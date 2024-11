Nuova disciplina art. 601, co. 3, c.p.p.: Sezioni Unite

A quali atti è applicabile la “nuova” disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. introdotta dalla riforma Cartabia?

1. La vicenda giudiziaria

La Corte di Appello de L’Aquila confermava quanto statuito con sentenza dal Tribunale di Pescara per un caso di rapina aggravata e lesioni, con il quale l’imputato veniva condannato alla pena comminata da tale Tribunale, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva contestata.

Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato, il quale deduceva i seguenti motivi: 1) violazione dell’art. 601, comma 5, cod. proc. pen., nonché difetto di motivazione sull’eccezione tempestivamente formulata (della quale la sentenza impugnata dà atto in epigrafe) riguardante il termine a comparire accordato all’imputato per il giudizio di appello, pari a venti giorni in luogo dei quaranta asseritamente dovuti; 2) violazione dell’art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen., nonché mancanza e contraddittorietà della motivazione, per non avere la Corte territoriale considerato il valore esiguo della catenina di argento sottratta alla vittima e la pronta restituzione alla stessa del telefono cellulare pure sottrattole, secondo quanto riferito dalla persona offesa.

2. La questione prospettata

La Seconda sezione, assegnataria del suddetto ricorso, ne disponeva la rimessione alle Sezioni unite ai sensi dell’art. 618, comma 1, cod. proc. pen., rilevando l’esistenza di contrasti interpretativi sia in ordine alla determinazione del termine a comparire nel giudizio di appello a far data dal 30 dicembre 2022 (che un orientamento individua in giorni venti ed un altro in giorni quaranta), sia all’individuazione – in presenza di un fenomeno di successione di leggi (l’art. 601 cod. proc. pen., che disciplina gli atti preliminari al giudizio di appello, è stato in parte qua novellato dall’art. 34 D.Lgs. n. 150 del 2022) – dell’atto da valorizzare in concreto ai fini dell’applicazione del principio tempus regit actum.

3. Gli orientamenti giurisprudenziali

Le Sezioni unite, prima di esaminare le questioni summenzionate, procedevano ad una loro delimitazione nei seguenti termini: “se la disciplina dell’art. 601, comma 3, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che individua in quaranta giorni, anziché venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, sia applicabile a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 1 luglio 2024″); “se, in tema di successione di leggi regolanti il termine a comparire nel giudizio di appello, ai fini dell’individuazione della disciplina da applicare, debba farsi riferimento alla data di emissione del decreto di citazione in appello, considerata l’autonoma rilevanza dello stesso, ovvero a quella della deliberazione della sentenza impugnata”.

Ebbene, ad avviso di codeste Sezioni, prima di passare all’esame delle questioni controverse, appariva opportuno ribadire che il mancato rispetto del termine a comparire previsto dall’art. 601, comma 3, cod. proc. pen. per il giudizio di appello integra una nullità di ordine generale c. d. “a regime intermedio“, relativa all’intervento dell’imputato, che deve essere rilevata od eccepita entro i termini previsti dall’art. 180 cod. proc. pen., ovvero prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023; Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023; Sez. 1, n. 6613 del 27/10/2022; Sez. 6, n. 28408 del 23/06/2022) visto che deve ritenersi ormai superato il contrario orientamento a parere del quale la predetta nullità aveva natura meramente relativa, non rilevabile di ufficio e sanata se non eccepita nei termini di cui all’art. 181, comma 3, cod. proc. pen., ovvero subito dopo l’accertamento della costituzione delle parti (così, da ultimo, Sez. 2, n. 55171 del 25/09/2018).

Pur tuttavia, nel caso in esame, per la Corte di legittimità, la presunta nullità della citazione dell’imputato ricorrente per il giudizio di appello per violazione dell’art. 601 cod. proc. pen. era stata tempestivamente eccepita.

Premesso ciò, i giudici di piazza Cavour, in ordine alla prima questione controversa, cioè quella concernente l’individuazione del termine per comparire nel giudizio di appello, rilevavano come fossero emersi in giurisprudenza due orientamenti.

