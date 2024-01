Le modifiche apportate alle norme previste dal codice penale (artt. 32-quater e 131-bis c.p.)

2. La modifica apportata in relazione all’art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto)



Come vedremo nel paragrafo 1 del capitolo II, durante questa Legislatura si è intervenuti, in materia penale, in materia di diritto di autore, modificando l’art. 171-ter della legge n. 633 del 1941. Orbene, fermo restando che su tale emenda ritorneremo nel paragrafo summenzionato, un’altra novità normativa, strettamente correlata a questa, è stata la modifica dell’art. 131-bis c.p.

Invero, l’art. 3, co. 2, legge n. 93/2023 “è intervenuto sull’art. 131-bis c.p. nel seguente modo: “Dopo il numero 4) del terzo comma dell’articolo 131-bis del codice penale è aggiunto il seguente: «4-bis) per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge».”[2].

“Quindi, per effetto di questo precetto normativo, l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dalla sezione II del capo III del titolo III della legge 22 aprile 1941 n. 633, salvo che per i delitti di cui all’articolo 171 della medesima legge”[3] e, pertanto, “per gli illeciti penali previsti dalla legge n. 633 del 1941 (dall’art. 171-bis in poi) non può essere riconosciuta la causa di non punibilità preveduta dall’art. 131-bis c.p.”[4]. Chiarito ciò, va infine rilevato, quanto all’esclusione dei delitti di cui all’art. 171 della legge. n. 633 del 1941 dal novero degli illeciti penali per cui opera siffatta condizione ostativa, che, come emerge dai lavori parlamentari, recependo “un’osservazione resa in sede consultiva, le Commissioni riunite hanno tuttavia approvato un apposito emendamento relativo all’esclusione della particolare tenuità del fatto di cui al citato articolo 131-bis” (5) c.p. nel senso che la presente legge, come appena visto, “inserisce i reati contro il diritto d’autore tra quelli per i quali questa facoltà viene esclusa, avendo considerato le Commissioni riunite che tali fattispecie di reato non possano mai essere considerate di lieve entità” (6). “Nondimeno e viceversa, la Commissione giustizia ha inserito un’osservazione volta a circoscrivere la citata esclusione dell’applicabilità di cui all’articolo 131-bis, terzo comma, numero 4), del codice penale, in modo tale da ripristinare la lieve entità per l’articolo 171 della legge sul diritto d’autore, il quale prevede un fatto punito solo con la pena pecuniaria” (7). Questa è dunque la ragione per cui, in riferimento ai delitti di cui all’art. 171 della legge n. 633 del 1941, siffatta condizione ostativa, ai fini del riconoscimento di codesta causa di non punibilità, non opera.