Ordinanza GIP inammissibilità patteggiamento: ricorribile per Cassazione?

L'ordinanza emessa dal GIP, con la quale è dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di patteggiamento, è ricorribile per Cassazione?

1. La questione: ricorribilità o meno per Cassazione dell’ordinanza emessa dal GIP con la quale è dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di patteggiamento

Il Giudice per le indagini preliminari di Salerno dichiarava inammissibile una prima richiesta di applicazione pena sul rilievo della mancata indicazione della tipologia e delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità, quale sanzione sostitutiva oggetto dell’accordo delle parti.

Ciò posto, avverso siffatto provvedimento e la successiva sentenza di patteggiamento, ricorreva per cassazione l'imputata, la quale denunciava l'illogicità della motivazione dell'ordinanza non profilandosi a carico dell'imputato l'onere di indicare la tipologia e le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità.

2. La soluzione adottata dalla Cassazione

La Cassazione riteneva il ricorso suesposto infondato poiché, a suo avviso, il provvedimento impugnato non era ricorribile per Cassazione, avendo natura meramente interlocutoria.

Difatti, per la Corte di legittimità, il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione di cui al co. 1 c,.p.p., dell’art. 568 c.p.p. e la natura del provvedimento in questione che non è sentenza e non incide sulla libertà personale, consente di escludere che esso rientri nel novero dei provvedimenti soggetti a ricorso per Cassazione ex art. 568, co. 2, cod. proc. pen., né, sempre ad avviso dei giudici di piazza Cavour, tale conclusione si pone in contrasto con il parametro fissato dall’art. 111 co. 7, Cost., secondo cui “contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale pronunciati dagli organi giurisdizionali o speciali, è sempre ammesso ricorso in cassazione per violazione di legge”, dovendosi rimarcare che la garanzia costituzionale riguarda i provvedimenti giurisdizionali che abbiano carattere decisorio e capacità di incidere in via definitiva su situazioni giuridiche di diritto soggettivo producendo, con efficacia di giudicato, effetti di diritto sostanziale e processuale sul piano contenzioso della composizione di interessi contrapposti (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003).



