Magistrati i ferie: sono state fissate le date

Il CSM ha stabilito le ferie estive dei magistrati e le conseguenti udienze per gli ordini civili, in funzione di quanto disposto dall’art. 16, comma 4, del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, concernente “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile”, che ha ridotto a trenta giorni il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, fissandolo dal 1° al 31 agosto di ogni anno, e riducendo a trenta giorni anche il periodo di ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato.

Le date

Dal 15 al 25 luglio e dal 3 al 7 settembre non possono essere fissate udienze per la trattazione degli affari ordinari, mentre saranno trattati solo gli affari urgenti, come accade nel periodo feriale.

Per quanto riguarda le giornate del sabato, dal 13 luglio all’8 settembre, sarà garantita la presenza unicamente per i turni che già sono in calendario.

A questa delibera seguiranno molto probabilmente altre delibere che determineranno in dettaglio l’organizzazione del riposo feriale dei magistrati.