In particolare, un primo orientamento (numericamente maggioritario) ritiene che la nuova disciplina dell’art. 601, commi 3, ultimo periodo, e 5, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il termine per comparire nel giudizio di appello, sia applicabile a far data dal 30 dicembre 2022: ciò si ricaverebbe dal combinato disposto del predetto art. 34, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 150 del 2020, dell’art. 16, comma 1, d. I. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 e dell’art. 6 d. I. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito in legge 30 dicembre 2022, n. 199 (che ha novellato l’art. 94 delle disposizioni transitorie del D.Lgs. n. 150 del 2022).

In effetti, le predette disposizioni non si interesserebbero dell’entrata in vigore delle disposizioni novellate riguardanti il termine a comparire per il giudizio di appello – rimessa all’operatività del tradizionale principio tempus regit actum -, ma solo delle modalità di accesso al rito con trattazione partecipata od orale, estendendone l’applicazione, da ultimo, alle impugnazioni proposte fino al 30 giugno 2024 (Sez. 4, n. 20334 del 10/04/2024; Sez. 6, n. 12157 del 20/02/2024; Sez. 2, n. 8976 del 01/02/2024; Sez. 3, n. 5481 del 24/01/2024; Sez. 4, n. 7204 del 23/01/2024; Sez. 3, n. 15115 del 10/01/2024; Sez. 4, n. 48056 del 16/11/2023; Sez. 2, n. 49644 del 02/11/2023).

Più nel dettaglio, secondo Sez. 6, n. 12157 del 20/02/2024, pur dovendosi dare atto dell’obiettiva incertezza determinata dalla scelta normativa di non prevedere una disposizione transitoria ad hoc, dovrebbe comunque previlegiarsi l’interpretazione letterale dell’art. 94, comma 2, D.Lgs. n. 150 del 2022, poiché essa, “lì dove ha espressamente stabilito che “continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all’art. 23-bis D.L. n. 137 del 2020″ fino al 30 giugno 2024, non consente in alcun modo di ricomprendere in tale previsione anche il differimento dell’entrata in vigore del termine di comparizione, essendo questo estraneo alle modifiche apportate dalla normativa emergenziale”; questa conclusione sarebbe legittimata dall’evoluzione della normativa transitoria che, nell’originaria previsione, richiamava espressamente l’art. 34, lett. g), D.Lgs. n. 150 del 2022 e, cioè, la norma che contiene anche la modifica del termine di comparizione: “il fatto che nella successiva formulazione dell’art. 94, comma 2, D.Lgs. n. 150 del 2022, tale richiamo non sia stato riprodotto, essendosi fatto riferimento alla sola normativa emergenziale, depone a favore della tesi secondo cui si è voluto non differire l’entrata in vigore della disciplina del termine di comparizione”.

All’opposto, non potrebbe valorizzarsi, in senso contrario, l’esistenza di una presunta interdipendenza tra il termine di comparizione per il giudizio di appello e la disciplina della trattazione emergenziale dettata dall’art. 23-bis D.L. n. 137 del 2020, come convertito, poiché quest’ultima disciplina sarebbe del tutto indipendente dalla determinazione del termine di comparizione, operando indifferentemente sia che il termine di comparizione sia quello originario di venti giorni, sia che si applichi quello più ampio introdotto dalla novella; né potrebbe argomentarsi l’esistenza di una incompatibilità funzionale tra il termine di comparizione introdotto dalla novella e la perdurante applicazione del rito emergenziale, a fronte del dato letterale della norma transitoria, nella quale è stato soppresso il riferimento alla norma che ha modificato il termine dilatorio di cui all’art. 601, comma 3, cod. proc. pen.

Chiarito ciò, un altro orientamento, invece, ritiene che la nuova disciplina dell’art. 601, commi 3, ultimo periodo, e 5, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 34, comma 1, lett. g), D.Lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022, sia applicabile, per effetto delle disposizioni transitorie ad hoc succedutesi nel tempo, e da ultimo della proroga disposta dall’art. 11, comma 7, d. I. 30 dicembre 2023, n. 215, come convertito, soltanto alle impugnazioni proposte dopo il 30 giugno 2024, ovvero a partire dal 1 luglio 2024: sussisterebbe, infatti, una “stretta correlazione” tra la perdurante applicazione delle disposizioni emergenziali (disposta dalla normativa transitoria emanata ad hoc) e l’entrata in vigore della disciplina riguardante il nuovo termine a comparire per il giudizio di appello (Sez. 2, n. 23261 del 04/04/2024; Sez. 5, n. 5347 del 02/02/2024; Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024; Sez. 2, n. 12621 del 19/12/2023; Sez. 5, n. 14344 del 16/11/2023).

Ebbene, tra queste pronunce, la Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024 evidenzia che l’esistenza di una stretta correlazione fra la perdurante applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, e l’entrata in vigore dell’art. 601, commi 3 e 5, cod. proc. pen. nella nuova formulazione, come modificata dal D.Lgs. n. 150 del 2022 troverebbe conferma nel fatto che la trattazione “cartolare” costituisce allo stato il modello ordinario di celebrazione del processo in appello, risultando la trattazione orale mera ipotesi residuale, conseguente ad una richiesta di parte (art. 601, comma 1) oppure ad una decisione officiosa del giudice, consentita unicamente ricorrendo determinate condizioni (art. 601, comma 3), tenuto conto altresì del fatto che, diversamente opinando, sarebbe, inoltre, necessario ritenere che il decreto di citazione dovrebbe contenere tutti gli avvisi previsti dal testo novellato dell’art. 601 cod. proc. pen. (all’evidenza incompatibili con il rito emergenziale del quale è stata pacificamente disposta l’ultrattività fino al 30 giugno 2024: si pensi ad esempio alle diverse tempistiche per accedere all’udienza partecipata), non essendo stata esclusa dalle disposizioni transitorie de quibus (come interpretate dall’opposto orientamento) l’immediata entrata in vigore di questa parte della predetta disposizione novellata.

4. Dato letterale e principio del “tempus regit actum

Ribadita, in ossequio al primo orientamento, l’assenza di specifiche disposizioni transitorie riguardanti il fenomeno successorio de quo, una decisione (Sez. 2, n. 6010 del 05/12/2023) ha comunque ritenuto doversi fare riferimento, quale atto che determina l’operatività del vecchio o del nuovo termine a comparire per il giudizio di appello, alla data di emissione della sentenza impugnata, richiamando adesivamente un principio già affermato in generale dalle Sezioni Unite (cfr. Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007, per la quale, ai fini dell’individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, allorché si succedano nel tempo diverse discipline e non sia espressamente regolato, con disposizioni transitorie, il passaggio dall’una all’altra, l’applicazione del principio tempus regit actum impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non già a quello della proposizione dell’impugnazione).

Diversamente, ad avviso di Sez. 2, n. 7990 del 31/01/2024, l’accoglimento del primo orientamento, però, non comporterebbe automaticamente che il termine dilatorio novellato di giorni quaranta sarebbe applicabile per i decreti di citazione di appello emessi a partire dal 30 dicembre 2022, occorrendo in proposito avere riguardo al principio tempus regit actum e conseguentemente alle diverse possibili soluzioni interpretative cui sarebbe possibile accedere per individuare l’atto all’uopo valorizzabile.

Concluso tale excursus giurisprudenziale, gli Ermellini facevano altresì presente che, ad ogni modo, nessuna analisi dottrinale risultava ad oggi avere incisivamente riguardato la prima questione sottoposta all’esame del collegio.

Precisato ciò, prima di esaminare siffatta questione, per la Suprema Corte, era altresì opportuno ribadire che, come in ogni altro caso, il criterio fondamentale cui occorre attenersi nell’interpretazione delle disposizioni de quibus è quello del rispetto del dato letterale dei testi normativi, “che costituisce un limite insuperabile anche quando si proceda ad una interpretazione estensiva, e che non può essere in alcun modo valicato mediante il richiamo ai lavori preparatori o alla relazione illustrativa” (Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023) dal momento che questa conclusione è imposta, a livello costituzionale, dall’art. 101, secondo comma, Cost. il quale, attraverso la previsione che “(i) giudici sono soggetti soltanto alla legge”, individua, ad un tempo, in quest’ultima il fondamento, ma anche il limite, del potere del giudice.

