Il matrimonio riparatore: abolizione in Italia e situazione all’estero

Con matrimonio riparatore s’intende una soluzione adottata per sistemare una situazione ritenuta, per determinati motivi disonorevole per le persone coinvolte.

In Italia il matrimonio è valido se è considerato tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in quel momento (articolo 28 legge 218/1995).

Volume consigliato per approfondire: Formulario commentato della famiglia e delle persone dopo la riforma Cartabia

1. La legge che in Italia ha abolito il matrimonio riparatore

Con la Legge 5 agosto 1981 n. 442 “Abrogazione della rilevanza penale della causa d’onore”, l’Italia si sbarazzò in un unico colpo di nozze riparatrici e di delitto d’onore.

Il legislatore cancellò quello che era previsto dal codice Rocco, che in due articoli del codice penale, il 544 e il 587, normava su matrimonio riparatorio e delitto d’onore, prevedeva l’estinzione della pena per la violenza sessuale, se seguita da nozze e pene ridotte, mentre, per chi commettesse omicidio, “in stato d’ira”, nei confronti del coniuge, figlia e sorella, a seguito di “illegittima relazione carnale”.

Una legge che considerava ancora la donna proprietà dell’uomo, priva di qualsiasi volontà e libertà di scelta.

La legge prevedeva pene irrisorie per i delitti d’onore perché la violenza sessuale era considerata un reato contro la morale e non contro la persona.

Questa grande conquista è arrivata grazie al coraggio e alla determinazione di Franca Viola.

Il 26 dicembre 1965 la donna, appena diciassettenne, venne stuprata nella località di Alcamo, in provincia di Trapani, da un uomo che voleva mettere in atto la famigerata “fuitina”.

Lei lo denunciò e rifiutò il matrimonio riparatore riprendendosi in mano la sua vita.

Franca Viola diventerà il simbolo del riscatto delle donne dall’umiliazione e dall’oscurantismo.

Oronzo Reale, all’epoca Ministro della Repubblica, propose l’abrogazione del delitto d’onore e del matrimonio riparatore.

L’abolizione definitiva avverrà nel 1981, con la Legge n. 442.

Potrebbero interessarti anche: Matrimonio ‘riparatore’: è annullabile per riserva mentale dei due sposi

Il matrimonio forzato

Matrimonio e violenza psicologica, modalità e conseguenze

2. I Paesi nel mondo dove resiste il matrimonio riparatore

Le Nazioni nel mondo che permettono il cosiddetto matrimonio riparatore sono ancora venti.

In questi Paesi, per gli stupratori, esiste la possibilità di evitare la condanna sposando le proprie vittime.

Nonostante l’utilizzo dei contraccettivi sia raddoppiato, ancora più di duecento milioni di donne non hanno accesso al birth control.

Il numero delle ragazze sottoposte a mutilazioni genitali è diminuito, ma si aggira sempre intorno ai quattro milioni ogni anno, così come quello delle spose bambine, che però sono sempre più di dodici milioni all’anno.

Secondo un report ci sono tre indicatori per definire la body autonomy femminile nel mondo: contraccezione, salute e sesso.

Il risultato è che il 55% delle donne nel mondo ha davvero controllo su questi indicatori, e sono quasi interamente cittadine di paesi occidentali.

Dall’altro lato ci sono paesi come Mali, Niger e Senegal, dove più del 90% delle donne sono private della loro body autonomy.

Il quadro che emerge è drammaticamente contraddittorio e ancora lontano dagli obiettivi prefissati per il 2030 in relazione all’autodeterminazione femminile.

Una delle ombre più profonde è data dal matrimonio riparatore, presente ancora, come sopra accennato, in venti nazioni nel mondo.

I paesi dove resiste il matrimonio riparatore sono:

Algeria, Angola, Bahrain, Bolivia, Cameroon, Eritrea, Gaza, Guinea Equatoriale, Iraq, Kuwait, Libia, Filippine, Repubblica Domenicana, Russia, Serbia, Siria, Tajikistan, Thailandia, Tonga, Venezuela.

La situazione legale varia da paese a paese.

In Iraq lo stupratore può evitare qualsiasi accusa o sentenza nei suoi confronti ma può essere riattivata se c’è un divorzio entro i primi tre anni.

In Kuwait non basta il matrimonio, è necessario che il guardiano della donna (il maschio adulto che ha in carico la tutela legale della donna) richieda l’annullamento dell’accusa nei confronti dello stupratore.

In Russia e in Thailandia il matrimonio riparatore funziona esclusivamente se il colpevole ha 18 anni e ha fatto sesso con una minore di 16 anni.

Il risultato è ovunque la sostanziale negazione del diritto delle donne a decidere della propria vita e del proprio corpo.

L’auspicio, anche se per alcuni motivi relativi alla cultura e alle tradizioni di quei luoghi, è che un giorno si possa finalmente arrivare all’abrogazione del matrimonio riparatore, in considerazione del fatto che il vincolo matrimoniale dovrebbe sancire l’amore tra due persone e non una sorta di “possesso” dell’uomo nei confronti della donna.

Volume consigliato per approfondire

Il Volume si configura come uno strumento completo e operativo di grande utilità per il Professionista che deve impostare un’efficace strategia difensiva nell’ambito del processo civile davanti al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie.