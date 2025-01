Link a Facebook: Commissione UE deve risarcire un visitatore del sito

Il Tribunale di Lussemburgo ha condannato la Commissione UE a risarcire i danni a un visitatore del suo website della Conferenza sul futuro dell’Europa a causa del trasferimento di dati personali negli USA tramite il collegamento ipertestuale “connettersi con Facebook” visualizzato sulla pagina web di EU. La Commissione avrebbe originato le condizioni che consentono di trasmettere l’indirizzo IP dell’interessato a Meta Platforms. Per approfondimenti si consiglia: Formulario commentato della privacy

1. Le doglianze: il link a Facebook dalla Commissione UE

Un cittadino tedesco ha lamentato la violazione, a opera della Commissione UE, del diritto alla protezione dei suoi dati personali in occasione della consultazione da parte sua, nel 2021 e nel 2022, del website della Conferenza sul futuro dell'Europa, gestito dalla Commissione medesima. L'utente si era registrato tramite tale website per l'evento "GoGreen" impiegando il servizio di autenticazione EU Login della Commissione e optando per l'accesso mediante il proprio account Facebook. L'interessato, innanzi al Tribunale di Lussemburgo, ha ritenuto che, in occasione delle sue consultazioni di tale sito Internet, alcuni dati personali a esso appartenenti sarebbero stati trasferiti verso destinatari stabiliti negli Stati Uniti, in particolare il suo indirizzo IP, nonché informazioni sul suo browser e sul suo terminale. In effetti, da un lato, questi dati sarebbero stati trasferiti alla società americana Amazon Web Services, quale gestore della rete di diffusione di contenuti denominata Amazon CloudFront, che sarebbe utilizzata dal website in parola, all'altro lato, quando si è registrato all'evento utilizzando l'account Facebook, questi dati sarebbero stati trasferiti alla company americana Meta Platforms Inc.

2. La richiesta del risarcimento

Il cittadino tedesco ha ritenuto che gli Stati Uniti non hanno un livello di protezione adeguato, e tali trasferimenti avrebbero dato luogo a un rischio di accesso ai suoi dati da parte dei servizi americani di sicurezza e di intelligence e, al contempo, la Commissione non avrebbe menzionato alcuna delle garanzie idonee a giustificare tali trasferimenti. Egli ha richiesto, quindi, a detto titolo, il versamento di 400 euro quale risarcimento del danno morale che avrebbe subito a causa dei trasferimenti controversi, al contempo chiedendo l’annullamento dei trasferimenti dei dati personali, come anche di constatare che la Commissione si è illegittimamente astenuta dal prendere posizione su una richiesta di informazioni e di condannare la Commissione a versargli un importo di 800 euro a titolo di risarcimento del danno morale che avrebbe subito a causa della violazione del diritto di accesso alle informazioni.

3. Le domande rigettate

Il Tribunale ha rigettato la domanda di annullamento poiché irricevibile, decidendo che non vi è più luogo a statuire, respingendo anche la domanda di risarcimento fondata sulla violazione del diritto di accesso alle informazioni, ritenendo che difetti il danno morale lamentato. Quanto alla domanda di risarcimento fondata sui trasferimenti di dati controversi, il Tribunale l’ha rigettata per i trasferimenti di dati attraverso Amazon CloudFront e concludendo che, durante una delle connessioni contestate, i dati non sono stati trasferiti negli Stati Uniti ma, in base al principio di prossimità, a un server situato a Monaco, in Germania. In base al contratto tra la Commissione e il gestore di Amazon CloudFront, la società lussemburghese Amazon Web Services doveva garantire che i dati rimanessero a riposo e in transito in Europa. Per quanto riguarda un’altra connessione, è stato l’interessato a far sì che venisse inviata, tramite il meccanismo di instradamento di Amazon CloudFront, verso server negli Stati Uniti. A causa di un aggiustamento tecnico, questi era apparentemente localizzato negli Stati Uniti. Per contro, circa l’iscrizione dell’interessato all’evento “GoGreen”, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione abbia creato, tramite il collegamento ipertestuale “connettersi con Facebook” visualizzato sulla webpage di EU Login, le condizioni che consentono di trasmettere l’indirizzo IP dell’interessato a Facebook.



