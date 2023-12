2. La soluzione adottata dalla Cassazione: la confisca per lo spaccio di lieve entità



Il ricorso era reputato fondato limitatamente alla disposta confisca della somma dì denaro alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell’imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l’attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come “strumento”, né quale “prodotto”, “profitto” o “prezzo” del reato (Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017) [ancora, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti, il denaro rinvenuto nella disponibilità dell’imputato può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all’art. 240-bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall’art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, chiarendosi in motivazione che in relazione a tale reato non è consentita la confisca del denaro nè ai sensi dell’art. 240 cod. pen., né ai sensi dell’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. cit., applicabili invece all’ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022)].

Orbene, declinando tali criteri ermeneutici rispetto al caso di specie, gli Ermellini ritenevano come, versandosi nel reato di sola detenzione illecita di stupefacente – qualificata ai sensi dell’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/90 -, non sussistevano a loro avviso i presupposti per ritenere la somma correlata al delitto per il quale si era proceduto, né per far valere la presunzione prevista dall’art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309/90.

Tal che se ne faceva conseguire l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca della somma di denaro con dissequestro della stessa somma e restituzione di essa all’avente diritto.