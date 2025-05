Misure protettive: ok dal Tribunale se il piano non è pretestuoso

2. La massima: la conferma delle misure protettive



In sede di conferma delle misure protettive ex artt. 18 e 19 CCII, il Tribunale non è tenuto a verificare la fattibilità concreta del piano di risanamento, ma deve accertare che la proposta dell’imprenditore non sia manifestamente pretestuosa e sia sostenuta da un progetto coerente, documentato e ragionevolmente realizzabile, alla luce del parere dell’esperto indipendente.

Come espressamente affermato dal giudice, le misure vanno confermate qualora:

“le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare trattative effettivamente in corso, nell’ottica del raggiungimento di un risanamento che […] non appaia obiettivo manifestamente implausibile, in ragione della palese inettitudine del progetto di piano di risanamento imbastito dalla impresa”

(Trib. Nola, decreto 15.05.2025, in conformità a Trib. Modena, 3.12.2022).