Del resto, in piena armonia con la predetta previsione, a livello di legge ordinaria il (pur previgente) art. 12 disp. prel. cod. civ. già disponeva che l’unico criterio ermeneutico impiegabile per superare il dato letterale di una disposizione di legge è quello dell’interpretazione analogica, peraltro consentita unicamente nel caso in cui una controversia non possa “essere decisa con una precisa disposizione” (ovvero in presenza di una lacuna, in relazione alla questione controversa in esame non enucleabile) e comunque vietata dall’art. 14 disp. prel. cod. civ. in riferimento alle leggi penali o eccezionali.

D’altro canto, se la stessa giurisprudenza costituzionale ha già chiarito che “la lettera della norma impugnata, il cui significato non può essere valicato neppure per mezzo dell’interpretazione costituzionalmente conforme (sentenza n. 219 del 2008), non consente in via interpretativa di conseguire l’effetto che solo una pronuncia di illegittimità costituzionale può produrre” (sentenza n. 110 del 2012), le medesime Sezioni unite hanno, a loro volta, già chiarito che: – l’art. 101, secondo comma, Cost. pone un principio di “fedeltà del giudice al tenore letterale della disposizione normativa quale canone fondamentale di interpretazione cui si deve attenere” (Sez. U, n. 32938 del 19/01/2023);

– “non basta rilevare un inconveniente o una incongruenza o un effetto anomalo d’una legge per trarne un’interpretazione non consentita dalla lettera della legge stessa, anzitutto, e dai principi del sistema”, poiché quello letterale “non è un criterio interpretativo ma il limite d’ogni altro metodo ermeneutico” (Sez. U, n. 11 del 19/95/1999); – l’interpretazione estensiva “attiene alle ipotesi in cui il risultato interpretativo si mantiene, comunque, all’interno dei possibili significati della disposizione normativa” (Sez. U, n. 14840 del 27/10/2022); – il criterio dell’interpretazione logica e sistematica “non può servire ad andare oltre quello letterale, quando la disposizione idonea a decidere è chiara e precisa” (Sez. U, n. 38810 del 13/06/2022; Sez. U, n. 40986 del 19/07/2018).

Oltre a ciò, si citava per di più quanto già osservato da Sez. U, n. 12759 del 14/12/2023, che, sul punto, ha avuto modo di affermare quanto segue: “l’inammissibilità di operazioni ermeneutiche volte a superare il dato letterale di una disposizione di legge sulla base dei lavori preparatori o della relazione illustrativa del testo normativo è direttamente determinata dal sistema delle fonti del diritto. Invero, i testi di legge sono oggetto di procedure di approvazione “garantite”, nelle quali un ruolo centrale spetta al Parlamento ed alla formale espressione di volontà della sua maggioranza. I testi di legge inoltre sono promulgati dal Presidente della Repubblica e possono essere sottoposti a controllo di legittimità costituzionale, oltre che a referendum abrogativo. Nulla di tutto questo, invece, è dato con riferimento ai lavori preparatori e alla relazione illustrativa”.

D’altro canto, pure in un’altra decisione, sempre emessa dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 22474 del 31/03/2016), si ricollega l’inidoneità del lavori preparatori a fondare interpretazioni di disposizioni di legge che travalichino il dato letterale delle stesse al rilievo che “proprio l’intenzione del legislatore deve essere “estratta” dall’involucro verbale (“le parole“), attraverso il quale essa è resa nota ai destinatari e all’interprete”: non può, infatti, dubitarsi del fatto “che detta intenzione non si identifichi con quella dell’Organo o dell’Ufficio che ha predisposto il testo, ma vada ricercata nella volontà statuale, finalisticamente intesa”.

