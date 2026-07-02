Con l’ordinanza n. 9608 pubblicata il 15 aprile 2026, la III° Sezione civile della Corte di cassazione affronta la tematica della mediazione obbligatoria, fornendo un principio di diritto destinato ad avere rilevanti ricadute pratiche, chiarendo che la condizione di procedibilità non richiede necessariamente la partecipazione di ambedue le parti al primo incontro, a condizione che il procedimento sia effettivamente esperito da almeno una di esse. La mancata comparizione della controparte comporta esclusivamente conseguenze sanzionatorie e non l’improcedibilità della domanda. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

Corte di cassazione -sez. III civ.- ordinanza n. 9608 pubblicata il 15-04-2026 45078631.pdf 194 KB Iscriviti alla newsletter per poter scaricare gli allegati Iscriviti Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Ora puoi scaricare il tuo contenuto. × Iscriviti alla newsletter Si è verificato un errore durante la tua richiesta. EMAIL Scegli quale newsletter vuoi ricevere Seleziona newsletter DirittoeDiritti Sentenze Settimana Autorizzo l’invio di comunicazioni a scopo commerciale e di marketing nei limiti indicati nell’informativa. Autorizzo Non autorizzo Presto il consenso all’uso dei miei dati per ricevere proposte in linea con i miei interessi. Autorizzo Non autorizzo Cliccando su “Iscriviti” dichiari di aver letto e accettato la privacy policy. Iscriviti Iscrizione completata Grazie per esserti iscritto alla newsletter. Seguici sui social



1. Sfratto per morosità e contestazioni sulla mediazione

La vicenda origina da un giudizio promosso dall’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (A.T.E.R.) di un Comune nei confronti di un uomo, volto alla convalida di sfratto per morosità. La pretesa creditoria riguardava il mancato pagamento dei canoni di locazione per venti anni, per un importo di oltre 54.000 euro. Il conduttore si opponeva alla domanda, sollevando plurime eccezioni: tra queste, la prescrizione parziale del credito, la contestazione del quantum e la questione relativa alla mediazione obbligatoria, rilevando l’omessa partecipazione dell’ente locatore alla procedura attivata su disposizione del giudice. Il Tribunale accertava la morosità, dichiarava la risoluzione del contratto e, pur sanzionando l’ente per la sua assenza in mediazione, riteneva comunque procedibile la domanda. La decisione veniva confermata dalla Corte d’appello, dando luogo al ricorso per cassazione. Il “Formulario commentato del nuovo processo civile – Aggiornato ai correttivi Cartabia e mediazione” di Lucilla Nigro offre un supporto pratico e operativo per affrontare ogni fase del contenzioso civile, acquistabile su Shop Maggioli e su Amazon. Come supporto per i professionisti, consigliamo il Codice Civile e norme complementari, disponibile su Shop Maggioli e su Amazon.

2. Quando la mediazione è davvero “esperita”?

L’hub della controversia afferisce all’interpretazione degli artt. 5 e 8 del d.lgs. n. 28/2010 e, in particolare, al significato della condizione di procedibilità nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria. Il ricorrente sosteneva che la mancata partecipazione della controparte avrebbe dovuto determinare l’improcedibilità della domanda giudiziale. La Corte di cassazione rigetta tale tesi difensiva, proponendo una lettura sistematica dell’istituto. Secondo i giudici di legittimità, la condizione di procedibilità non si identifica col mero avvio formale della procedura, bensì richiede il suo “effettivo esperimento”, da intendersi quale svolgimento del primo incontro dinanzi al mediatore. Elemento decisivo risulta la partecipazione di almeno una parte, generalmente quella che ha introdotto il procedimento, la quale deve comparire personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali.

