Opposizione a precetto senza titolo notificato: la Cassazione chiarisce

L'ordinanza n. 21348 del 25 luglio 2025 della Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione affronta un tema che continua a sollevare rilevanti problematiche applicative: la qualificazione giuridica dell'opposizione a precetto per mancata notifica del titolo esecutivo e il regime delle impugnazioni conseguenti.

1. Inquadramento della questione e vicenda processuale

La vicenda processuale trae origine da un atto di precetto notificato da un avvocato per ottenere il pagamento dei propri compensi professionali. Il precetto si fondava su due titoli esecutivi distinti: una sentenza di primo grado con distrazione delle spese in favore del difensore e una sentenza di appello che liquidava le spese in favore della parte assistita, senza previsione di distrazione.

La cliente propose opposizione lamentando, da un lato, la mancata notificazione di uno dei titoli esecutivi e, dall'altro, l'assenza di legittimazione del difensore ad agire in executivis per le somme attribuite alla parte assistita. Nel corso del giudizio, l'avvocato tentò di superare le eccezioni avversarie mediante due strumenti alternativi: la ratifica dell'operato da parte della cliente e, in subordine, la rinuncia parziale al precetto relativamente al credito contestato. Tuttavia, sia il Tribunale che la Corte d'Appello dichiararono invalido il precetto, accogliendo integralmente l'opposizione.

2. Opposizione agli atti esecutivi e regime delle impugnazioni

Il cuore della decisione della Cassazione riguarda la corretta qualificazione dell’opposizione per mancata notifica del titolo. La Corte ribadisce che la censura non attiene al diritto sostanziale del creditore a procedere in via esecutiva, ma alla validità di un atto del procedimento esecutivo. Per questo motivo, deve essere incasellata nell’ambito dell’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., e non nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.

La distinzione comporta conseguenze significative in termini di impugnazioni: la sentenza che definisce l’opposizione ex art. 617 c.p.c. è ricorribile direttamente per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., mentre l’appello è inammissibile ai sensi dell’art. 618 c.p.c. La Corte di Cassazione, pertanto, ha cassato senza rinvio la decisione della Corte d’Appello, che aveva invece esaminato il merito, disattendendo la regola sulla inammissibilità dell’impugnazione ordinaria.



3. La ratifica del precetto: limiti e invalidità

Un ulteriore passaggio di rilievo dell’ordinanza riguarda la pretesa efficacia sanante della ratifica intervenuta da parte della cliente del difensore. Secondo la Corte, la ratifica non può attribuire ex tunc un diritto di credito inesistente in capo al difensore che abbia agito in nome proprio. La Suprema Corte distingue tra due ipotesi: quando il legale agisce come falsus procurator spendendo il nome del cliente, la ratifica del rappresentato è idonea a sanare retroattivamente l’atto, poiché il titolare del diritto è sempre il rappresentato;

quando, invece, l’avvocato procede in proprio per un credito che non gli appartiene, la ratifica non può trasferire a posteriori un diritto che ab origine non gli competeva. In questa seconda evenienza – quella verificatasi nel caso concreto – la ratifica non ha alcun effetto sanante e non può legittimare l’atto di precetto già dichiarato nullo.

4. La rinuncia parziale al precetto e i suoi effetti

La Cassazione ha inoltre affrontato il tema della rinuncia parziale al precetto, proposta in via subordinata dal difensore. La doglianza, però, è stata dichiarata inammissibile. La Corte d’Appello aveva chiarito che, una volta accertata l’invalidità del precetto, la rinuncia non mutava la valutazione complessiva di soccombenza. Essa poteva determinare soltanto una cessazione parziale della materia del contendere, senza incidere sull’esito finale del giudizio. In altri termini, la rinuncia non è idonea a rimuovere la nullità già accertata né a incidere sul regime delle spese processuali.

5. Considerazioni conclusive e riflessi pratici

L’ordinanza n. 21348/2025 si inserisce nel solco della giurisprudenza consolidata che distingue nettamente tra opposizione all’esecuzione e opposizione agli atti esecutivi, con conseguenze decisive sul piano processuale. La pronuncia ribadisce che la mancata notifica del titolo non incide sul diritto del creditore di agire in executivis, ma determina soltanto la nullità degli atti successivi, da far valere tramite l’opposizione ex art. 617 c.p.c.

La decisione offre spunti di rilievo anche sotto il profilo della rappresentanza processuale: viene esclusa la possibilità di sanare ex post, mediante ratifica, un atto compiuto dal difensore in proprio per un credito non suo, confermando un limite invalicabile all’operatività del meccanismo di sanatoria. Inoltre, chiarisce che la rinuncia parziale al precetto, pur possibile, non è idonea a incidere sull’accertamento di invalidità e sul regime delle spese.