L’intenzione del legislatore che, ai sensi dell’art. 12 disp. prel. cod. civ., quindi, per la Corte di legittimità, rappresenta uno dei molteplici criteri per l’interpretazione di una disposizione di legge costituisce, pertanto, un canone sussidiario e recessivo rispetto al criterio dell’interpretazione letterale, e va intesa “in senso “oggettivo“, dunque espressivo del significato immanente nella stessa legge, e non anche in senso “soggettivo“, vale a dire come volontà del legislatore dal punto di vista storico-psicologico” (Sez. U, n. 19357 del 29/02/2024).

D’altronde, rilevavano sempre gli Ermellini nella decisione qui in commento, a conclusioni non difformi sono reiteratamente pervenute in argomento le Sezioni Unite civili, ferme nell’evidenziare che l’interpretazione di ogni disposizione di legge non si sottrae al primato del criterio letterale che, per il suo carattere di oggettività e per il suo naturale obiettivo di ricerca del senso normativo maggiormente riconoscibile e palese, rappresenta il criterio cardine nella interpretazione della legge e concorre alla definizione in termini di certezza, determinatezza e tassatività della fattispecie di volta in volta in questione (Sez. U civ., n. 23051 del 25/07/2022,).

Tal che ne consegue che, nel caso in cui l’interpretazione letterale sia sufficiente ad individuare, in modo chiaro ed univoco, il significato e la portata precettiva di una norma di legge o regolamentare, l’interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario della mens legis, il quale acquista un ruolo paritetico e comprimario rispetto al criterio letterale soltanto nel caso in cui, nonostante l’impiego del criterio letterale e del criterio teleologico singolarmente considerati, la lettera della norma rimanga ambigua, mentre “può assumere rilievo prevalente nell’ipotesi, eccezionale, in cui l’effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo, invece, consentito all’interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell’ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica della norma stessa” (Sez. U civ, n. 8091 del 23/04/2020), fermo restando che è comune anche il rilievo che ai lavori preparatori non va riconosciuto un peso determinante nel procedimento di interpretazione delle leggi, poiché essi, pur offrendo elementi per l’interpretazione di singole disposizioni, non possono sovrapporsi alla volontà della legge, quale risulta consacrata ed obiettivata nel testo della legge e quale si desume dal significato proprio delle parole usate, dalla sua ratio e dal suo coordinamento nel sistema nel quale va ad inserirsi (Sez. U civ., n. 1455 del 21/05/1973).

Precisato ciò, per altro verso, le Sezioni unite reputavano necessario ribadire che, nella misura in cui l’affidamento costituisce un “valore essenziale della giurisdizione, che va ad integrarsi con l’altro – di rango costituzionale – della “parità delle armi”” e che “soddisfa l’esigenza di assicurare ai protagonisti del processo la certezza delle regole processuali e dei diritti eventualmente già maturati, senza il timore che tali diritti, pur non ancora esercitati, subiscano l’incidenza di mutamenti legislativi improvvisi e non sempre coerenti col sistema, che vanno a depauperare o a disarticolare posizioni processuali già acquisite” (Sez. U, n. 27614 del 29/03/2007), s’impone, in materia processuale, l’esigenza che esso sia tutelato e, quindi, la necessità che le norme siano non soltanto chiare e prevedibili, ma anche interpretate senza stravolgerne, a sfavore dell’interessato, il significato letterale, assumendo in proposito particolare rilievo, pur essendo riferita alla materia civile, una recente decisione della Corte di Strasburgo (Corte EDU, 09/11/2023, Legros ed altri c. Francia, parr. 131 – 132 e parr. 151 ss.) che ha riconosciuto l’esistenza di una violazione dell’art. 6, par. 1, CEDU, per ingiustificato diniego di accesso ad un Tribunale, in un caso nel quale i ricorsi contenziosi dei ricorrenti erano stati dichiarati inammissibili per tardività in forza dell’imprevedibile applicazione retroattiva del nuovo e più breve termine enucleato dalla giurisprudenza a seguito di un revirement del proprio precedente orientamento che, alla data di presentazione dei ricorsi, riteneva applicabile un termine più ampio.