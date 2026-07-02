A cura di Elena Ceserani e Monica Mandico

L’esdebitazione costituisce uno degli snodi sistematici più significativi introdotti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza nella disciplina del sovraindebitamento.

La funzione dell’istituto non si esaurisce nella mera liberazione del debitore dalle obbligazioni residue, ma si colloca all’interno di una più ampia logica di reintegrazione economica e di riallocazione efficiente del rischio dell’insolvenza.

La scelta legislativa sottesa agli artt. 279 e ss. CCII manifesta il progressivo superamento di una concezione dell’insolvenza quale fatto soggettivamente censurabile e segna il passaggio verso un modello fondato sul recupero della capacità economica del soggetto sovraindebitato.

Tale mutamento di paradigma impone di distinguere nettamente il giudizio sulle condizioni giuridiche di accesso al beneficio dalla valutazione morale delle scelte economiche del debitore.

Il problema interpretativo si manifesta con particolare evidenza nelle ipotesi in cui il giudizio esdebitatorio venga utilizzato per reintrodurre, in via pretoria, criteri di valutazione non espressamente previsti dal legislatore, trasformando il controllo sulle condizioni ostative in un sindacato generale sulla condotta esistenziale o patrimoniale del soggetto.

L’indagine assume rilievo soprattutto nelle procedure di liquidazione controllata, nelle quali il debitore sottopone integralmente il proprio patrimonio alla gestione concorsuale e richiede, all’esito del procedimento, il riconoscimento dell’effetto liberatorio. Per la preparazione abbiamo organizzato il corso di formazione in materia Corso abilitante e di aggiornamento per Gestore della crisi da sovraindebitamento

1. L’esdebitazione nel sistema del Codice della crisi: funzione, natura e superamento delle letture sanzionatorie dell’insolvenza

L’impianto del Codice della crisi appare incompatibile con una lettura dell’esdebitazione quale beneficio eccezionale da concedersi esclusivamente al debitore che dimostri una particolare virtuosità nella gestione delle proprie obbligazioni.

La disciplina vigente si fonda invece su un diverso presupposto sistematico: l’insolvenza costituisce un fenomeno economico suscettibile di gestione attraverso strumenti concorsuali e non una condizione dalla quale inferire automaticamente un giudizio di disvalore personale.

L’art. 279 CCII attribuisce all’esdebitazione una funzione di definitiva inesigibilità delle obbligazioni concorsuali non soddisfatte, inserendo tale effetto all’interno della disciplina della liquidazione.

La costruzione normativa si discosta significativamente dalla precedente impostazione della L. 3/2012, nella quale il parametro della meritevolezza tendeva ad assumere una portata espansiva e spesso non prevedibile.

Il nuovo sistema non elimina ogni rilevanza della condotta del debitore.

Al contrario, essa continua ad assumere rilievo, ma secondo una logica diversa: non attraverso un giudizio aperto e moralmente orientato, bensì mediante l’accertamento di specifiche condizioni ostative tipizzate dal legislatore.

Il passaggio è concettualmente decisivo.

Non si tratta di negare che il comportamento del debitore rilevi; si tratta di sostenere che esso rilevi soltanto nei limiti e secondo le categorie individuate dalla legge.

2. La colpa grave quale categoria normativa ostativa: delimitazione del giudizio e divieto di eterointegrazione interpretativa

Tra i profili maggiormente problematici emerge il contenuto dell’art. 282, comma 2, CCII, che individua nella colpa grave, nel dolo e nella malafede categorie ostative al riconoscimento dell’effetto esdebitatorio.

La disposizione pone immediatamente una questione interpretativa: se tali categorie debbano essere intese in senso estensivo, fino a ricomprendere qualsiasi forma di imprudenza economica, ovvero se debbano essere interpretate restrittivamente quale eccezione al principio generale di liberazione dai debiti.

La seconda soluzione appare maggiormente coerente con il dato sistematico.

La colpa grave rappresenta una categoria qualificata e non può essere ridotta a mera sinonimia con il cattivo impiego delle risorse economiche.

L’accertamento richiesto dall’art. 282 CCII non può pertanto trasformarsi in una verifica ex post della razionalità delle scelte patrimoniali del debitore.

Diversamente, il giudizio esdebitatorio verrebbe inevitabilmente attratto in un ambito valutativo privo di prevedibilità applicativa.

La tassatività delle preclusioni costituisce, invece, presidio di certezza del diritto.

In questa prospettiva deve escludersi che il giudice possa costruire categorie ostative ulteriori rispetto a quelle tipizzate.

Non appare consentito inferire automaticamente la colpa grave:

– dall’entità dell’indebitamento;

– dalla prevalenza di debiti tributari;

– dalla durata della situazione debitoria;

– dall’insuccesso di iniziative difensive intraprese dal debitore.

L’elemento ostativo deve emergere da una condotta causalmente significativa rispetto alla formazione del sovraindebitamento e caratterizzata da un livello di deviazione particolarmente intenso rispetto ai criteri ordinari di correttezza.

3. L’esdebitazione quale effetto legale e il significato dell’espressione “opera di diritto”

Uno dei profili di maggiore interesse interpretativo è rappresentato dalla formulazione dell’art. 282, comma 1, CCII, secondo cui l’esdebitazione nella liquidazione controllata “opera di diritto” decorsi tre anni dall’apertura della procedura ovvero con il decreto di chiusura se anteriore.

