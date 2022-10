Lavoro festivo senza riposo: l’orientamento della Cassazione

Aggiornato con le novità della Legge 22 maggio 2017, n. 81 (Smart Working o Lavoro Agile), la quinta edizione di questo Formulario di pratica giuslavoristica fornisce risposte schematiche a tutte le problematiche di natura documentale in materia di diritto del lavoro, di amministrazione del personale, di previdenza e di contrattazione collettiva.



Dedicato esclusivamente alla formalizzazione degli adempimenti di competenza dei Professionisti del lavoro e dei Responsabili del personale, il volume fornisce i testi degli atti e dei contratti che servono nella pratica, non appesantiti da superflue disquisizioni giuridiche.



Oltre 1000 formule conformi alla più recente normativa organizzate in sette parti, replicate on line per consentirne la personalizzazione e la stampa, ciascuna delle quali analiticamente suddivisa per argomenti in ordine alfabetico

MAURO MARRUCCI È consulente del lavoro in Livorno dove svolge la propria attività da oltre venticinque anni. È componente esperto della Fondazione Studi del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. È autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto del lavoro sia a carattere monografico che per riviste specializzate. È apprezzato relatore in convegni di diritto del lavoro e svolge attività di docenza in corsi specialistici e di formazione pubblici e privati.





REQUISITI MINIMI HARDWARE E SOFTWARE

› Sistema operativo Windows®98 o successivi

› Browser internet

› Programma in grado di editare documenti in formato RTF (es. Microsoft Word) e di visualizzare documenti in formato PDF (es. Acrobat Reader).