del patto di servizio sulla piattaforma, nei modi e termini definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.”

2. Le istruzioni operative fornite dall’INPS

Il decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 21 novembre 2024, n. 174, in attuazione delle suddette disposizioni definisce le modalità e i termini di iscrizione dei percettori delle citate prestazioni alla piattaforma SIISL e quelle con cui i percettori di NASpI e DIS-COLL sono tenuti alla sottoscrizione del curriculum vitae, del Patto di Attivazione Digitale e del Patto di Servizio Personalizzato sulla piattaforma SIISL (Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa). L’INPS espone le modalità di iscrizione dei cittadini beneficiari delle prestazioni di NASpI e DIS-COLL alla piattaforma SIISL e i relativi adempimenti a carico dei soggetti iscritti. Con decorrenza 24 novembre 2024, il soggetto che richiede la Nuova Prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego (NASPI) o l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL) è iscritto d’ufficio, ad opera dell’INPS, sulla piattaforma SIISL, con decorrenza dalla data di inizio di fruizione della prestazione.

All’atto dell’iscrizione l’INPS trasmette alla piattaforma SIISL le formazioni seguenti: dati anagrafici e a quelli relativi alla domanda di NASPI e DISCOLL,

dati di contatto del beneficiario della prestazione, quali l’indirizzo di residenza e il domicilio se diverso dalla residenza,

la PEC se presente, l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare presenti nella domanda di NASPI o DISCOLL.

3. Gli obblighi gravanti sul beneficiario di NASPI o DISCOLL

Il beneficiario dell’indennità NASPI o DISCOLL è tenuto, entro 15 giorni decorrenti dalla data in cui inizia la fruizione della prestazione, ad accedere alla piattaforma SIISL al fine di procedere alla compilazione dei dati utili per il Patto di Attivazione Digitale e alla relativa sottoscrizione, dei dati utili a integrare il curriculum vitae e delle informazioni utili ai fini della redazione del Patto di Servizio Personalizzato che verrà poi finalizzato dal Centro per l’Impiego. Giova ricordare che il mancato adempimento non comporta l’applicazione delle sanzioni. I percettori di NASPI e DISCOLL ricevono dalla piattaforma SIISL una comunicazione, ulteriore, che li invita a prendere contatti con il Centro per l’Impiego per stipulare il Patto di Servizio Personalizzato e programmare attività lavorative, aggiornamenti o riqualificazioni professionali l’accesso alla piattaforma SIISL è consentito fintanto che l’utente è titolare della prestazione. Nel caso in cui intervenga una causa di cessazione della prestazione NASPI o DIS-COLL, l’iscrizione alla piattaforma SIISL è archiviata per un periodo di cinque anni. Il percettore di NASPI o DIS-COLL, una volta iscritto alla piattaforma SIISL e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale, può visualizzare tutte le offerte di lavoro o le proposte formative pubblicate nella piattaforma.