L’espressione utilizzata dal legislatore non può essere considerata meramente descrittiva.

Essa individua una precisa opzione sistematica: l’effetto liberatorio non costituisce il risultato di una valutazione equitativa o discrezionale del giudice, bensì l’esito normativamente previsto al verificarsi delle condizioni stabilite dalla legge.

In tale prospettiva, il provvedimento giurisdizionale non assume funzione costitutiva del diritto all’esdebitazione ma natura dichiarativa dell’intervenuta maturazione dell’effetto legale.

La ricostruzione appare coerente con il dato europeo.

L’art. 21 della Direttiva (UE) 2019/1023 individua infatti nella liberazione dai debiti uno strumento volto a consentire il reinserimento economico del debitore entro tempi ragionevoli, riducendo il permanere di condizioni di esclusione economica incompatibili con la funzione del mercato.

In tale contesto assume particolare rilievo il contributo della Corte d’Appello dell’Aquila, che ha valorizzato il dato letterale dell’art. 282 CCII evidenziando come l’effetto esdebitatorio sia destinato a prodursi automaticamente nel sistema, salva la verifica della sussistenza delle condizioni ostative previste dalla legge.

La Corte ha sottolineato come il legislatore abbia attribuito al giudice una funzione di accertamento delle preclusioni e non di attribuzione discrezionale del beneficio, rilevando che il provvedimento di esdebitazione assume carattere ricognitivo rispetto a un effetto già maturato nell’ordinamento.

Tale ricostruzione consente di preservare la coerenza interna del sistema.

Se l’effetto liberatorio dipendesse da una valutazione sostanzialmente discrezionale della condotta complessiva del debitore, l’espressione “opera di diritto” perderebbe ogni autonoma portata normativa.

4. Natura del controllo giudiziale e ruolo del creditore nella fase esdebitatoria

L’individuazione dell’esdebitazione quale effetto legale impone di delimitare il perimetro del controllo demandato all’autorità giudiziaria.

Il giudice conserva un ruolo centrale.

Tale funzione, tuttavia, non coincide con un riesame integrale delle scelte economiche del debitore né con una valutazione complessiva del suo comportamento storico.

Il sindacato richiesto dagli artt. 280–282 CCII presenta struttura tipica di accertamento negativo delle condizioni impeditive.

La differenza non è soltanto terminologica.

Nel primo modello il beneficio è accordato in presenza di elementi favorevoli; nel secondo esso opera salvo che sia dimostrata l’esistenza delle condizioni ostative.

La distinzione assume particolare rilievo anche rispetto alla posizione dei creditori.

L’opposizione del ceto creditorio costituisce uno strumento di controllo della correttezza procedimentale e della effettiva ricorrenza delle preclusioni normative.

Essa non può però trasformarsi in un meccanismo di rivalutazione dell’intera vicenda economica del debitore.

In questo senso il procedimento esdebitatorio realizza un equilibrio tra tutela concorsuale e funzione reintegrativa dell’istituto.

5. Debito fiscale e neutralità della causa dell’indebitamento

Particolarmente delicata appare la questione concernente il rapporto tra esdebitazione e debiti tributari.

Una parte delle resistenze applicative sembra derivare dalla tendenza ad attribuire all’esistenza di passività fiscali una valenza sintomatica di colpa grave.

Tale impostazione non appare condivisibile.

Il Codice della crisi non individua nel debito tributario una autonoma fattispecie impeditiva.

L’art. 282 CCII non introduce alcuna presunzione negativa collegata alla natura del credito.

L’eventuale rilevanza della condotta deve essere accertata secondo il parametro normativo della colpa grave e non desunta automaticamente dal titolo dell’obbligazione.

La diversa soluzione comporterebbe una surrettizia introduzione di condizioni ostative ulteriori.

L’ordinamento concorsuale tutela i creditori attraverso le regole della graduazione e del concorso; non mediante la costruzione interpretativa di categorie di debitori intrinsecamente non meritevoli di liberazione.

In questa prospettiva appare condivisibile l’orientamento che esclude la possibilità di subordinare il beneficio esdebitatorio al soddisfacimento di particolari categorie creditorie o all’esistenza di percentuali minime di pagamento.

Il diritto all’esdebitazione non può essere condizionato da criteri non espressamente previsti dal legislatore.

6. Considerazioni conclusive

L’evoluzione del sistema delineato dal Codice della crisi conduce a una conclusione interpretativa precisa.

L’esdebitazione non costituisce una misura premiale riservata al debitore economicamente irreprensibile.

Essa rappresenta un effetto legale che consegue alla procedura liquidatoria in assenza delle condizioni ostative tassativamente previste.

La condotta del debitore continua a rilevare.

Rileva però nei limiti stabiliti dalla legge e attraverso categorie normative determinate.

La colpa grave non coincide con l’insolvenza, con l’errore economico né con la mancata soddisfazione integrale dei creditori.

Parimenti, la presenza di debiti tributari non consente di inferire automaticamente una causa impeditiva.

L’interprete è chiamato a preservare il significato normativo dell’art. 282 CCII evitando che il giudizio esdebitatorio torni ad assumere le forme di un controllo etico sulle scelte del debitore.

Solo una lettura coerente con il principio del fresh start consente di mantenere il corretto equilibrio tra effettività del concorso e reintegrazione economica del soggetto sovraindebitato.

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