3. Principio di diritto affermato dalla Cassazione

La Corte enuncia un principio di diritto: “In tema di mediazione obbligatoria o demandata dal giudice ai sensi del d.lgs. n. 28 del 2010, la condizione di procedibilità della domanda giudiziale è collegata all’effettivo esperimento del procedimento, e non al mero avvio formale dello stesso. Tale condizione si considera soddisfatta quando, al primo incontro dinanzi al mediatore, almeno la parte ritualmente onerata dell’attivazione del procedimento compaia personalmente ovvero tramite un rappresentante munito di adeguati poteri sostanziali, potendo, all’esito di detto incontro, anche manifestare legittimamente la propria indisponibilità a procedere oltre, senza che sia necessario lo svolgimento della mediazione in senso sostanziale o negoziale. Ne consegue che la mancata partecipazione senza giustificato motivo di una delle parti regolarmente convocate non determina, di per sé, l’improcedibilità della domanda giudiziale, quando il procedimento si sia comunque svolto con la comparizione dell’altra parte; tale condotta rileva esclusivamente ai fini sanzionatori e probatori, ai sensi dell’art. 8, comma 4-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010. Diversamente, ove nessuna delle parti compaia al primo incontro, né personalmente né tramite un rappresentante sostanziale, difetta l’esperimento del procedimento e la condizione di procedibilità non può dirsi avverata”. Quindi, la condizione di procedibilità è soddisfatta se il primo incontro di mediazione si tiene e vi partecipa almeno la parte onerata dell’attivazione del procedimento. Per l’effetto, consegue che: la mancata comparizione della parte chiamata non rende improcedibile la domanda;

tale condotta rileva esclusivamente sul piano sanzionatorio e probatorio;

l’improcedibilità si verifica solo quando nessuna delle parti partecipa al primo incontro. La soluzione adottata punta a evitare che la parte convenuta possa, tramite un comportamento meramente omissivo, impedire l’accesso alla giurisdizione, diventando, di fatto, arbitra della procedibilità.

4. Ruolo della partecipazione personale e dei poteri rappresentativi

Ulteriore passaggio di rilievo afferisce alla qualificazione della partecipazione alla mediazione. La Corte ribadisce che: la presenza del solo difensore non è sufficiente;

è necessaria la comparizione della parte personalmente oppure tramite un rappresentante munito di poteri sostanziali;

tali poteri devono attribuire una effettiva disponibilità dei diritti oggetto della controversia. La distinzione tra parte e difensore assume dunque rilievo strutturale: la partecipazione dell’avvocato ha funzione di assistenza, ma non può sostituire quella della parte se privo di idonea procura sostanziale.

5. Prova del credito, prescrizione, limiti dell’appello

Accanto alla questione principale, la Corte affronta ulteriori profili. In primo luogo, dichiara inammissibili le censure relative alla determinazione dei canoni, ritenendo che esse si risolvano in una contestazione di merito non sindacabile in sede di legittimità, soprattutto in mancanza di contestazioni specifiche e puntuali sui calcoli effettuati dall’ente locatore. In tema di prescrizione, conferma l’efficacia probatoria dell’avviso di ricevimento della raccomandata quale atto pubblico ex art. 2700 c.c., ribadendo che il mero disconoscimento della firma non è sufficiente a neutralizzarne gli effetti, essendo necessaria la querela di falso. Infine, dichiara inammissibile il motivo relativo alla procedura transattiva prevista dalla normativa regionale, qualificando l’eccezione come nuova e quindi preclusa in appello ai sensi dell’art. 345 c.p.c.

6. Svolta pragmatica nella mediazione obbligatoria

La decisione in disamina si inserisce in un trend giurisprudenziale consolidato, rafforzandone l’impianto con un’esplicitazione sistematica particolarmente chiara. Il principio elaborato dalla Corte appare improntato a un criterio di ragionevolezza e funzionalità: la mediazione obbligatoria non deve trasformarsi in uno strumento dilatorio o in un ostacolo all’accesso alla giustizia. Valorizzando il concetto di “esperimento effettivo” della procedura, la Cassazione tutela l’equilibrio tra l’esigenza deflattiva dell’istituto e il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale. La pronuncia, quindi, assume rilievo non solo nella materia locatizia, cui si riferisce la vicenda sotto la lente della corte, bensì più in generale nell’ambito di tutte le controversie soggette a mediazione obbligatoria, offrendo agli operatori del diritto un criterio interpretativo chiaro e applicabile.

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