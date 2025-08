“Modello Albania”: la Corte UE riaccende i riflettori

La sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, emessa il I° agosto 2025 sulle cause riunite relative alla designazione del Bangladesh quale paese di origine sicuro da parte dello Stato italiano, impone requisiti di trasparenza e controllo, inserendosi in un contesto già acceso dalle polemiche sui centri italiani in Albania. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.

1. Controllo giurisdizionale e trasparenza

Il I° agosto 2025, la Corte UE, nelle cause riunite C-758/24 e C-759/24, ha stabilito che uno Stato membro può designare un paese di origine come “sicuro” tramite atto legislativo, sempre che ciò non impedisca un controllo giurisdizionale effettivo. Le fonti informative che giustificano tale classificazione devono essere accessibili tanto all’istante quanto ai giudici, affinché possano essere verificate per autorità, pertinenza, attualità e completezza. Nella vicenda esaminata il Tribunale di Roma aveva messo in dubbio la legittimità dell’atto italiano dell’ottobre 2024, che comprende il Bangladesh tra i paesi sicuri, senza tuttavia indicare le fonti impiegate. In dettaglio, il Tribunale capitolino si è rivolto alla Corte di giustizia per chiarire l’applicazione del concetto di paese di origine sicuro e gli obblighi degli Stati membri in materia di controllo giurisdizionale effettivo sostenendo che, all’opposto del regime precedente, l’atto legislativo dell’ottobre 2024 non precisa le fonti di informazione sulle quali il legislatore italiano si è basato per valutare la sicurezza del paese. Per l’effetto, sia l’istante sia l’autorità giudiziaria si troverebbero privati della possibilità, rispettivamente, di contestare e controllare la legittimità di siffatta presunzione di sicurezza, vagliando in particolare la provenienza, l’autorità, l’affidabilità, la pertinenza, l’attualità e l’esaustività di dette fonti. Per approfondimenti in materia, consigliamo il volume “Immigrazione, asilo e cittadinanza”, acquistabile sia su Shop Maggioli che su Amazon, un testo di riferimento in materia di diritto all’immigrazione.

3. Polemiche tra diritto, politica e opinione pubblica

La creazione dei centri di permanenza in Albania ha scatenato accese diatribe. Nell’ambito dell’opposizione parlamentare Elly Schlein (Partito Democratico) ha definito gli hub italiani in Albania come “inumani e inutili”, evidenziando lo spreco di risorse e la violazione dei diritti. In difesa del governo, il partito politico Fratelli d’Italia ha rivendicato il progetto quale strumento di controllo dell’immigrazione e tutela dei confini. Anche la gestione economica è apparsa controversa, poiché circa 9 milioni di euro l’anno vengono investiti per il soggiorno del personale italiano in resort in Albania, mentre le strutture detentive sono spesso fatiscenti. Le reazioni nell’area magistratura sono risultate positive, avendo l’Associazione Nazionale Magistrati accolto con favore la sentenza della Corte UE, difendendo il ruolo del giudice nel garantire il rispetto dei diritti umani. A livello mediatico viene segnalato un acceso scetticismo dell’opinione pubblica, con critiche che riguardano l’inefficienza del sistema, con centri semi-vuoti e rimpatri forzati che mancano di garanzie reali per i migranti.