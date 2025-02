Opposizione all’esecuzione – Scheda di Diritto

1. Tipologie di opposizione all’esecuzione



L’ordinamento distingue tre forme di opposizione all’esecuzione, a seconda del motivo per cui la procedura viene contestata. L’opposizione all’esecuzione, disciplinata dall’articolo 615 c.p.c., riguarda i casi in cui si nega il diritto del creditore di procedere con l’esecuzione forzata. Può essere proposta prima dell’inizio dell’esecuzione, in fase pre-esecutiva, o durante il processo esecutivo. Tra le ipotesi più frequenti si annoverano l’estinzione del credito per pagamento o prescrizione, la nullità del titolo esecutivo o l’impignorabilità del bene sottoposto a esecuzione. Quando l’opposizione è proposta prima dell’avvio dell’esecuzione, questa viene sospesa fino alla decisione del giudice. Se invece l’opposizione viene avanzata nel corso della procedura, l’esecuzione prosegue, salvo sospensione disposta dal giudice dell’esecuzione.

Diversamente, l’opposizione agli atti esecutivi, prevista dall’articolo 617 c.p.c., non mette in discussione il diritto del creditore, ma la regolarità formale degli atti della procedura. Può essere proposta entro venti giorni dalla conoscenza dell’atto impugnato e si basa su eventuali vizi formali nella notifica del pignoramento, errori negli avvisi di vendita o violazioni procedurali che pregiudichino il debitore.

Vi è poi l’opposizione di terzo all’esecuzione, regolata dall’articolo 619 c.p.c., che consente a un soggetto estraneo alla procedura di far valere un proprio diritto sui beni pignorati. Questa opposizione viene solitamente proposta quando il pignoramento ha colpito un bene che non appartiene al debitore esecutato, ma a un terzo che ne rivendica la proprietà o un altro diritto incompatibile con l’esecuzione. Se l’opposizione viene accolta, il giudice ordina la cancellazione del pignoramento o l’esclusione del bene dall’espropriazione forzata.