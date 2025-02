La calunnia all’amministratore di condominio

L’art 368 c.p. (reato di calunnia) dispone che chiunque, con denuncia, querela, richiesta, istanza anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità giudiziaria o ad altra autorità che ha l’obbligo di riferire alla prima, incolpa qualcuno che sa essere innocente di un reato, oppure simula a suo carico tracce di un reato è punito con la reclusione da due a sei anni. Per un valido supporto per professionisti consigliamo: Codice penale e di procedura penale e norme complementari -Edizione 2024. Aggiornato alla Riforma Nordio e al decreto Svuota Carceri

1. La calunnia in generale

Ai fini della configurabilità del reato di calunnia, non è necessario l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale nei confronti di una persona univocamente e agevolmente individuabile. In ogni caso si ricorda che la dichiarazione dell'estinzione del reato non investe la condanna del reo al risarcimento del danno. L'articolo 185 c. p. stabilisce che ogni reato obbliga alle restituzioni secondo il codice civile e ogni reato che abbia cagionato un danno patrimoniale o non patrimoniale obbliga al risarcimento il colpevole e le persone che, a norma delle leggi civili, debbono rispondere per il fatto di lui. Ne consegue che la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione non riguarda la responsabilità civile dell'autore del reato che, pertanto, permane immutata (Cass. pen., sez. VI, 23/02/2022, n. 6609). Ciò premesso si può affermare che questo reato può essere commesso in ambito condominiale. Non è raro che qualche condominio muova un'accusa falsa e consapevolmente infondata nei confronti dell'amministratore, attribuendogli un reato che sa non essere stato commesso da quest'ultimo.

2. Un caso recente: la vicenda

Con querela sporta nel dicembre 2017, una condomina denunciava per violazione di domicilio l’amministratore di condominio, il quale aveva fatto sfondare il muro da lei realizzato nel sottotetto (che riteneva di sua proprietà), facendo introdurre in tale area degli operai.

Il Tribunale condannava la condomina per il reato di calunnia per avere accusato, sapendolo innocente, l’amministratore di condominio di aver violato il suo domicilio, introducendosi nel sottotetto. Quest’ultimo infatti non era di proprietà esclusiva dell’imputata, e il condominio, a seguito di azione civile, era stato reintegrato nel suo possesso. La Corte di appello di Brescia ha confermato tale sentenza, concedendo all’imputata del beneficio della non menzione della condanna. La condomina ricorreva in cassazione. Il difensore sosteneva che, al momento della presentazione della querela per violazione di domicilio, non c’era stato alcun accertamento giudiziale sulla proprietà del sottotetto. La ricorrente era convinta che il sottotetto fosse di sua proprietà, come sostenuto in assemblea condominiale e corroborato dal contratto di affitto, nonché dalla consulenza tecnica. Inoltre si faceva presente che la sentenza non argomentava sugli specifici motivi dedotti con l’atto di appello a sostegno della buona fede della ricorrente, né precisava che nel documento catastale originario, a cui il rogito di acquisto rimandava, indicava il sottotetto come “graffato” all’ultimo piano.



