La partecipazione al procedimento amministrativo e conseguenze del mancato esame delle osservazioni formulate dal privato interessato

1. La partecipazione al procedimento amministrativo La funzione della partecipazione al procedimento amministrativo, mediante la formulazione di osservazioni e controdeduzioni, è quella di far emergere gli interessi privati che dipendono dall’azione amministrativa discrezionale, in modo tale da orientare correttamente la stessa scelta della Pubblica Amministrazione mediante una valutazione di tutti gli interessi, pubblici e privati, coinvolti, al fine del raggiungimento dell’interesse pubblico nel miglior modo possibile .

Tale funzione trova rilevante espressione sia nella fase iniziale, a seguito dell’avviso di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 – 10 della L.n.241/1990, che nella fase finale del procedimento, a seguito della formulazione del preavviso di diniego , da parte della P.A., ai sensi dell’art.10 bis L.n.241/1990.

Anche se tali previsioni normative non prevedono un obbligo specifico per l’Amministrazione procedente di accogliere le osservazioni formulate dal privato in riscontro, un rilievo invalidante del provvedimento amministrativo deve invece riconoscersi quando sia evidente che l’Amministrazione procedente non abbia affatto esaminato le osservazioni e le controdeduzioni formulate dall’interessato a seguito della rituale comunicazione sia dell’avviso di avvio del procedimento che del preavviso di diniego.

Potrebbero interessarti anche: Quando l’algoritmo informatico è applicato nel procedimento amministrativo

La partecipazione nel procedimento amministrativo

2. Gli articoli 10 e 10 bis della L. n. 241/1990 e le conseguenze dell’omesso esame delle osservazioni Il vigente testo dell’art. 10 bis L.241/1990 prevede che qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando gli eventuali motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.

In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nel riesercizio del potere, l’Amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento.

L’Amministrazione procedente è, pertanto, obbligata a motivare circa il mancato accoglimento delle osservazioni del privato, spiegando in dettaglio le ragioni per le quali, nonostante gli elementi probatori addotti dal privato , pur tuttavia gli stessi non erano tali da rappresentare idonea dimostrazione della legittimità degli interessi giuridici coinvolti( si cfr. TAR Campania- Salerno, Sezione Seconda, n° 361/2020).

L’art. 10, L. n. 241 del 1990 configura come un vero e proprio diritto dell’interessato la facoltà di “presentare memorie scritte e documenti, che l’amministrazione ha l’obbligo di valutare ove siano pertinenti all’oggetto del procedimento”.

Pertanto, mentre nel caso di esercizio di tale diritto sorge l’obbligo dell’Amministrazione di tenere nella dovuta considerazione le osservazioni dell’interessato, di converso non può ritenersi che il mancato esercizio del diritto si traduca in una sorta di acquiescenza rispetto all’esercizio del potere preannunciato con la comunicazione di avvio del procedimento, in carenza di espressa previsione normativa in tal senso.

E’ stato affermato dalla giurisprudenza che il dovere di esame delle memorie, prodotte dall’interessato a seguito della comunicazione di avvio del procedimento, non comporta la confutazione analitica delle allegazioni presentate dall’interessato, purché il provvedimento finale sia corredato da una motivazione che renda nella sostanza percepibili le ragioni del mancato adeguamento dell’azione amministrativa a quelle osservazioni. Pertanto, l’Amministrazione, nell’adottare un provvedimento, non è tenuta a riportare il testo integrale delle deduzioni del potenziale destinatario, essendo sufficiente che le valuti nel loro complesso o per questioni omogenee ( si cfr. Consiglio di Stato, Sezione Quarta, n. 941/2017).